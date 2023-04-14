Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру. Пуск ракеты-носителя «Ариан-5» состоялся в 15:14 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция велась в YouTube Европейского космического агентства.

Планируется, что автоматическая межпланетная станция «Джус» достигнет Юпитера к 2031 году. Полет будет проходить по траектории, использующей гравитационный маневр, - аппарат сначала пройдет у Венеры, потом вернется к Земле, после этого пройдет у Марса, снова вернется к Земле и уже после этого отправится к Юпитеру.

Согласно плану программы, станция должна изучить три из четырех крупнейших спутника Юпитера: Европу, Каллисто и Ганимед. Последнему будет уделено наибольшее внимание.

Ганимед уникален также тем, что это единственный изо всех спутников планет, который генерирует собственное магнитное поле, - отмечает научное издание N+1. Он покрыт льдом, на его полярных шапках есть лед, в атмосфере замечены полярные сияния, а сам астрономический объект больше, чем Меркурий и Плутон. Ученые считают, что под поверхность льда на планете может быть океан из соленой воды.

«Джус» будет изучать спутник с пролетных траекторий и выйдет на его орбиту. Он будет картографировать Ганимед, изучать его магнитное поле и попытается проверить гипотезу о существовании на нем океана.

На других спутниках «Джус» изучит химический состав поверхностей и структуру океанов. При наблюдениях за Европой особое внимание будет уделяться поиску органических соединений, пишет N+1. Ученые предполагают, что океан на планете пригоден для зарождения жизни.