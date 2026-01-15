Экипаж космической миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю

Экипаж Международной космической станции в четверг досрочно вернулся на Землю. Решение приняли в связи с состоянием здоровья одного из участников миссии, имя которого не раскрывается.

Международный экипаж миссии Crew-11 покинул МКС 14 января. На следующий день, в 11:41 по московскому времени, команда вернулась на Землю, совершив посадку в капсуле SpaceX в Тихом океане, вблизи Сан-Диего.

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon, после 165-дневного пребывания на орбитальной лаборатории, доставил обратно астронавтов NASA Зену Кардман и Майка Финка, японского астронавта Кимию Юи и космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова.

Подробности о пострадавшем члене экипажа неизвестны. «Интерфакс» пишет, что ухудшение состояния здоровья было вызвано длительным пребыванием в условиях микрогравитации. Это была, как отмечается, первая за четверть века эксплуатации МКС медицинская эвакуация.

Сейчас на орбите остаются астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, ставший командиром станции, и Сергей Микаев. Следующая миссия - Crew-12 - должна прибыть на МКС в середине февраля.