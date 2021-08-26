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Франция заявила о невозможности продолжить эвакуацию из Афганистана после 27 августа
Франция не сможет продолжить эвакуацию людей из Кабула после вечера 27 августа, сообщил радиостанции RTL премьер-министр страны Жан Кастекс. Ранее представители французского МИДа выражали надежду, что всех желающих успеют вывезти из Афганистана к 27 августа.
Франция будет осуществлять вывозные рейсы до вечера пятницы.
Ограничения по срокам Кастекс связал с необходимостью завершения вывода войск США и союзников из Афганистана до конца августа. Представители "Талибана" предупреждали, что после 31 августа не разрешат западным военным продолжать эвакуацию и оставаться в стране.
Власти Дании, Польши и Бельгии объявили, что уже завершили эвакуацию. Глава Минобороны Дании Трине Брамсен заявила, что пребывание в аэропорту Кабула и полеты из него перестали быть безопасными, передает АР. На последнем датском самолете из Кабула вылетели 90 человек, включая военнослужащих и дипломатов.
Ранее США и Великобритания призвали людей избегать поездок в аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки. Утром 26 августа замглавы британского Минобороны Джеймс Хеппи сообщил ВВС, что разведка предупреждает о серьезной угрозе теракта. Детали военные не раскрывают, предполагается, что угроза связана с "Исламским государством".
Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил количество американских граждан, ожидающих эвакуации из Афганистана, в 1500 человек, и назвал их вывоз приоритетом, передает АР. На 14 августа ожидающих было около 6000. Примерно 500 из остающихся уже дали по телефону инструкции, как добраться до аэропорта Кабула. Остальных обзванивают и выясняют, хотят ли они эвакуироваться.
Другие новости дня
СНБ Армении: Азербайджанские военнослужащие перекрыли участок дороги Капан-Горис
Служба национальной безопасности Армении сообщает, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис.
«Транспортные средства в этом районе эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств», - говорится в сообщении, распространенном СНБ.
Азербайджанские военнослужащие также перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении, сообщает омбудсмен Армении Арман Татоян.
«Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей, - отметил омбудсмен, подчеркнув: - Эти преступные действия вооруженных сил Азербайджана нарушают право людей на свободное передвижение и полностью нарушают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на этих дорогах является нарушением права на жизнь и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом».
Эрдоган: Если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция ответит адекватно
Если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует адекватно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с аккредитованными в Турции иностранными послами.
«Турция провела двусторонние и многосторонние дипломатические переговоры для установления мира и стабильности в регионе», - сказал Эрдоган, добавив, что после последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении.
«Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги», - сказал президент Турции.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают день признания независимости Россией
Сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечается День международного признания. 13 лет назад, 26 августа 2008 года Российская Федерация объявила о признании двух самопровозглашенных республик независимыми государствами.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня опубликовал поздравление, в котором, частности, говорится:
"Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития. Более того, наш союзник – Россия, с которой мы шли вместе многие века и которой мы всегда останемся благодарны".
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов также поздравил население, сделав упор на "неизменном историческом выборе – нерушимом союзе с Великой Россией":
«Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от курса на укрепление этого союза, продолжим развивать интеграцию во всех областях, опираясь на заветы предков и многократно подтвержденную волю народа Южной Осетии. Только с Россией наш народ видит свой завтрашний день, уверенность в безопасном будущем и процветании своей Родины, только с Россией наш народ связывает свою судьбу!», - заключил Бибилов.
После Августовской войны между Россией и Грузией Абхазия и Южная Осетия были признаны сначала Российской Федерацией, далее еще несколькими государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия и ЮО не получили. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию и ЮО, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. Южная Осетия не имеет статуса и называется в официальных документах Цхинвальским регионом.
В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия и Цхинвальский регион считаются оккупированными Российской Федерацией, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия и Южная Осетия признаются территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Китай обрушился с критикой на США в канун публикации отчета о происхождении COVID-19
Китай обвинил Соединенные Штаты в политизации исследования о происхождении коронавируса. Пекин перешел в наступление в преддверии публикации отчета американской разведки.
Фу Конг, глава департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая, заявил на брифинге 25 августа, что попытки сделать из Китая козла отпущения не смогут обелить США. Он добавил, что Вашингтону, если тот хочет «безосновательно обвинить Китай», лучше быть готовым к контратаке.
