Политическое противостояние в Грузии выходит за пределы улиц: оппозиция переносит борьбу в суды. Уже две партии – «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Сильная Грузия – Лело» – подали иски против «Грузинской мечты» и принятых ею законов в Конституционный суд. В самой партии власти этот шаг называют правильным, хоть и бесперспективным.

Оппозиция бросает вызов

«Единое национальное движение» переходит в наступление: партия подала иск в Конституционный суд против «Грузинской мечты». В ЕНД заявляют, что это только первый шаг юридической кампании, которая будет состоять из трех этапов.

На первом этапе оппозиция оспорит заключение временной парламентской следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. В документе на 437 страницах комиссия обвиняет «Нацдвижение» и экс-президента Михаила Саакашвили в преступлениях с момента их прихода к власти до наших дней. Критике в заключении подверглись и другие оппозиционные партии, которые вместе с Саакашвили и его партией «препятствуют установлению здоровой политической системы». Оппозиция и значительная часть грузинской общественности считают комиссию и ее заключение нелегитимными.

На втором этапе, по словам лидера ЕНД Левана Бежашвили, будет обжаловано законодательство, на основании которого власти могут запрещать партии.

В мае парламент «Грузинской мечты» принял поправки в законы «О политических объединениях граждан» и «О Конституционном суде». Согласно новым правилам, Конституционный суд Грузии может запретить любую партию, «целью которой является насильственное свержение или изменение конституционного строя, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности».

Третий этап будет связан с самим иском против «Грузинской мечты». Напомним, 31 декабря в Конституционный суд был подан иск от имени восьми депутатов о признании трех основных оппозиционных партий страны — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия – Лело» — неконституционными и запрете их деятельности. Иски основаны на заключении спорной парламентской комиссии.

«Внутри партии существовали разные мнения о том, стоит ли начинать судебное разбирательство и вступать в полемику с «Грузинской мечтой». Однако после консультаций с нашими международными партнерами и представителями международного юридического сообщества было признано целесообразным представить наши аргументы уже на этом этапе», — отметил Леван Бежашвили на брифинге.

По словам политика, этот процесс подготовит почву для обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Председатель ЕНД Тина Бокучава объяснила, почему партия, которая не считает грузинский суд независимым, решила начать конституционное разбирательство. По ее словам, этот процесс должен остаться в истории.

«Внутри партии у нас проходили обсуждения — насколько вообще целесообразно участвовать в этом процессе, ведь, к сожалению, финал этой трагикомедии уже написан Иванишвили. Конституционный суд политически так же зависим, как и суды других инстанций. Однако ради истории, ради международного судебного процесса, в частности — в Европейском суде по правам человека, мы сочли правильным вступить в это правовое разбирательство. История должна сохранить нашу позицию», — заявила Бокучава.

В «Грузинской мечте» решение ЕНД идти судебным путем воспринимают положительно. По словам депутата Левана Мачавариани, это лучше, чем «кричать на улице».

«Я не знаю, какое решение вынесет суд, но выбор такого пути, наоборот, заслуживает одобрения. Если они не согласны с чем-то, всегда лучше обратиться в суд, который полностью независим. Оппозиция прекрасно это понимает. Просто их кампания по «очернению» суда направлена на одно: снизить уровень доверия общества к конкретным институтам», — заявил Мачавариани.

Один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский также приветствует обращение ЕНД в суд, но считает дело бесперспективным. По его словам, правительство ЕНД «занималось пытками», и Европейский суд по правам человека установил системный характер этих нарушений.

«Судебное разбирательство само по себе неплохо, если оно направлено на поиск истины, но в данном случае его основа и цели иные: эти люди представляют группу, действующую против своей страны, и ищут поддержку за рубежом. Это печальный факт. Хотя, конечно, само судебное разбирательство не является чем-то чуждым — оно является основой демократического мира», — заявил Гия Вольский.

ЕНД - не первая партия, подавшая иск против «Грузинской мечты». В конце октября «Сильная Грузия — Лело» уже обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о запрете партий.

10 ноября авторитетное международное издание The Economist посвятило статью решению властей Грузии о запрете оппозиционных партий. Материал получил громкий заголовок — «Грузия тушит последние угли демократии». Журнал отмечает, что правящая партия «Грузинская мечта» окончательно отходит от демократических принципов и все больше сближается с Россией.

«Во многих бывших демократических странах путь к однопартийному правлению был долгим и извилистым. Похоже, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» решила пойти по скоростной магистрали», — пишет The Economist.

Что с лидерами партий?

