Партия бывшего премьер-министра Грузии объявила о прекращении бойкота и начале парламентской деятельности. Примечательно, что после парламентских выборов 2024 года Гахария заявлял, что не собирается давать легитимность новоизбранному парламенту. Часть грузинской оппозиции раскритиковала решение партии Гахария, а представители «Грузинской мечты» не придали значительного внимания данному шагу бывшего члена их команды.



«Вернуть себе политическое пространство и бороться за общественное мнение», — так оправдывает бывший премьер Грузии Георгий Гахария решение принять участие в парламентской деятельности, легитимность которой не признают несколько оппозиционных партий, пятый президент Грузии и значительная часть грузинского общества. Одной из причин, из-за которой партия «Для Грузии» приняла данное решение, по словам Гахария, является акция протеста 4 октября, называемая ее организаторами «мирной революцией»:

«Сегодня мы, партия «Для Грузии», приняли осознанное и принципиальное решение — принять наши мандаты в местных муниципалитетах по всей стране, а также в парламенте, чтобы вернуть себе политическое пространство и бороться за общественное мнение.

Результаты муниципальных выборов октября 2025 года и попытка так называемой «мирной революции» 4 октября ещё раз показали, что бойкот опустошил политическую арену, оставил граждан Грузии беззащитными перед пропагандой и репрессиями режима «Грузинской мечты», усилил его авторитарное правление и углубил радикализацию», — пишет Гахария в социальной сети Facebook.

В упомянутом выше сообщении Гахария также утверждает, что теперь его партия должна бороться за сердца и умы грузинского народа, чтобы защитить европейский выбор Грузии и 78-ю статью конституции страны.

На парламентских выборах 2024 года партия экс-премьера набрала 7,78% голосов, что позволило партии получить 12 депутатских мандатов. Однако сам Георгий Гахария не сможет участвовать в работе законодательного органа, его полномочия, как и полномочия первых 11 депутатов, находящихся в избирательном списке партии, были прекращены парламентом Грузии из-за неучастия в заседаниях. Тут же напомним, что Гахария под угрозой уголовного преследования несколько месяцев назад выехал из страны в Германию и пока возвращаться в Грузию не собирается.



Тем не менее, регламент парламента Грузии допускает, что места лишенных полномочий депутатов, могут быть использованы политиками, идущими далее в избирательном списке. Таким образом партию «Гахария за Грузию» в парламенте буду представлять: Гела Абуладзе, Джемал Ананидзе, Кетеван Бакрадзе, Русудан Тевзадзе, Малхаз Тория, Шалва Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гига Парулава, Вика Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софо Хоргуани.



В «Грузинской мечте» данное решение бывшего однопартийца и в прошлом – главы их правительства, приняли без особого интереса. Председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Давид Матикашвили заявил, что решение команды Гахария принять участие в парламентской деятельности связанно не с их желанием участвовать в законотворческой работе, а с намерением озвучить цели внешних сил в отношении Грузии.

«Мы видели, в парламенте предыдущего созыва не только партию Гахария, но и участие прочих радикалов. Они палец о палец не ударили для законотворческой деятельности. Они ничего не сделали для того, чтобы их позитивно запомнили в этом процессе хотя бы в какой-то форме. Поэтому и на данном этапе мы не надеемся, что кто-то из них включится в реальную законотворческую деятельность. Однако, они, наверное, уже с близкого расстояния, в рамках парламентского мандата, будет озвучивать в законодательном органе те желания и цели, которые внешние силы имеют в отношении нашей страны», — заявил Матикашвили.



Не разделили принятое Гахария решение в коалиции «Лело - Сильная Грузия», с которой они находились в тесных политических отношениях во время муниципальных выборов 2025 года, вместе приняв в них участие. Член партии Георгий Гегелия заявил, что не видит в действующем парламенте платформу для защиты интересов граждан Грузии, и, следовательно, смысла участвовать в работе данного органа.

«Что касается интересов граждан, я считаю очень важным, чтобы они были защищены и представлены на местном уровне. Но участвовать в работе нелегитимного парламента, который создал так называемую следственную комиссию, устроившую «суд» современной истории Грузии, — мы не видим никакого смысла», — заявил Григол Гегелия.



Часть оппозиции связывает данное решение партии экс-премьера с неудачей на муниципальных выборах. Один из лидеров «Коалиции за перемены» Тенгиз Тевзадзе считает, что у партии Гахария, исходя из итогов недавних выборов, нет политического будущего и потенциала получить мандат и доверие народа:





«Партия Гахария в самый кризисный момент решила предать патриотичных граждан Грузии. В то время, когда каждый день более 10 человек арестовывают по несправедливым, репрессивным законам, подельник антигрузинского режима Гахария решил пойти с ним на сделку <...>



Гахария прекрасно знает, что политическое будущее его партии мертво. Он больше никогда не получит мандат или доверие от народа (об этом говорят и результаты последних выборов — например, всего 2% в Тбилиси). Кроме того, он торгуется с «Мечтой»: мол, я пришёл в «гнездо», так не запрещайте меня.

Политически похороненная партия Гахария из более чем 2000 мандатов в муниципальных собраниях смогла провести всего 25 человек в 24 муниципалитетах. Из них — только двое в Цаленджиха, а в остальных местах по одному. В Тбилиси они даже не преодолели избирательный барьер», — пишет Тевзадзе в социальной сети.



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили также отреагировал на решение партии Георгия Гахария войти в парламент. Саакашвили считает, что это может указывать на сговор экс-министра с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. На это, по словам третьего президента, в числе остальных указывает факт пребывания Гахария в Берлине, а также его «российское прошлое».

«Почему никто не задал вопрос: по какой причине Иванишвили не арестовал его и спокойно отпустил в Германию? Почему никто не вспомнил, что Иванишвили постоянно обещал нам «правильную оппозицию», примерно так же, как в своё время Туркменбаши официально назначал «оппозицию»? Гахария всегда был официальным агентом России и проектом Иванишвили. Почему никто не задал вопрос: если его «парламентским» членам официально прекратили полномочия, то как же они теперь идут обратно в незаконный парламент, если это не было заранее согласовано с Иванишвили? Трудно не заметить, что помимо «российского происхождения», Гахарию с «мечтателями» объединяет одна главная черта — наглость и патологическая лживость», — заявил Саакашвили.

По мнению Саакашвили, Гахария возьмет на себя роль системной оппозиции, чтобы Бидзина Иванишвили за счет него смог «имитировать политический процесс и отвлечь внимание от самых острых проблем».



