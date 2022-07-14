Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены Иваны

В Стамбуле на встрече делегаций Украины, России и Турции, а также представителей ООН по разблокированию морского экспорта украинского зерна достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, зерно может поставляться из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия Украине.

Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что в результате вчерашних переговоров по вопросу вывоза украинского зерна по Черному морю, сделан первый важный шаг. Соглашение, по его словам, может быть подписано на следующей встрече в Стамбуле на будущей неделе.

В то же время по данным источников Би-би-си, окончательных решений не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По словам неназванных западных чиновников, Эрдоган надеялся заручиться согласием Путина на разблокирование экспорта во время телефонного разговора в понедельник, но российский лидер явно хочет сам и принять решение, и объявить о нем.

После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 миллионов тонн зерна.

На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай – Чёрное море, после того как российские военные утратили в конце июня контроль над черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале, под погрузку зерном.

Морская блокада украинских портов Россией и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН.

Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.