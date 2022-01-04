Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп получили повестки из прокуратуры

Двое взрослых детей бывшего президента Дональда Трампа получили повестки из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках гражданского дела о мошенничестве. Газета "Нью-Йорк таймс" сообщила об этом со ссылкой на судебный документ. Источник издания утверждает, что повестки были вручены 1 декабря. Тогда же была доставлена и повестка на имя экс-президента.

Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, демократа Летицию Джеймс и пытался заблокировать расследование в отношении его компании.

Прокуратура намерена допросить Трампов и выяснить: не манипулировала ли корпорация Trump Organization оценками своего недвижимого имущества.

Это расследование проводится отдельно. Оно связано с уголовным расследованием в отношении Trump Organization, которое ведет окружная прокуратура Манхэттена. Прокуроры пытаются установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот, информирует "Голос Америки".

Ранее, в октябре 2020 года, как сообщает "Нью-Йорк таймс, прокуратура допросила ещё одного взрослого сына Трампа, Эрика.