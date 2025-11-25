Вместе с ЕС перед Грузией виноватым оказалось и НАТО. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода 24 ноября прокомментировал ситуацию в Грузии, решение Европейского союза пересмотреть отношения с Тбилиси и ответил на вопрос, остаётся ли Грузия страной-аспирантом альянса. Рютте выразил обеспокоенность по поводу ситуации с Грузией, отметив, что у него нет «наивного взгляда» на происходящее в стране. В ответ в правящей силе заявили, что это грузинский народ нельзя назвать наивным, и призвали альянс определиться, «чего в конце концов НАТО хочет».

Видимо больше всего «Грузинскую мечту» возмутило выражение генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс «не наивен» в вопросе Грузии. Он использовал это слово, отвечая на вопрос Радио Свободная Европа/Радио Свобода о перспективе Грузии как страны-аспиранта альянса на фоне натянутых отношений Грузии с ЕС. По словам Рютте, Североатлантический альянс «не столь наивен» в рассмотрении событий в стране, а правительство Грузии также информировано об настроениях членов организации.

«Мы очень обеспокоены. Мы ясно дали это понять грузинам. Мы сотрудничаем с ними. Я думаю, что это сотрудничество также служит цели иметь соответствующий канал для чёткого выражения нашей обеспокоенности», — сказал Марк Рютте.

На вопрос редактора Европейского бюро Радио Свобода Рикарда Йозвяка о том, остается ли Грузия по-прежнему страной-претендентом, лидер альянса ответил, что «любая страна в евроатлантическом пространстве, которая хочет стать членом НАТО, может официально заявить о своем желании, и тогда процесс начнется».

«Пора прекратить указывать на нас пальцем, грузинский народ уже не такой наивный, чтобы терпеть это!» — возмутился в ответ на слова генсека НАТО спикер парламента Шавла Папуашвили. Он несколько раз повторил, что Грузия сделала всё для того, чтобы быть членом НАТО, и что мяч полностью на территории альянса. Спикера парламента возмутил тот факт, что после Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда была сказано, что Украина и Грузия обязательно станут членами альянса, дело со стороны Брюсселя не сдвинулось с мёртвой точки.

То, что альянс держит народы в такой путанице, неприемлемо

«Грузия сделала все, чтобы быть членом НАТО. И пусть в НАТО определятся, чего хотят. На словах они обещают членство Украины, как и Грузии, начиная с 2008 года. Из года в год мы стоим на ветру, на сквозняке, пока они все еще принимают решение. В связи с Украиной мы слышим заявления, что Украина не станет членом НАТО. 3 года они сражаются, в том числе и за свое право стать членом альянса. Наивным не будет ни грузинский, ни украинский народ. НАТО должно определиться, чего хочет альянс. То, что альянс держит народы в такой путанице, неприемлемо. Грузинский народ больше не наивен, чтобы верить красивым словам: «Двери открыты», «Ждем»… Никаких «открытых дверей» и «приглашений» не надо, нужны решения», — твердо указал спикер Папуашвили лидерам НАТО, что нужно делать.

Как и другие представители «Грузинской мечты» он не забыл, что Грузия из всех нечленов НАТО в свое время направила в Афганистан самый большой военный контингент. Напомнил он и о том, что родная страна того же генсека НАТО Марка Рютте — Нидерланды направила туда в десять раз меньше военных.

«О неблагодарности» руководства НАТО говорил и депутат Тенгиз Шарманашвили. По его словам, большинство представителей стран НАТО в Афганистане «даже носа не высовывали за пределы военных штабов».

«И это в то время, когда сотни грузинских военных были покалечены. У нас были довольно большие жертвы, потому что наш контингент был велик, и они там не сидели в штабах, они были на передовой вместе со своими партнерами. Так что на это заявление Марка Рютте, я бы ему ответил: не то, что у нас нет заявки [на вхождение в НАТО], нашей кровью заполнена эта заявка. И если они не учтут этого, это будет очень несправедливый поступок. Они поставили себе цель устроить здесь революцию. Мы не можем следовать их желаниям», — заявил депутат Шарманашвили.

Вице-спикер Нино Цилосани, как отметили оппоненты, практически повторила нарратив Кремля, обвинив руководство НАТО в подстрекательстве Грузии к войне в 2008 году, когда было объявлено решение альянса о том, что Тбилиси обязательно станет членом НАТО.

