Франциск призвал к перемирию, а Кирилл - к сплочению вокруг власти

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди перед началом пасхальной недели призвал к перемирию в Украине. «Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров», - сказал Папа Франциск.

Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, у большинства восточных христиан она отмечается 24 апреля.

С начала войны в Украине глава Римско-католической церкви призывал к миру, он резко осуждал российское вторжение и убийства мирных жителей. На днях он, выступая перед верующими, в том числе беженцами из Украины, назвал Бучу «городом-мучеником» и поцеловал привезенный ему из Бучи украинский флаг. При этом Франциск избегает того, чтобы упоминать Россию или Владимира Путина.

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл в воскресенье после богослужения в новом московском храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях призвал верующих сплотиться «в сложное для страны время», в том числе вокруг власти. «Вот тогда и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов внешних и внутренних, и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви», - сказал патриарх.

Ранее он, прямо не говоря о поддержке российского вторжения в Украину, фактически приводил аргументы в его обоснование. После богослужения в центральном храме Вооруженных сил он сказал, что в военное время служба в армии - «это настоящий подвиг» . 6 марта во время проповеди Кирилл говорил, что начало военных действий связано с тем, что некие силы восемь лет пытались «уничтожить то, что существует в Донбассе». «Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение», - заявлял Кирилл, критикуя страны Запада.