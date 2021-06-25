Бундестаг упростил получение гражданства для потомков жертв нацизма

Криминальный авторитет Вато Кипиани депортирован в Грузию с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

42-летний гражданин Грузии был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) как человек, который своими действиями может представлять угрозу для нацбезопасности государства и граждан. В прошлом уже правоохранители других стран уже задерживали Кипиани за совершение тяжких преступлений, в том числе убийства.

Сообщается, что в Украине криминальный авторитет представлял интересы влиятельных российских и грузинских «воров в законе», контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

По информации телеканала «Мтавари», Кипиани был задержан в Тбилисском международном аэропорту сразу по прибытии в Грузию. Утверждается, что он обвиняется в попытке умышленного убийства.

Журналисты предполагают, что Кипиани причастен к подготовке заказного убийства братьев Давида и Георгия Пеикришвили. В январе 2020 года Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что организаторами убийства братьев были трое представителей криминальных кругов из Грузии и Украины. Осуществить его должен был гражданин Украины за 20 тысяч долларов. Уже в Грузии он получил деньги на расходы, оружие и взрывчатку от грузинских сообщников. Потенциальный киллер был задержан в Харькове.

Прокурор дела Георгий Кавсадзе сообщал, что, по мнению следствия, взрывное устройство было изготовлено по его заказу Кипиани.

Всего по делу о подготовке убийства задержали шесть человек. Двоих из них обвинили в подготовке умышленного убийства, а остальных – в изготовлении и сбыте взрывчатого вещества.