Глава ГУР Украины: россияне только делают вид, что уходят из Херсона

Российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон украинским войскам, а готовятся к обороне города. С таким утверждением выступил глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

В последние дни российские власти аннексированной Херсонской области призывают жителей правобережной её части, включая город Херсон, уезжать на левый берег Днепра, ссылаясь на ситуацию на фронте. Командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений". Российские госучреждения эвакуировались из Херсона. Ряд комментаторов рассматривают эти шаги как подготовку к отступлению российских военных на левый берег.

По словам Буданова, слова и действия Суровикина и других российских представителей действительно могут готовить почву для сглаживания информационного эффекта от сдачи города, но "во многих аспектах это информационная операция и манипуляция". Глава украинской военной разведки утверждает, что, по его данным, россияне готовятся оборонять Херсон. "Создают иллюзию того, что всё пропало. А вместе с тем наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне".

По словам Буданова, если украинские войска возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС, российские войска в Херсоне окажутся в отчаянном положении. Пока, однако, этого не произошло.

В понедельник российские власти Херсона объявили о формировании в городе так называемой территориальной обороны. В неё, как говорится в сообщении, могут записаться все остающиеся в городе мужчины. При этом утверждается, что это добровольное дело - те, кто хочет, может уехать.

22 октября назначенная Россией администрация потребовала от жителей "незамедлительно покинуть город" в связи с украинским наступлением. Российские власти обещали обеспечить тех, кто покинет Херсонскую область, временным жильём. По оценкам оккупационных властей, с правого берега Днепра на данный момент выехали несколько десятков тысяч человек, независимой оценки нет. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.

В понедельник стало известно, что в Херсоне исчез памятник русскому полководцу Александру Суворову. Российские власти пока не комментировали его судьбу; в украинских пабликах пишут, что россияне могли забрать его с собой на левый берег Днепра.

Впоследствии стало известно и о том, что из Херсона пропал бюст адмирала Фёдора Ушакова.