Отчет американской разведки готовится по распоряжению президента Джо Байдена, который призвал в мае подготовить материалы, чтобы разрешить дискуссии относительно различных теорий происхождения вируса, в том числе версию об утечке из китайской лаборатории.
Байден получил копию отчета разведки, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что для общественности готовится несекретная версия.
СМИ пишут, что официальные лица США говорят об отсутствии твердых однозначных выводов в отчете.
Китай заявил, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, бездоказательно предположив, что вирус ускользнул из американской военной лаборатории Форт-Детрик в Мэриленде.
В Кутаиси после кесарева сечения скончалась инфицированная коронавирусом 24-летняя женщина
В кутаисской клинике «Бомонд» после кесарева сечения скончалась 24-летняя женщина, инфицированная коронавирусом.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» менеджер ковид-отделения клиники Мамия Кипиани, 20 августа пациентка поступила из Батуми в тяжелом состоянии. Из-за неотложного положения женщине, находившейся на 36 неделе беременности, было проведено кесарево сечение, после чего она была помещена в реанимацию. Пациентка скончалась через четыре дня.
В клинике пояснили, что состояние пациентки было критическим, у нее было повреждено 70 процентов легких.
По информации врача, пациентка не была привита от коронавируса. Что касается новорожденного, то его состояние удовлетворительное.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались 79 человек
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 79 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Это самый высокий показатель дневной смертности от коронавируса в Грузии с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлую субботу, когда от COVID-19 умерли 74 человека.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составило 7 028 человек.
За минувшие сутки в стране было выявлено 4128 новых случаев коронавируса, выздоровели 5611 пациентов.
В настоящее время в Грузии 56 200 активных случаев инфицирования, 1 563 человека находится в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственного дыхания — 361 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 26 августа в Грузии было проведено 1 065 848 прививок. При этом 734 112 человек были вакцинированы одной дозой, 331 736 человек вакцинированы полностью.
Вчера были вакцинированы 26 700 тысяч человек.
Талибы «рекомендовали» женщинам Афганистана не работать и не выходить на улицу
Талибы «рекомендовали» женщинам Афганистана не работать и оставаться дома. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на официального представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида.
«Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. До тех пор пока им не будет обеспечена полная безопасность... мы просим женщин оставаться дома», — сказал Муджахид.
«Это очень кратковременная процедура», — добавил он.
Представитель «Талибана» также затронул тему эвакуации из Кабула, призвав афганцев не ехать в аэропорт столицы и заявив, что там царит хаос.
Также Муджахид обратился к США, призвав Вашингтон прекратить «поощрение» эмиграции из Афганистана. По его словам, Афганистан сам нуждается в своих талантливых гражданах.
Талибы 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в ОАЭ.
Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию и рассказал, какой будет жизнь в Афганистане при их власти. Он анонсировал введение законов шариата, но заверил, что женщинам позволят учиться и работать. Также он обещал превратить Афганистан в страну без наркотиков.
«Талибан» правил Афганистаном с 1996 по 2001 год. В это время в стране соблюдались законы шариата в их самой строгой интерпретации. Девочкам старше 10 лет и женщинам было запрещено учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола. Также они должны были носить паранджу.
С 15 августа 2021 года талибы запретили женщинам появляться в общественных местах с непокрытой головой.
В Абхазии от коронавируса за сутки скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 510 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 139 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 99 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 25, состояние 7 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 57 пациентов, состояние 5 человек тяжелое.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 78 лет.
- В российском военном госпитале умер мужчина 80 лет.
- В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 90 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 75 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 709 человек. Зарегистрировано 370 летальных случаев. Выздоровели 20 450 человек.
Навальный в колонии ответил на вопросы New York Times. Главное
Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью во время своего пребывания в колонии. Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times.
В большом материале, опубликованном в американском издании, приводятся цитаты из ответов Навального (он назван в статье «самым знаменитым российским заключенным») на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней политической ситуации в России, о политике США в отношении Кремля. На сайте Навального его соратники опубликовали, как утверждается, все заданные оппозиционеру вопросы и оригинал его ответов - на русском языке.
По словам Навального, российская государственная пропаганда «очень эффективно» преподнесла встречу президентов США и России в Женеве в июне этого года как триумф Владимира Путина, а Джо Байден, очевидно, пока не достиг целей, которые он ставил перед встречей.
