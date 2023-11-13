ХАМАС планировал «вторую волну» наступления на Израиль — WP

Нападение радикальной группиовки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на Израиль 7 октября ставило своей целью не только захват населённых пунктов у границы с сектором Газа, убийство их жителей и захват заложников, но и попытку спровоцировать крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале The Washington Post, основанном на анализе имеющихся свидетельств и других доказательств планов ХАМАС.

Помимо прочего, новые факты, на которые указывают источники издания в разведках ряда стран Запада и Ближнего Востока, свидетельствуют о том, что ХАМАС не намеревался ограничиваться приграничными израильскими поселениями, а готовился к «второй волне» нападений. У некоторых участников рейда, как сообщается, были с собой продукты и боеприпасы на несколько дней, а также инструкции о том, что они должны двигаться дальше, вглубь территории Израиля. Утверждается, в частности, что они должны были достичь территорий Западного берега Иордана под контролем Палестинской автономии, а также проникнуть в крупные израильские города и военные базы.

Представители ХАМАС утверждают, что были готовы к реакции Израиля на нападение, включая военную операцию в секторе Газа. Массовые убийства жителей Израиля в том числе, как утверждается, преследовали цель спровоцировать еврейское государство именно на такую реакцию. При этом ХАМАС рассчитывал на то, что на Западном берегу начнутся массовые антиизираильские протесты, а также на вмешательство других стран в конфликт. При этом руководство группировки осознавало, что ответные действия Израиля приведут к массовой гибели гражданского населения Газы.

В материале также рассказано о подготовке ХАМАС к нападению. Утверждается, что она велась более года. Ключевым фактором операции стало введение Израиля в заблуждение относительно намерений ХАМАС. В ходе нападения 7 октября вооружённые отряды ХАМАС ворвались на израильскую территорию примерно с 30 направлений, были захвачены 22 населённых пункта, были убиты более 1200 мирных жителей. Многим участникам рейда удалось вернуться в сектор Газа.

Израиль начал крупную военную операцию против ХАМАС, в Газе идёт наземная операция. По последним данным подконтрольных ХАМАС властей Газы, в результате атак израильской армии погибли более 11 тысяч человек, из которых больше четырёх с половиной тысяч – дети. Во многих странах мира проходят демонстрации в поддержку палестинцев. Ряд стран заявили об отзыве послов из Израиля. Однако в крупномасштабную вооружённую конфронтацию с Израилем пока не вступила ни одна из стран или крупных группировок, кроме ХАМАС.