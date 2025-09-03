Грузинский парламент сегодня на пленарном заседании принял специальное постановление в связи с заключением Временной следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. Комиссия установила факты правонарушений со стороны «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили с начала их правления и по сегодняшний день. После принятия постановления правящая сила не исключает обращения в Конституционный суд.

По инициативе фракции «Грузинская мечта» под руководством Ираклия Кирцхалия, документ из 437 страниц комиссии Теи Цулукиани был сокращен до 17 страниц. Документу придана форма проекта постановления, к обсуждению которого парламент приступил сегодня. В нем 8 пунктов, в которых вкратце излагаются все основные выводы, к которым пришла временная комиссия по расследованию преступной деятельности «Нацдвижения» во главе с Михаилом Саакашвили. Это коротко, а официально проект постановления, утвержденного сегодня на парламентском бюро и закрепленного подписью спикера парламента Шалвы Папуашвили, имеет длинное название:

«Об итогах работы Временной следственной комиссии Парламента Грузии по изучению деятельности режима, действовавшего в период 2003–2012 годов, а также лиц, занимавших политические должности в этом режиме, лиц, состоявших в объединённых политических партиях, и бывших должностных лиц с 2003 года по настоящее время».

Суть документа изложил председатель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия:

«Парламент Грузии устанавливает, что имели место пытки и бесчеловечное обращение со стороны режима «Национального движения»; убийства и насилие, совершённые представителями режима «Национального движения», нарушения права на неприкосновенность частной жизни, грубые факты коррупции, рэкета в сфере бизнеса и ущемления прав собственности; действия, направленные против свободы СМИ; действия, направленные против территориальной целостности Грузии и мирного процесса; антигосударственная деятельность «Национального движения», Михаила Саакашвили и связанных с ним лиц, в том числе и в 2012–2025 годах».

Как и следовало ожидать за специальное постановление проголосовал практически весь состав парламента, то есть 85 из 89 депутатов «Грузинской мечты».

В конце постановления говорится:

«В качестве итоговой оценки следует отметить, что ни во время пребывания у власти, ни после этого «Национальное движение» не предприняло ни одного шага для признания или раскаяния за действия, совершённые в период нахождения у власти и направленные против жизни и достоинства человека, конституционного строя и территориальной целостности Грузии. Напротив, всё делалось и делается для того, чтобы эпоха правления Михаила Саакашвили и «Национального движения» была представлена как эпоха развития, чтобы режим «Национального движения» был очищен от насильственного прошлого и, при поддержке внешних сил и неправительственных организаций, финансируемых ими, беспрепятственно продолжал свою деятельность против конституционного строя, стабильности и мира».

Более резкой в своем обвинительном вердикте бывшему президенту Михаилу Саакашвили была глава комиссии Тея Цулукиани, когда в первый день осенней сессии, 2 сентября, предстала перед парламентом, то есть однопартийцами с отчетом о проделанной работе:

«В учебниках истории Грузии, наверное, нужно пересмотреть, как преподнесен молодежи период с 2004–2012 годов. Потому что я практически уверена, что то, о чем написано в этом заключении, молодое поколение может вообще не знать».

Другими словами, но Цулукиани вспомнила и про «бомбёжку спящего Цхинвала», как в этом обвиняли Михаила Саакашвили представители РФ и де-факто власти Южной Осетии:

«Однозначно выявляется, что в августе 2008 года грузинская армия оказалась в войне, управляемой далекими от военного дела политиками, которые в надежде на помощь внешних сил и игнорирование мнения грузинских военных, осуществили атаку на город Цхинвали».

Если бы не Саакашвили, и войны бы не было, следует из заключения вице-спикера парламента Цулукиани:

«В 2006 году действия, осуществленные Михаилом Саакашвили и «Национальным движением», преподнесли России в качестве подарка две предпосылки, которые упростили ей оккупацию Кодорского ущелья в 2008 году. Для России создали тот правовой повод, который она использовала в своих интересах и в ущерб интересам Грузии, чтобы нарушить территориальную целостность Грузии в 2008 году».

Ради признания виновности еще одного оппонента - бывшего соратника Георгия Гахария, комиссия Цулукиани на время отказалась от утверждения о том, что «Грузинская мечта» - единственная власть в Грузии, в годы правления которой не было войны и страна не теряла земли. Все-таки это случилось, следует из слов Цулукиани:

«Территориальная целостность Грузии вновь была нарушена в 2019 году в результате единоличного решения министра Внутренних дел Георгия Гахария о возведение поста у села Чорчана. В связи с этим вопросом, с учетом установленных комиссией далеко не единичных фактов, возникает легитимный вопрос: «Не имела ли вновь место в Грузии попытка искусственного разжигания огня, как это случилось в 2008 году? И какую роль играл в этих событиях сам Георгий Гахария, бывший министр внутренних дел?».