Отвечая на вопрос о том, какие санкции он предлагает ввести Западу против России, Навальный сказал, что выступает за санкции не против России, а против окружения Путина, - как он выразился, «тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего». Ту же мысль Навальный недавно высказывал в колонке, опубликованной накануне годовщины его отравления в ряде западных СМИ. По его словам, «то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, - страшное разочарование».
Навальный также описал свой типичный день в колонии. Из его рассказа следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения - это предусмотрено распорядком дня. «В 18 часов - главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина - «патриотическое воспитание». Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым» - пишет, в частности, Навальный. К работе он не привлекается. По его словам, в его отряде мало людей, и все сделано для того, чтобы он всегда был на виду у администрации.
По словам Навального, физического насилия в колонии к нему не применяли.
«Зона специализируется на насилии психологическом. Это куда более изощренно. Тебя не будут бить - наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то избить, ударить, угрожать» - утверждает он. »В нашем лагере жестокость выражается как раз не в избиении и беззакониях, а в буквальном выполнении закона и инструкций».
Навальный отметил, что его здоровье улучшилось по сравнению с весной, когда он объявлял голодовку с требованием допустить гражданских врачей, а также что его перестали будить по ночам, проверяя как «склонного к побегу».
Говоря о политике, Навальный заявил, что «режим Путина - это историческая случайность, а не закономерность», и выразил надежду, что «рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития». «Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад», - этой цитатой завершается публикация в New York Times.
- Алексей Навальный, автор и организатор множества расследований о коррупции в высших эшелонах российской власти, 20 августа прошлого года был госпитализирован в России с симптомами отравления. В Германии, куда его вывезли на лечение, в его организме нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Опираясь на расследование Bellingcat и ряда СМИ, Навальный утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ России. Оппозиционер был арестован в январе после возвращения в Россию и отправлен в колонию в городе Покров во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу - условный срок по нему заменили на реальный. Правозащитники признали Навального политзаключенным, а лидеры стран Запада неоднократно призывали его освободить. Структуры, связанные с Навальным, недавно были признаны в России экстремистскими и запрещены, а многие его сторонники подвергаются преследованиям в России или были вынуждены покинуть страну.
Ираклий Гарибашвили и Каха Кучава посетили Ингурский мост
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с председателем парламента Кахой Кучава посетили Ингурский мост.
По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства встретился с сотрудниками пропускного пункта полиции. Премьер пообщался с правоохранителями, осмотрел КПП и на месте ознакомился с ситуацией с точки зрения безопасности. Ираклий Гарибашвили поблагодарил сотрудников пропускного пункта за важную деятельность, которую они ежедневно осуществляют.
Премьер-министр побеседовал с населением, проживающим вдоль линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия, которые рассказали ему о вызовах, с которыми они сталкиваются из-за пандемии коронавируса, а также о других проблемах.
Премьер-министра сопровождали министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, мажоритарный депутат от Зугдиди Ираклий Чиковани, государственный поверенный в регионе Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия, заместители министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, Иосеб Челидзе и другие официальные лица, сообщает Общественный вещатель.
Премьер-министр Грузии и председатель парламента также ознакомились с процессом вакцинации в многопрофильной клинике села Рухи Зугдидского муниципалитета. По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства пообщался с сотрудниками прививочных бригад и гражданами. Гарибашвили подчеркнул важность процесса вакцинации и отметил, что основной способ борьбы с вирусом - вакцинация.
Как заявил менеджер Рухской клиники Давид Шония, ежедневно в клинике вакцинируются 600 человек. К этому времени в клинике вакцинированы более 20 тысяч граждан.
США и их союзники вывезли из Кабула уже около 90 тысяч человек
С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из Афганистана около 90 тысяч человек. Об этом в среду 25 августа сообщил представитель министерства обороны США.
По словам генерал-майора Уильяма Тэйлора, только за последние сутки военно-транспортная авиация США вывезла из Кабула более 11 тысяч человек, союзники США - почти 8 тысяч. За прошедшие сутки из аэропорта афганской столицы было совершено 90 вылетов. Примерно раз в 40 минут из Кабула взлетал военно-транспортный самолет.
По словам Тэйлора, сейчас в аэропорту Кабула ожидает эвакуации около 10 тысяч человек.
