Грузинские власти комментируют мирные переговоры по Украине. По их мнению, Киев должен безоговорочно согласиться на предложенный администрацией Трампа 28-пунктный план — рамочный документ, который все еще обсуждается и согласовывается. Ранее его раскритиковали в Европе как излишне мягкий по отношению к России. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе считает, что переговоры в Женеве подтверждают, что некоторые зарубежные силы хотят воевать с Россией руками «марионеток». А спикер парламента Шалва Папуашвили разглядел «прямую заинтересованность некоторых европейских политических групп» в этой войне.

Стены Ватикана не смогли смягчить антиевропейскую риторику премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он там встретился с понтификом Львом XIV, пригласил его посетить Грузию в следующем году, когда страна будет отмечать 1700-летие принятия христианства.

Он рассказал правительственному пулу журналистов о том, что говорил с понтификом о трудностях, с которыми правительство «Грузинской мечты» сталкивается в борьбе за сохранение христианских ценностей. Кобахидзе охотно поделился и своим взглядом на происходящее в Женеве. Там идут мирные переговоры вокруг 28-пунктного плана администрации Трампа по урегулированную войны в Украине.

«То, о чём мы говорили на протяжении многих лет, теперь подтверждает официальная администрация США, администрация президента Трампа», — сказал премьер Кобахидзе, обвинив страны ЕС в двойных стандартах.

«Отношение, которое мы наблюдаем к Украине и украинскому народу, вызывает серьезную тревогу. Мы видели, как определенные силы использовали Украину в качестве пушечного мяса. Что касается Грузии, то и в отношении Грузии была предпринята такая попытка, однако именно благодаря нашей бескомпромиссной позиции и борьбе нам удалось избежать этот негативный для нашей страны сценарий, что было очень сложно. Это потребовало огромных усилий. Вы видели, какое давление оказывалось на нашу страну и сколько несправедливости было по отношению к ней именно потому, что мы боролись за сохранение мира в стране. То, что мы смогли сделать, к сожалению, наша дружественная страна, Украина, сделать не смогла, и это трагедия», — заявил Ираклий Кобахидзе.

И там же пожелал:

«Надеемся, что в регионе, в Украине, наконец, установится мир, что имеет жизненно важное значение для продолжения процесса экономического развития на европейском континенте».

Почему тогда ЕС не имеет права быть активно вовлеченным в переговорный процесс, если речь идет о европейском континенте, Кобахидзе не стал уточнять, как и спикер парламента Шалва Папуашвили. Он также находится с редким однодневным визитом в Европе — в Болгарии, в Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества стран Черного моря (PABSEC). Грузия стала страной-председателем в этой организации сроком на шесть месяцев, а председатель парламента Шалва Папуашвили — президентом PABSEC. Его речь на заседании отличалась от заявлений, которые он сделал для грузинского общества.

«Справедливый и устойчивый мир в Украине необходим не только для украинского народа, но и для обеспечения стабильности в Европе и Черноморском регионе», — заявил в ходе обращения к европейским коллегам в ПА Шалва Папуашвили.

Для грузинской аудитории у него был другой мессидж.

«Вчера мы впервые услышали от европейских лидеров, что любой мирный план возможен с согласия Украины и Европы — здесь, видимо, имелся в виду Евросоюз. Если раньше речь шла о том, что Украина должна согласиться на любое мирное соглашение, то теперь, видимо, к этому добавилась Европа как актор, участвующий в соглашении. Это заставляет задуматься», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, общаясь с журналистами в Софии.

Он также повторил партийную версию о войне в Украине и о том, что грузинская оппозиция и НПО также хотели, чтобы в Грузии разгорелся конфликт.

«Это еще раз заставляет нас задуматься о подозрениях, о которых говорят и внутри Евросоюза, что у некоторых стран Евросоюза есть свой интерес в этой войне. Именно поэтому действующий госсекретарь США назвал эту войну прокси-войной — войной, которую ведут руками марионеток. Похоже, эти узлы тоже развязываются и явно видно, что в отношении этой войны есть прямая заинтересованность некоторых европейских политических групп», — отметил Папуашвили.

Он же задался вопросом: «Если это война Евросоюза, почему не проливается кровь граждан ЕС, и почему эта война перекладывается на плечи украинцев?»

И в Тбилиси депутаты «Грузинской мечты», оценивая переговоры в Женеве, преподносили события так, как будто войну развязала Украина. Депутат Ираклий Заркуа всю ответственность возложил на президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия выходит победителем. Я не могу назвать это мирным планом. Это капитуляция, раздел украинских территорий. Украинский народ скажет свое слово. У меня болит сердце, много людей погибло там в результате неоправданной, непонятной политики Зеленского», — сказал Заркуа.

