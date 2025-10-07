Правящая партия «Грузинская мечта» победила на муниципальных выборах 2025 года: её кандидаты, по информации ЦИК, стали мэрами всех 64 муниципалитетов страны. Партия также получила большинство в городских собраниях, где оппозиция не смогла провести ни одного мажоритарного депутата.

Для прохождения в собрания по партийным спискам требовалось преодолеть 4-процентный барьер. Более 80% депутатов городских собраний составят представители «Грузинской мечты».

Впервые в органах местного самоуправления будет представлена открыто пророссийская партия «Консерваторы за Грузию» («Альт-инфо»). Участвовавшие в выборах партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию» заметно ухудшили результаты по сравнению с парламентскими выборами 2024 года. Партия «Гирчи» получила по одному мандату в нескольких городах.

Распределение мандатов по крупным городам:

Тбилиси

«Грузинская мечта» – 45 мандатов

«Сильная Грузия - Лело» – 2

«Гирчи» – 2

«Консерваторы за Грузию» – 1

Батуми

«Грузинская мечта» – 22 мандата

«Сильная Грузия - Лело» – 1

«Гахария за Грузию» – 1

«Гирчи» – 1

Поти

«Грузинская мечта» – 23 мандата

«Сильная Грузия - Лело» – 1

«Гахария за Грузию» – 1

Кутаиси

«Грузинская мечта» – 22 мандата

«Лело – Сильная Грузия» – 1

«Гахария за Грузию» – 1

«Гирчи» – 1

Рустави

«Грузинская мечта» – 21 мандат

«Консерваторы за Грузию» – 1

«Сильная Грузия - Лело» – 1

«Гахария за Грузию» – 1

«Гирчи» – 1

Муниципальные выборы прошли 4 октября. В них не участвовали две крупнейшие оппозиционные силы – «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены», а также несколько других проевропейских партий. В результате «Грузинская мечта» одержала победу во всех 64 округах страны. На выборах мэра Тбилиси кандидат правящей партии Каха Каладзе, по информации ЦИК, набрал 71.66% голосов.