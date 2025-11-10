Глава Минэкономики Грузии о проекте Eagle Hills: риски незаконной миграции равны нулю

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в рамках масштабного инвестиционного проекта компании Eagle Hills в Тбилиси и Гонио будет создано более 30 тысяч рабочих мест. По её словам, это станет одним из крупнейших экономических проектов в истории страны и даст значительный импульс развитию туризма и строительной отрасли.

Соглашение между правительством Грузии и Eagle Hills, подписанное в октябре, по решению властей засекречено.

Квиривишвили утверждает, что проект Eagle Hills – «пример того, как правительство поставило государственные интересы на первое место».

«Согласно соглашению, государство не взяло на себя никаких финансовых обязательств и не предоставило инвестору финансовых гарантий», – отметила Квиривишвили, комментируя «распространённую в СМИ дезинформационную кампанию».

Она добавила, что государство является равноправным партнёром и совладельцем 33% акций совместного предприятия.

«Несмотря на беспрецедентные масштабы инвестиций, правительство не предоставляло компании никаких исключительных режимов или преференций. Более того, государство стало полноправным партнёром, а это значит, что и земельные участки в Тбилиси и Гонио остаются в собственности государства», – отметила министр.

«После завершения строительства граждане Грузии продолжат работу в новых гостиницах, ресторанах и коммерческих объектах. Это даст людям возможность трудоустроиться на достойных условиях и сократит трудовую миграцию из страны», – добавила она.

Квиривишвили также прокомментировала заявления ряда политиков и экспертов о возможной миграции, связанной с проектом. Поводом стало интервью инвестора, в котором он заявил, что около 60% покупателей нового комплекса будут иностранцы.

«Мы видим целенаправленные попытки увязать инвестиции с темой миграции. Это ложь. В Грузии действует один из самых строгих миграционных режимов, и риски незаконной миграции в связи с этим проектом равны нулю», – подчеркнула министр.

Проект предполагает строительство в Тбилиси и Гонио крупных многофункциональных комплексов, которые, по оценке правительства, «изменят облик обоих городов и укрепят глобальную узнаваемость Грузии».

Некоторые экономисты, однако, сомневаются в выгоде этих проектов. Экологи также выражают обеспокоенность, указывая на возможные экологические риски. По их словам, реализация проекта может создать проблемы для Тбилиси, поскольку территория Крцанисского лесопарка рассматривается как важная рекреационная зона. Проблемным для них выглядит и проект в Гонио.

Против инициативы выступают и несколько политических партий, указывая на демографические риски.