А вице-спикер Гия Вольский окрестил Брюссель «партией войны».

«У Евросоюза есть своя позиция, не у всех стран, но условно назовём «партией войны» брюссельскую бюрократию, которая не согласна прекращать войну на этих условиях. Соответственно, прагматичное предложение Вашингтона для них неприемлемо, и получается, что не Украина должна решать, будут ли продолжаться кровопролитие и разрушения в стране, а европейская бюрократия».

При этом представители правящей силы опускали заявления самого президента Украины о том, что этот план поставил его перед тяжелым выбором — «потерять или территории, или важного партнера». Что если лидеры ЕС и делали заявления, за исключением венгерского премьер-министра Виктора Орбана, то выступали против «кабальных условий», в которых могла оказаться Украина, и что самое главное — эта позиция конструктивно и адекватно была воспринята американской стороной, о чем свидетельствуют первые новости из Женевы.

«Дорогой друг, дорогие украинские друзья»

Одним из первых, кто выразил солидарность Владимиру Зеленскому из Грузии, была пятый президент Саломе Зурабишвили. Через платформу Х наряду с многими европейскими лидерами она пожелала украинскому президенту и народу стойкости в этой непростой ситуации.

«Господин Президент, дорогой друг, дорогие украинские друзья, я и ваши грузинские друзья рядом с вами в этот решающий момент, желаем вам стойкости и мирного будущего в условиях достоинства и уважения независимости вашей страны», — пишет Зурабишвили.

Уже сегодня один из представителей «Нацдвижения» Ани Цитлидзе пояснила, почему в корне неправильна позиция «Грузинской мечты» по поводу участия ЕС в этих переговорах. По ее словам, война идёт в Украине, то есть на территории Европы, а значит, в любом мирном плане должны участвовать европейцы и украинцы.

«Сейчас в Швейцарии проходят очень важные переговоры. У нас большая надежда, что это будет победой исторической закономерности, справедливости, торжеством добра над злом. Надеемся, что переговоры завершатся таким образом, чтобы в максимальной степени были учтены национальные интересы Украины, поскольку это означает интерес всей Европы, безопасность Европы, в том числе национальную безопасность Грузии. Для нас это, конечно, важно, и мы внимательно следим за этими переговорами в Швейцарии. Мы уверены, что самоотверженная борьба Украины против агрессора — России, которая вторглась в Украину и до сих пор убивает детей, эта праведная борьба украинцев завершится победой Украины, победой европейской цивилизации», — заявила Цитлидзе.

Возмущается по поводу заявлений спикера Папуашвили и представитель «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили.

«Папуашвили всё ещё пытается представить Европу с несправедливой и безнравственной позиции. Его собственное желание — поражение Украины. Его кресло и кресло Иванишвили, деньги Иванишвили — вот главное, за что они борются. Они не борются ни за свободу этой страны, ни за мир в Украине, ни за мир в целом. Именно в их заявлениях прослеживается безнравственное поведение по отношению к собственному народу. Это оскорбление собственного народа», — возмущается оппозиционер Бутикашвили.

О том, что попытки «Грузинской мечты» как-то наладить отношения с администрацией Трампа, чтобы с Бидзины Иванишвили были сняты санкции, в очередной раз потерпели крах, указывает один из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили. По ее словам, слитый 28-пунктный план «не только не будет утвержден, но и не рассматривался для утверждения». Черголеишвили увидела и уязвимость режима Бидзины Иванишвили, «который видит единственный шанс на спасение в победе России».

«Восторженные вопли иванишвилиевского зоопарка после утечки этого документа лишь доказывают, что сам Иванишвили видит своё выживание только в том случае, если Россия является безусловным победителем. Любой сценарий, при котором Украина сохранит реальный суверенитет и получит международные гарантии безопасности, равносилен катастрофе для Иванишвили. В этом контексте совершенно неважно, принимает Иванишвили поручения из России или нет — в итоге судьба Иванишвили зависит от безоговорочной победы террористического государства, совершившего геноцид грузин. Другими словами, мы, грузинские патриоты, должны спасать не европейское будущее Грузии, а её независимость от режима, который поддерживает Россию ради сохранения своей власти», — пишет оппозиционер Тамар Черголеишвили.

Большинство грузинских наблюдателей уверенны в том, что ЕС постарается максимально защитить интересы Украины, но при этом предпочитают дождаться окончательных итогов переговоров. К этому призывает и сам президент США Дональд Трамп:

«Неужели это правда возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной настал большой прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее, вероятно, происходит», — пишет Трамп в своей соцсети TruthSocial о ходе переговоров об окончании войны в Украине.

