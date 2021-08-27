Пять человек погибли, 66 ранены в результате взрыва на складе боеприпасов на юге Казахстана

В воинской части на месте пожара и взрывов боеприпасов в Жамбылской области Казахстана найдено тело пятого погибшего, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областного акимата. Всего в больницы поступили с ранениями 66 человек. В пресс-службе добавили, что пунктах временной эвакуации находится 171 человек.

Вечером 26 августа загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.

На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что взрыв произошел недалеко от трассы, соединяющей областной центр Тараз с крупнейшим городом страны Алматы.

Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тысячи человек.

В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.

"Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов", – говорится в сообщении Минобороны республики.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в серии твитов, что среди раненых было не менее 30 военнослужащих и сотрудников служб экстренного реагирования. Он добавил, что по факту пожара и взрывов ведется расследование.

О готовности уйти в отставку после взрывов на складе заявил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Отвечая на вопрос корреспондента казахского бюро Радио Свобода, он сказал, что "в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", добавив, что окончательное решение примет руководство страны.