The Telegraph и Reuters опубликовали европейский мирный план

Британская газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский вариант мирного плана по Украине, подготовленный Великобританией, Францией и Германией. Документ основан на американской версии, но содержит ряд отличий. Одно из ключевых — требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек. В мирное время европейцы предлагают ограничить её 800 тысячами.

Европейский план также предусматривает, что переговоры о спорных территориях должны начинаться с текущей линии соприкосновения. В американском варианте по этой линии предлагалось делить только Херсонскую и Запорожскую области, в то время как Крым, Луганская и Донецкая де-факто признавались российскими.

Документ не запрещает Украине вступать в НАТО — решение предлагается принимать после достижения консенсуса внутри альянса. Российские активы в Европе, согласно плану, должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит Украине ущерб. Американская версия допускала использование части активов для совместных проектов США и России.

Выборы в Украине предлагается провести после подписания мирного соглашения «как можно скорее», а не через 100 дней, как предусматривал американский план.

Пункта об амнистии всем сторонам в европейском документе нет.