Среди вывезенных из Кабула с 15 августа, когда город перешел под контроль движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация), около 4400 граждан США (не считая военных). Остальные - граждане других стран мира, а также афганцы, которые сотрудничали с зарубежными государствами, международными организациями, или же которым грозят репрессии со стороны талибов по другим причинам.
На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.
В среду из Кабула на четырех российских военно-транспортных самолетах была организована эвакуация около 500 граждан России и ряда других государств.
Соединенные Штаты накануне подтвердили, что стремятся к тому, чтобы завершить эвакуацию своих граждан и союзников из Кабула к 31 августа. Пентагон в среду сообщил, что в последние дни эвакуации сосредоточится на вывозе военнослужащих и военной техники, что не значит, что эвакуация гражданских лиц будет полностью прекращена. США и их союзники настаивают на том, чтобы талибы предоставили возможность афганцам, желающим покинуть страну, выехать из нее и после 31 августа. По словам германского посла в Афганистане, высокопоставленный представитель талибов в среду заявил, что эта возможность сохранится.
Форум народного единства Абхазии протестует против передачи перепадных ГЭС иностранным инвесторам
Политсовет партии Форума народного единства Абхазии (ФНЕА) выразил категорический протест против высказываний президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания о передаче перепадных ГЭС в руки иностранных частных предпринимателей на совещании с участием членов кабинета министров 20 августа этого года.
«Шесть лет Бжания накалял политическую обстановку в стране, постоянно организовывая митинги. И как оказалось, все это – ради проведения примитивной, бездарной политики по распродаже стратегических объектов государства. Хотим напомнить «товарищу» Бжания об обещанных нашему народу реформах по борьбе с коррупцией, преступностью, о тендерах, о сокращении дублирующих отделов в Кабинете министров и Администрации президента, и о многом другом. Ссылки Бжания на энергодефицит, как главном аргументе по передаче энергетических объектов страны, не выдерживают никакой критики, так как он сам создал энергокризис, публично поддержав легализацию добычи криптовалют... Хотим предупредить «товарища» Бжания, что углубление кризиса в стране, отсутствие реформ, реальной борьбы с криминалом, игнорирование закона о декларировании доходов, безответственное отношение к вопросам борьбы с пандемией, о неблагополучности которой свидетельствует статистика последних периодов и увеличение числа умерших, - все это и многое другое, неминуемо может привести к нарастанию напряженности в обществе», - говорится в заявлении ФНЕА.
Напомним: 20 августа президент Аслан Бжания дал поручение правительству подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС Ингурского каскада. В ответ на возражение членов кабмина - о том, что сумма, в которую обойдется восстановление, оказывается значительно выше, чем строительство в другом месте - Бжания заявил: «...если считаете, что можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста – находите на более выгодных условиях. Если нет – пойдете по этому пути. Если вы это не сделаете, я с вами работать не собираюсь».
Между депутатами парламента Армении произошла драка (видео)
Член правящей фракции «Гражданский договор» Айк Саргсян с трибуны парламента Армении назвал предателями всех министров обороны, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.
«Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, какими она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас бы было больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых человека освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями Родины. Речь идет о всех временах», - заявил Саргсян.
Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой. Затем депутаты начали швырять друг в друга бутылки с разных концов зала, началась потасовка. Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.
После перерыва депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ваге Акопян подверг критике программу правительства, сравнив ее с курсовой работой.
«Вы не учитываете, что долго не сможете из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов составлять программу, которая оставляет впечатление курсовой работы, и кормить ею народ, всему есть пределы», - заявил Акопян.
Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» отреагировали с места. Ваге Акопян ответил криком: «Ара – это ты, ай тварь!». Зазвучала брань, началась потасовка (на видео), вновь был объявлен перерыв в заседании.
В парламенте Армении обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для обмена мнениями зарегистрировались 50 депутатов, только трое из них успели выступить вчера до конца рабочего дня.
Обсуждение программы правительства вчера также сопровождалось инцидентами. Депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Анну Мкртчян с применением силы вывели из зала. Произошла также потасовка между сотрудниками службы безопасности и Арцвиком Минасяном из оппозиционной фракции «Айастан».
Пятерым задержанным в Панкиси официально предъявлено обвинение
Всем пятерым задержанным в Панкиси гражданам Грузии предъявлено официальное обвинение в членстве в террористической организации «Исламское государство».
