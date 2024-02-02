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Андрею Данилко (Верке Сердючке) пожизненно запретили въезд в ОАЭ

Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. По его мнению, решение было принято под давлением России.

Ранее ряд украинских СМИ писали о запрете, ссылаясь на неназванные источники. Они утверждали, что власти ОАЭ внесли Данилко в черный список, после того как на концерте в Дубае в 2022 году он выступил в поддержку Украины, а причиной запрета якобы назвали «разжигание межнациональной розни».

Как говорит сам Данилко, причина запрета не была указана ни в одном документе, к которому у него был доступ. Он считает, что решение запретить ему въезд ОАЭ приняли под давлением или по просьбе России.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести», – сказал Данилко.

  • Украинский певец, композитор и комический артист Андрей Данилко получил широкую популярность в сценическом образе Верки Сердючки – простоватой жизнерадостной женщины. Его песни в 2000-х и 2010-х годах завоевали широкую популярность и в Украине, и в России. Народный артист Украины.
  • После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Данилко неофициально стал в России персоной нон-грата. Дискотеки, на которых исполнялись песни Сердючки, отменяются, диджеев и аниматоров за них штрафуют, а клубы, где их исполняли, подвергаются полицейским проверкам.

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