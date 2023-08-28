ФСБ обвинила дипломата из США в сборе данных о мобилизации и «СВО»

Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение бывшему сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого ранее задержали по делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ.

Как утверждает ФСБ, в качестве «информатора посольства США в Москве» Шонов с сентября 2022 года собирал информацию «о ходе специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине) и о мобилизации в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году».

ФСБ планирует допросить сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которые, по версии спецслужбы, давали задания Шонову. Какие именно данные собирал Шонов, и являются ли они секретными, ФСБ не сообщает.

РИА Новостипубликует видео задержания Шонова. На нём сотрудники ФСБ надели спецовки одной из коммунальных служб для задержания Шонова. В ходе допроса Шонов рассказал, что секретарь посольства Дэвид Бернстайн якобы поручил ему искать «журналистов, политиков, предпринимателей, которые лояльны к США и которых впоследствии могли использовать для сбора информации».