В частности, жителю Дуиси Юсуфу Цатиашвили предъявлены обвинения в присоединении к террористической организации и осуществлении помощи ей. Данное деяние предусматривает в виде наказания заключение сроком от 10 до 17 лет. Остальным четырем панкиссцам было предъявлено обвинение в членстве в террористической организации, им грозит заключение сроком от 10 до 12 лет.
Адвокатам обвиняемых уже передали материалы дела в восьми томах. По словам защитников, они не смогут говорить о деталях обвинения до тех пор, пока не ознакомятся со всеми материалами.
По информации одного из адвокатов Анны Лилуашвили, обвиняемые не признают выдвинутые им обвинения, передает "ИнтерпрессНьюс".
Напомним, вчера в Кахетии по обвинению в членстве в террористической организации были задержаны пятеро местных жителей. По информации Службы государственной безопасности, задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации "Исламское государство" и планировали отправиться в сирийский лагерь террористов.
Расследование по делу ведется по статье 327 УК Грузии, которая предусматривает наказание за членство в террористической организации.
МВФ выдал Беларуси и другим странам СНГ рекордный по размеру грант
В понедельник, 23 августа, МВФ подтвердил, что выпустил исторический по размеру грант, предназначенный для развивающихся стран. Значительную его часть получила Беларусь, несмотря на то, что представители белорусской диаспоры, живущие в США, последние несколько дней протестовали против выделения денег администрации Лукашенко, считая ее нелигитимной, и требовали не давать денег Минску:
Совет управляющих МВФ одобрил грант на общую сумму в $650 млрд в начале августа. Деньги будут распределены в виде специальных прав заимствования (SDR). Впервые идея выделить эти деньги была озвучена весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева тогда назвала их "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса".
В предыдущий раз МВФ выпускал аналогичные SDR на $250 млрд в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.
По данным РБК, около $25 млрд средств нового гранта выделено именно различным государствам СНГ и Грузии.
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- Россия получила от МВФ в виде SDR $18 млрд,
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- Украина — $2,72 млрд,
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- Казахстан — $1,5 млрд,
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- Беларусь — чуть менее $1 млрд ($0,92),
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- Узбекистан — $0,7 млрд,
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- Азербайджан — $0,5 млрд,
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- Таджикистан — чуть менее четверти миллиарда ($0,23),
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- Грузия — $0,28 млрд,
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- Молдова — $0,23 млрд,
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- Армения — $0,17 млрд.
Узнав о выделении денег администрации Лукашенко, белорусская диаспора в США последние недели круглосуточно пикетировала штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне. Активисты расположились на газоне перед офисом и требовали, чтобы МВФ отменил выдачу денег Беларуси. Они подчеркивали, что "Лукашенко ничем не лучше "Талибана", финансовую помощь которому МВФ все-таки отменил, и настаивали, что он "захватил власть в стране военным способом".
Большинство стран Запада не признали результатов выборов 9 августа 2020 года, на которых ЦИК Беларуси объявил победителем Лукашенко, а как минимум часть стран Запада официально считает победителем этих выборов Светлану Тихановскую. В Беларуси уже год продолжаются протесты в связи с результатами выборов. Власти жестко подавляют протесты. В Беларуси за год более 600 человек были арестованы и получили приговоры по политическим статьям, а сама Тихановская и многие ее соратники были вынуждены уехать за границу.
Владелец "Северного потока – 2" проиграл суд в Германии: компания должна быть независимой от "Газпрома"
Компания Nord Stream AG, которая является оператором трубопровода "Северный поток – 2" проиграла суд Федеральному сетевому агентству Bundesnetzagentur, которое занимается регулированием рынка электричества, газа, телекоммуникаций, почтовых услуг и услуг железных дорог.
Высший земельный суд Дюссельдорфа отказался освободить компанию от исполнения обязательных требований Газовой директивы ЕС. Следовательно, согласно решению суда, которое приводит Bloomberg, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", который является поставщиком газа по трубопроводу, а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков.
Закон, соблюдения которого в Германии требовало госагентство, предписывает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Таким образом агентство может предписать "Газпрому" разделить компанию-оператора трубопровода. Сейчас "Газпром" (точнее его дочерняя компания Gazprom international projects LLC) является единственным учредителем Nord Stream 2 AG, штаб-квартира компании располагается в швейцарском Цуге.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение суда в Кремле считают "корпоративным вопросом":
"Скорее, это корпоративный вопрос. Сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", – сказал он.
