Глава Брянской области заявил об атаке дрона на административное здание

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб. По его словам, пострадавших в результате удара нет.

По данным телеграм-канала «База», речь идёт об атаке на военкомат.

В министерстве обороны Россси и в Генштабе ВСУ произошедшее не комментировали.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле посёлка Теткино. По его данным, зафиксировано пять попаданий по электроподстанции. Частично нарушено электроснабжение, добавил он.

В прошлый раз Теткино обстреливали 7 мая, пострадавших не было. 3 мая Старовойт сообщал об обстреле поликлиники в этом посёлке.

В среду о нескольких ударах беспилотниками сообщали также власти Воронежской, Белгородской и Курской областей.

Так в городе Шебекино Белгородской области в результате артиллерийского удара погиб один местный житель. В Воронежской области два беспилотника взорвались на территории военного объекта. По информации «Базы», в результате удара пострадали 14 военнослужащих.