«Единственная, у кого есть основания для беспокойства по поводу отношений Грузии и НАТО, — это Грузия, которая, к сожалению, никогда не чувствовала натовского зонтика и поддержки. Это началось, по крайней мере, со времён тяжелейшей войны 2008 года, когда этим процессам фактически был дан определённый старт позицией, озвученной в рамках саммита НАТО, об актуальности процесса вступления Грузии в НАТО. Так и была спровоцирована та самая российская агрессия, в результате которой к нашим оккупированным территориям присоединились различные сёла, погибли наши граждане и солдаты. На этом фоне мы видим, что все эти годы Грузия буквально стоит у открытых дверей, но её даже не пускают в НАТО, и вместо этого в её адрес делаются такие несправедливые заявления», — заявила Нино Цилосани.

«Грузинская мечта» делает всё, чтобы изолировать страну»

Заявления генсека НАТО оппоненты власти назвали подтверждением того, что Грузия полностью выпала из глобальных процессов. И страна оказалась в невыигрышной ситуации по сравнению региональными соседями — Арменией и Азербайджаном, ведь сам генсек НАТО говорил о них в интервью в более позитивном ключе.

Член политсовета партии «За Грузию», депутат Георгий Шарашидзе привел наглядный пример того, как правящая сила не заинтересована интеграцией Грузии в НАТО.

Это очень рискованный шаг и несёт с собой огромные угрозы для долгосрочного мира в Грузии

«Возможно, это не событие огромного масштаба, но всего несколько дней назад «Грузинской мечтой» было принято решение о ликвидации Информационного центра НАТО, что не соответствует нашим стратегическим интересам. «Грузинская мечта» делает всё, чтобы изолировать страну, отдалить её как от НАТО, так и от перспективы ЕС, и оставить без стратегических партнёров — лицом к лицу с нашим главным врагом, Россией. Это очень рискованный шаг и несёт с собой огромные угрозы для долгосрочного мира в Грузии и регионе, а также для нашего развития», — заявил Шарашидзе.

О том, что правящая сила давно свернула процесс интеграции с НАТО, говорит и представитель «Дроа» из «Коалиции за перемены» Гига Лемонджава:

«О вхождении в НАТО «Мечта» не говорит уже несколько лет. В 2023 году «Грузинская мечта» отказалась от участия в одном из важнейших учений НАТО. «Грузинская мечта» ничего не делает для интеграции в ЕС и НАТО, потому что она не является властью Грузии. «Грузинская мечта» — это инструмент российской гибридный войны, направленный против стремлений грузинского народа к европейской и евро-атлантической интеграции».

Генсек НАТО высказывает беспокойство по поводу ситуации в Грузии не в первый раз. Почти идентично четыре года назад, на пресс-конференции по итогам встречи с тогдашним премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в марте 2021-го, выразился и предшественник Рютте — Йенс Столтенберг:

«НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога».

Столтенберг тогда подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ.

Чего не случилось. После российской агрессии в Украине грузинская власть увязала этот вопрос со стремлением Киева в НАТО. В июне 2023 год в Братиславе на Форуме по глобальной безопасности GLOBSEC Гарибашвили заявил, что одной из главных причин конфликта в Украине было расширение НАТО и желание этой страны стать членом Североатлантического альянса.

Если и продолжаются контакты с НАТО, как отмечают наблюдатели, то это больше по инерции.

Несмотря на то, что НАТО — военная организация, для нее краеугольным камнем являются демократические стандарты и защита прав человека, и здесь рекомендации альянса и ЕС практически идентичные. Но от их выполнения «Грузинская мечта» отказывается, обвиняя Брюссель в попытке устроить революцию в Грузию, в подчинении Deep state и глобальной партии войны, чтобы после Украины открыть второй фронт и в Грузии.

Так называемая политика стратегического терпения «Грузинской мечты» в отношение России выражается и в том, что представители власти предпочитают не афишировать даже те редкие контакты с НАТО, которые еще имеют место. На это еще летом обратила внимание экс-министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели.

«Больше НАТО в Грузии! Ничто не радует меня больше, чем учения НАТО, мероприятия НАТО в Грузии! Отличный день! Удачи участникам учений и нашим вооружённым силам! НАТО здесь! Судя по официальной информации, ни министр, ни начальник Генштаба не присутствовали на открытии, не говоря уже о так называемом президенте и премьер-министре. Похоже, что Deep state, «глубинное государство» устроило эти учения и прячется в страхе, чтобы Москва пальцем на них не указала», — писала Хидашели в соцсети в июне этого года, когда в Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit.

Но в эти дни у прозападной части грузинского общества в повестке дня стоит гораздо более острая проблема — сохранить статус кандидата на вхождение Грузии в ЕС, от диалога с которым ровно год назад отказалась «Грузинская мечта».