"Северный поток-2" – один из самых амбициозных и скандальных проектов "Газпрома". Россия с 2018 года прокладывала газопровод в Германию по дну Балтийского моря, рассчитывая, что он позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. Польша, США и ряд других стран ЕС, выступали против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину, а власти США при предыдущем президенте Дональде Трампе ввели санкции в отношении компаний, которые причастны к строительству. Это вызвало временную остановку работ.
Однако после прихода к власти в США президента Джо Байдена позиция Вашингтона по "Северному потоку-2" изменилась: строительство было возобновлено и закончено летом 2021 года.
21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем сказано, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.
За минувшие сутки в Южной Осетии были выявлены 52 случая COVID-19, один человек умер
В «красной зоне» медцентра Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умер 76-летний мужчина.
Об этом сообщила агентству «Рес» главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева. По ее словам, в инфекционном корпусе медцентра на утро 25 августа проходят лечение 52 пациента с COVID-19, в палате интенсивной терапии находится один человек.
«За прошедшие сутки в медцентр поступило пять больных c коронавирусной инфекцией, выписаны три человека», - сказала Джиоева.
Как сообщила в среду глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 231 пробы 52 показали положительный результат. По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4825 человек, 4150 выздоровели.
Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31190 исследований на коронавирусную инфекцию.
Грузинская фехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала на Паралимпийских играх в Токио серебряную медаль
Грузинская фехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала на Паралимпийских играх в Токио серебряную медаль. Это первая медаль грузинской делегации.
На финальном этапе она уступила со счетом 7:15 Бьян Цин из Китая. В четвертьфинале Тибилашвили одолела украинку Наталью Моркович 15:13, а в полуфинале - Евгению Бреус также из Украины - 15:12.
Паралимпийские игры в Токио стартовали вчера, Грузию представляют 14 параспортсменов, выступающих в шести видах спорта.
Повзрослевший младенец с обложки Nirvana подал в суд на группу и Кобейна
Американец, детская фотография которого размещена на обложке известного альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на музыкантов и наследников погибшего фронтмена Курта Кобейна. Спенсер Элден утверждает, что артисты нарушили закон о распространении детской порнографии.
30-летний истец заявил, что понёс пожизненный ущерб, а его опекуны никогда не разрешали использовать фото ребенка. Элден рассчитывает получить с каждого ответчика или их наследников как минимум 150 тысяч долларов.
На обложке Nirvana изображён обнажённый младенец в бассейне, плывущий к долларовой купюре. Идея пришла Курту Кобейну во время просмотра фильма про роды в воде. Nirvana наняла фотографа, который посоветовал сфотографировать четырёхмесячного младенца своих друзей. Родителям за съемки заплатили 200 долларов.
СМИ обращают внимание, что Элден дважды – в 2008 и 2016 годах – принимал участие в воссоздании обложки. Снимался он в шортах.
Нино Ломджария: обязанность предъявлять документ о вакцинации не является дискриминацией
Обязанность предоставлять документ о вакцинации против коронавируса в определенных сферах общественной жизни не является дискриминационной или ущемляющей права практикой, - заявила сегодня на брифинге Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
По ее словам, также не признаются дискриминационной практикой ограничения, согласно которым вход в определенные общественные места возможен для вакцинированного человека, а для невакцинированных лиц – только в случае предъявления отрицательного результата теста.
«Народный защитник тщательно изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство с точки зрения прав человека, и мы можем сказать, что в определенных сферах общественной жизни, таких как здравоохранение, социальные услуги, образование, публичная служба, - обязанность предъявлять документ о вакцинации против коронавируса не является дискриминационной или ущемляющей права практикой.
Поскольку работодатель обязан обеспечить безопасную для жизни и здоровья рабочую среду, Народный защитник считает, что определенные ограничительные или поощрительные меры для вакцинированных и невакцинированных лиц не будут дискриминационными, если они должным образом обоснованы. Соответственно, работодатели, а также лица, оказывающие услуги, имеют право просить сотрудника или потребителя предъявлять документ, подтверждающий полную вакцинацию, или систематически предоставлять отрицательный результат PCR -теста. Данные правила должны предусматривать исключения, например, медицинская справка о нецелесообрасности вакцинации», - сказала Нино Ломджария.
