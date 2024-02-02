Андрею Данилко (Верке Сердючке) пожизненно запретили въезд в ОАЭ

Артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. По его мнению, решение было принято под давлением России.

Ранее ряд украинских СМИ писали о запрете, ссылаясь на неназванные источники. Они утверждали, что власти ОАЭ внесли Данилко в черный список, после того как на концерте в Дубае в 2022 году он выступил в поддержку Украины, а причиной запрета якобы назвали «разжигание межнациональной розни».

Как говорит сам Данилко, причина запрета не была указана ни в одном документе, к которому у него был доступ. Он считает, что решение запретить ему въезд ОАЭ приняли под давлением или по просьбе России.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести», – сказал Данилко.