В цхинвальской больнице умер 15-летний подросток с огнестрельным ранением

Госпитализированный в Республиканский многопрофильный медицинский центр Южной Осетии 15-летний подросток с тяжёлым огнестрельным ранением головы скончался. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашённой республики.

«Пациент поступил в медучреждение с диагнозом: проникающее огнестрельное ранение височной области головы, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние лобно-теменных долей обеих гемисфер, субдуральная гематома слева с прорывом крови в боковые желудочки мозга, дислокационный синдром, отёк головного мозга, переломы лобных костей с обеих сторон», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, несмотря на все усилия медиков, его состояние оставалось критическим, и полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

6 декабря агентство «Рес» передавало, что сотрудники милиции выясняют обстоятельства получения подростком огнестрельного ранения в голову. При этом указывалось на предварительную информацию, согласно которой подросток причинил себе огнестрельное ранение из оружия мелкого калибра.