Учебный год в Абхазии начнется 1 сентября
Министр просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Абхазия Инал Габлиа объявил, что учебный год начнется с 1 сентября.
По словам чиновника, такое решение было принято совместно с министерством здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службой.
«Сегодня мы провели совещание с руководством страны и министерством здравоохранения и сошлись на том, что при разрешении врачей, которое мы получили, можно начать учебный процесс с 1 сентября. И мы соответственно подготовили документ о начале учебного года с учетом всех ограничений, которые были рекомендованы главным санаторным врачом Абхазии... В этом году нам разрешили оставить классы в таком же виде, но с учетом того, что родители будут идти нам на встречу, разгружать классы и переводить детей в школу, например, по месту жительства и в менее загруженные школы с целью сохранения здоровья своих же детей и педагогов», - сообщил министр.
Германия подарила Грузии 50 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson
Грузия ожидает поставку 50 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson в сентябре этого года.
Как сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, это подарок правительства Германии.
В отличие от вакцин других производителей, для полной иммунизации достаточно сделать одну дозу вакцины Johnson & Johnson.
По данным на сегодня, всего в Грузии было сделано 1 038 292 прививки, за минувшие сутки были вакцинированы 28 196 человек. Полностью вакцинированы 318 912 человек - 11.2% взрослого населения.
ООН прогнозирует сильный голод в Афганистане после прихода талибов
С нехваткой продовольствия могут столкнуться 14 миллионов афганцев
Число жителей Афганистана, которым грозит голод из-за кризиса, вызванного приходом к власти движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), достигло 14 миллионов. Об этом агентству Reuters сообщил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
По словам Бизли, из-за нескольких дет засухи, конфликтов, ухудшения экономики и пандемии COVID-19 Афганистан ожидает "идеальный шторм". Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН потребуется не менее 200 миллионов долларов к сентябрю. К этому сроку в стране закончится еда для жителей, а количество афганцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, удвоится.
ООН надеется, что необходимый для помощи Афганистану бюджет выделят США, Катар и другие страны Персидского залива. Талибы обещали гарантировать, что помощь будет доходить до нуждающихся, сообщил Бизли.
По оценкам экспертов, в Афганистане проживают 36 миллионов человек.
В ноябре прошлого года зарубежные страны планировали выдать 12 миллиардов долларов на гуманитарную помощь Афганистану течение четырёх лет. При этом многие государства сообщили, что поддержка зависит от соблюдения в стране прав человека.
ООН сообщила о получении достоверных сведений о серьёзных нарушениях со стороны талибов после их прихода к власти – в том числе о казнях гражданских лиц и сдавшихся представителей сил безопасности Афганистана. "Талибан" заявил, что будет расследовать любые сообщения о жестокости.
"Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и девочек, обеспечить некоторую свободу слова.
В России возбудили уголовное дело об "экоциде" из‑за дамбы в Херсонской области, перекрывшей воду в Крым
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об "экоциде" (статья 358 УК) в отношении неустановленных лиц из-за строительства дамбы в Херсонской области Украины, в результате которого в 2014 году прекратилась подача днепровской воды в аннексированный Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как пишет СК, в 2014 году неустановленные лица, "находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией", решили причинить вред экономике и экологии Крыма.
Перекрытие подачи воды в Крым из Северо-Крымского канала, как утверждает ведомство, вызвало "истощение сельскохозяйственных земель, повышение солености водохранилища Сиваш в три раза", а также "негативно сказывается на здоровье людей". Кроме того, сократилось количество видов животных, в том числе из Красной книги, добавляют в релизе. О каких именно животных идет речь, не уточнятся.
Как отмечает "Медиазона", раньше об уголовных делах по статье об "экоциде" в России не сообщалось.
Согласно российскому Уголовному кодексу, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Он наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
В июле Генпрокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, где речь шла в том числе о "водной блокаде" Крыма. В ЕСПЧ запрос России о применении временных обеспечительных мер в рамках этой жалобы отклонили.
С момента аннексии украинского Крыма в 2014 году Россией на полуострове установилась сложная ситуация с пресной водой. В 2014 году Киев прекратил поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, через него в Крым поступало до 85% воды. В 2020 году ситуация стала критической, в том числе из-за малого количества осадков. В том же году российское правительство утвердило план по бесперебойному обеспечению Крыма водой до 2024 года, но ситуация остается тяжелой.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации.
Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".
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