В завершение, явно выходя за рамки компетенции следственной комиссии, как считают наблюдатели, Тея Цулукиани «вынесла неутешительный вердикт», всем критикам власти:

«Следственная комиссия считает, что установлению здоровой политической системы в Грузии вместе с Михаилом Саакашвили и «Нацдвижением» препятствуют поименно названные в этом отчете НПО, а также вышедшие из недр «Национального движения» такие политические объединения, как «Коалиция за перемены», и находившаяся в полной координации с «Нацдвижением» коалиция «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию».

Спикер парламента Шалва Папуашвили, довольный итогами комиссии Цулукиани, еще вчера распорядился перевести отчет на английский язык:

«Думаю, что это хорошая возможность, в том числе для тех иностранцев, которые в свое время, еще в 2012 году, упустили шанс дать должную оценку тому диктаторскому режиму, который был внедрен в Грузии. Сейчас грузинское общество дает им второй шанс».

Выводы Цулукиани счел спасением для планеты всей депутат Ладо Кахадзе, там же назвав тех, кому следует в первую очередь ознакомиться с документом.

«Это превентивный документ, общеполитический для всей Земли, во избежания будущих вызовов. Этот документ должен попасть в руки всем 700 депутатам ПАСЕ, администрации США, Европейской народной партии в Европарламенте», — перечислил Кахадзе всех, кто критикует власть «Грузинской мечты».

Выводы следственной комиссии Цулукиани с возмущением встретили в стане прозападной оппозиции. Особенно болезненно отреагировали в «Нацдвижении», в бывшей партии власти, где до сих пор не признают даже те ошибки, на которые в годы их правления указывали и международные партнеры. Еще накануне председатель партии Тина Бокучава отчет Цулукиани назвала исполнением заказа Путина и попыткой вынести «смертный приговор грузинской государственности».

И сегодня один из лидеров «Нацдвижения» Георгий Барамидзе был непоколебим, назвав итоги комиссии Цулукиани ложью и изменой родине:

«Приведенные там факты — это ложь. А названные там якобы рэкет и другие преступления на самом деле то, что мы, как власть, заставили коррупционеров вернуть украденные у государства деньги, незаконно присвоенные земельные участки. Наши действия преступлением являются только для нынешней, преступной и предательской власти, а для любого грузина, для национальных интересов и законодательства это то, что должна сделать любая патриотическая, нормальная власть».

Заключением комиссии Цулукиани остались недовольны и в той части оппозиции, которая из-за тех же лет правления критикует «Нацдвижение» и Михаила Саакашвили. В том числе и представитель партии «Гахария за Грузию» Дмитрий Цкитишвили.

«Когда ты обвиняешь свою страну в том, что она начала войну, этим способствуешь возможному началу необратимого процесса с точки зрения признания независимости оккупированных Россией грузинских территорий. Создается риск полного провала проводимой годами успешной политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. Это просто наглядная политика измены и предательства национальных интересов, родины», – возмущался бывший член «Грузинской мечты», теперь ее оппонент из партии «Гахария за Грузию» – Дмитрий Цкитишвили.

Оппоненты власти отчет комиссии Цулукиани и дальнейшие планы правящей силы на основе этого документа расценивают как еще один шаг в сторону России и политики обострения отношений с Западом.

От всех этих опасений и обвинений прозападников в «Грузинской мечте» отмахиваются. Вице-спикер Гия Вольский ждет, что после выводов комиссии Цулукиани, приведёнными там фактами заинтересуется прокуратора, и возможно, против Михаила Саакашвили будет возбуждено еще не одно уголовное дело. Уголовное преследование грозит и другим оппозиционерам и представителям НПО. Но главный удар по демократии, по оценкам наблюдателей, «Грузинская мечта» нанесет, если до конца доведет свое предвыборное обещание и план – направить иск в Конституционный суд с требованием признать антиконституционным «Нацдвижение» и другие «радикальные» силы, каковыми считает практически все прозападные партии.

То, что на основании отчета Комиссии будет подготовлен иск в Конституционный суд, сегодня подтвердил глава фракции «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия. Но этим вопросом «Грузинская мечта» займётся уже после намеченных на 4 октября муниципальных выборов.