Параллельно тому, что политические партии готовят иски в суд, в рамках новых уголовных дел назначаются судебные слушания против их лидеров. Напомним, 6 ноября Генпрокуратура обвинила лидеров оппозиции в саботаже и содействии враждебной деятельности иностранного государства. Некоторым грозит до 15 лет тюрьмы. Среди обвиняемых — экс-президент Михаил Саакашвили и лидеры партий «Сильная Грузия — Лело», «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение».

Программа «Субботний эфир» телекомпании «ТВ Пирвели» получила материалы, включенные в 36-томное дело СГБ против восьми оппозиционных политиков. Среди доказательств — видео- и аудиозаписи, на которых сотрудники Службы госбезопасности тайно фиксируют оппозиционных лидеров во время публичных мероприятий.

На одном из опубликованных телеканалом видео показаны лидер «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе и глава «Дроа» Элене Хоштария, встречающиеся с избирателями и обсуждающие детали визита в Европейский союз. На другом видео они снова появляются на открытой встрече, где Хоштария заявляет, что выступает против насилия, но не собирается подчиняться законам «Грузинской мечты».

В деле, по сведениям журналистов, ознакомившихся с материалами, в качестве «компромата» представлены интервью, публикации в Facebook и записи публичных встреч.

Зураб Джапаридзе отметил, что записи не являются секретными, так как инцидент происходил в публичном парке.

«Я держу мегафон, чтобы народ хорошо слышал меня. <...>. «Секретность» нужна им только для драматизации. Типа они поработали, выявили, нашли».

По его словам, записи были сделаны еще в 2021–2022 годах, когда он и Хоштария отказались от парламентских мандатов, подали иск в Конституционный суд и протестовали против фальсификаций выборов 2020 года, обсуждая, как сделать протест более массовым.

«Выборы 2024 года еще даже не состоялись. Следовательно, все, что мы тогда говорили (и за каждое слово ручаемся), никак не может быть связано с событиями ноября–декабря 2024 года. Это просто для информации…», — написал находящийся в заключении политик.

Элене Хоштария отреагировала из женской тюрьмы в Рустави так:

«Так называемое обвинение прокуратуры — тот случай, которым я буду гордиться всю жизнь».

Может ли круг обвиняемых расшириться?

Один из ключевых вопросов сегодня— может ли расшириться круг лиц, затронутых новым уголовным делом против оппозиции. По сведениям СМИ, в показаниях истцов, положенных в основу дела, упоминаются также пятый президент Саломе Зурабишвили и бывший премьер Георгий Гахария. Истцы якобы настаивают, что они тоже должны понести уголовную ответственность. В команде Гахария не исключают такой возможности, учитывая, что прокуратура уже возбудила уголовное дело по «делу Чорчаны» после отчета комиссии Теи Цулукиани.

«Напомню, что против Гахария политическое преследование и персональная вендетта уже совершены — сшито дело по Чорчане. «Мечта» спустя годы начала абсурдные следственные действия на Руставели в рамках дела 20 июня. Исходя из этого, всего можно ожидать», — заявила член партии Тата Хведелиани.

Пятый президент Саломе Зурабишвили также не исключает, что прокуратура может предъявить обвинение и ей. В интервью телеканалу «ТВ Пирвели» она отметила:

«Сегодня происходит удушение политического процесса. Ничего не исключено, когда совершенно невиновные люди, политики, находятся в тюрьме. Захотят ли [арестовать меня] — ничего нельзя исключить. На данный момент это наша реальность: у них в руках нет ничего, что было бы невозможно».

По мнению правозащитников, под угрозой могут оказаться и неправительственные организации. В третьем секторе отмечают, что в показаниях истцов неоднократно упоминались НПО, поэтому не исключают, что именно они могут стать следующей целью властей.

«Когда ты прав и раскрываешь беззаконие — у тебя начинаются проблемы, угрозы и критика. Когда НПО говорили о коррупции Гарибашвили, угрозы тоже были. Но мы увидели, что все эти организации оказались правы», — заявил бывший заместитель омбудсмена и член коалиции «Мой голос Евросоюз» Георгий Бурджанадзе.

Юрист и бывший председатель «Ассоциации молодых юристов» Ника Симонишвили считает, что власти действительно могут рассматривать НПО как политических противников:

«Никаких доказательств нет — это лишь политические оценки и стремление «Мечты» наказать этих людей. Они считают, что никто не должен даже предполагать, что «Мечта» может потерять власть. В НПО они видят своих оппонентов».

В то же время в самой «Грузинской мечте» не исключают, что круг обвиняемых может расшириться, но подчеркивают, что этот вопрос — прерогатива следственных органов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях