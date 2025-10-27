20 октября, спустя год после начала бойкота парламента, партия «Гахария - за Грузию» приняла решение занять депутатские места в высшем законодательном органе. В части оппозиции это восприняли как признание легитимности парламентских выборов 2024 года, итоги которых сама вышеупомянутая партия называла сфальсифицированными. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как восприняли эту новость пользователи социальных сетей.

Как вы относитесь к решению «Гахария – За Грузию» вернуться в парламент?

Георгий: «Это похоже на какую-то политическую беготню, всё очень несерьезно. Сначала они, зачем-то приняли решение участвовать в выборах в органы местного самоуправления, разгромно проиграли эти выборы, в условиях, когда не смогли представить нормального кандидата и хорошую предвыборную программу, теперь же они решают войти в парламент. Я не могу представить ни одного гражданина, кто бы, после этого, воспринимал всерьез эту силу. Они просто уничтожают доверие к себе и свой рейтинг. Естественно, всё это льет воду на мельницу «Грузинской мечты». По моему мнению, это просто политическая измена своему же электорату».

Като: «Бойкот парламента не достиг успеха, и это уже признал и Георгий Гахария и его однопартийцы. Возращение же в парламент дает партии возможность принять участие в обсуждении и принятии новых законов, критиковать власть из высшего законодательного органа и прямо задавать вопросы, которые больше всего волнуют население Грузии, обсуждать актуальные темы. Лично я приветствую возвращение партии Георгия Гахария в парламент».

Лексо: «Что я думаю о согласии партии Гахария войти в парламент? То, что думал с самого начала – этому человеку доверять нельзя. Для меня он всегда будет ассоциироваться с Бидзиной Иванишвили, он точно не независимый политик, так что его это действие – вполне логичное, хотя я с ним и не согласен. Я, возможно, мог бы понять этот ход, если бы вся оппозиция приняла такое решение, но вот так – одна партия вернулась в парламент… они просто портят общую картину. Народ смотрит на общую картину и из-за таких действий начинает ненавидеть всю оппозицию в целом. Вот поэтому мы сейчас в такой «хорошей» ситуации».

Гоча: «Начну издалека – я считаю, что еще в 2020 году оппозиция допустила большую ошибку, когда решила не входить в парламент, хорошо, что тогда одумались. Эту же ошибку повторили все оппоненты «Грузинской мечты» и почему-то за ними последовал и Гахария. Сейчас, конечно, я считаю бессмысленным нахождение партии «За Грузию» в парламенте в качестве единственной оппозиционной силы. Они в слишком большом меньшинстве, однако я приветствую возвращение оппозиции в парламент, поскольку считаю, что у борьбы в этом органе всегда есть смысл, ведь там у тебя есть намного более широкая трибуна и аудитория».

Элене: «Я считаю, что это неправильно. Всё, что в последнее время делает эта партия – это признак политической слабости и бесполезности. Сначала они называли себя прозападной оппозицией, хотя Гахария мало чем отличается от нынешних лидеров «Грузинской мечты», затем они сделали вид, что не признают парламентские выборы и бойкотировали работу парламента. А затем начало проявляться истинное лицо Гахария – он сбежал из Грузии, из-за рубежа заставил однопартийцев участвовать в местных выборах, а теперь еще и в парламент их заставляет идти, хотя, как мне известно, некоторые из них из-за этого ушли из партии. Я не ожидала от него ничего большего, мне всё равно, что он решил, я за него никогда не голосовала. Жалко людей, которые ему поверили и шли за ним до тех пор, пока он не пришел к такому решению».

Вано: «Я не согласен с этим решением. Признаюсь, я голосовал за партию Гахария, но не сделал бы этого, если бы знал, что он начнет себя вести как сателлит «Грузинской мечты». В общем, я такого не ожидал. Раньше они отличались сильной, принципиальной позицией, призывали оппозицию к единству, а потом что-то произошло, и они начали делать всё, чтобы узаконить действующий в Грузии режим. Это предательство и больше ничего».

Анзор: «Если я правильно помню партия Георгия Гахария с самого начала не собиралась отказываться от парламентских мандатов. Почему кто-то считает, что они сделали что-то нежданное? Я думаю, их электорат понимал, что члены «За Грузию» будут бойкотировать парламент только до определенного момента. Вообще, такое поведение характерно для Гахария, он может убеждать народ в чем-то, а потом резко пойти в противоположную сторону, так, например, он поступил, когда уверял всех, что не убежит из страны. В общем, отвечая на вопрос – в создавшейся ситуации, я считаю, что возвращение в парламент – это признание результатов выборов и больше ничего».

