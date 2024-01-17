Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке ракет «Таурус» Украине

Депутаты немецкого парламента Бундестага в среду проголосовали против проекта резолюции, призывающей канцлера Олафа Шольца одобрить поставку крылатых ракет «Таурус» Украине. «За» проголосовали 178 депутатов, «против» – 485.

С предложением предоставить Украине «Таурус» выступала партия ХДС/ХСС, представляющая сейчас парламентскую оппозицию в Бундестаге. Против выступили «Зеленые» и Свободная демократическая партия. При этом представители обеих партий ранее одобряли увеличение военной помощи Украине, в том числе и крылатыми ракетами. Однако предложение ХДС/ХСС они расценили как попытку завоевать тактическое преимущество на внутриполитических дебатах в ФРГ, пишет Der Spiegel.

Кроме того, «Зеленые» критикуют парламентскую коалицию за отказ одобрить заявки Украины на евроатлантическую интеграцию – вступление в Евросоюз и в НАТО.