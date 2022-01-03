Байден пообещал Зеленскому решительный ответ при вторжении РФ

Президент США Джо Байден в воскресенье вечером провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал дать решительный ответ в случае вторжения России в Украину.

"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами решительно ответят, если Россия в будущем вторгнется в Украину", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Байден и Зеленский высказались в поддержку дипломатических усилий по разрешению ситуации, в том числе через контакты России с НАТО и ОБСЕ. Байден также пообещал, что Вашингтон не будет принимать решений, касающихся Украины, без ведома Киева.

Президент Украины после разговора с Байденом сказал, что ценит "непоколебимую поддержку" Украины.

Зеленский сообщил, что в ходе беседы обсуждались и внутренние дела Украины, включая проведение реформ и борьбу с олигархами.

30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. По информации Кремля, в беседе с Байденом Путин дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Байден сообщил, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было ещё раз согласовано проведение американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.

Разведки стран НАТО заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления в Украину. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Москва, по словам Путина, добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".