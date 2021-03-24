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В Израиле на парламентских выборах лидирует партия Биньямина Нетаньяху
Правоцентристская партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает издание Haaretz.
По предварительным данным, после подсчета 70% голосов, "Ликуд" займет 61 из 120 мест в Кнессете – парламенте Израиля. Соперники премьер-министра могут рассчитывать на 59 мест.
Нетаньяху уже успел поблагодарить жителей Израиля за победу на выборах. "Граждане Израиля — спасибо! Вы подарили огромную победу правым и "Ликуду" под моим руководством. "Ликуд" лидирует с огромным отрывом от следующей партии",— написал он в твиттере.
На прошлых выборах партия премьера получила 36 мандатов, тогда он рассчитывал на формирование "стабильного правого правительства".
В данный момент, как пишет Reuters, "Ликуд" имеет преимущество, но находится в непростом положении, так как окружена соперниками в виде коалиций центристских, левых и правых партий. Агентство назвало перспективы партии Нетаньяху получить большинство мандатов "неопределенными".
Парламентские выборы 23 марта стали четвертыми в Израиле за последние два года. По результатам всех предыдущих выборов ни одна партия не получила большинства голосов, коалицию сформировать также не удалось.
Другие новости дня
МВД Грузии не подтверждает информацию о драке дальнобойщиков на границе с Россией
В МВД Грузии заявляют, что к ним не поступало какого-либо сообщения с контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» о драке между дальнобойщиками.
«К нам не поступало сообщения о драке между водителями или о жертвах. Ничего подобного нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.
О том, что на российско-грузинской границе якобы произошла драка между дальнобойщиками, в которой погиб один человек, сообщил российский телеканал «360».
Согласно этим данным, инцидент якобы произошел на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге, где в ожидании открытия дороги скопилось несколько сотен фур.
Источник телеканала утверждает, что один из дальнобойщиков, предположительно турецкого происхождения, убил водителя из Армении. Также в информации говорится, что на место «выехали грузинские следователи», – пишет «Новости-Грузия».
Парламент Армении отменил военное положение в стране
Парламент Армении отменил военное положение, действовавшее с конца сентября прошлого года. За такое решение проголосовали 118 депутатов, один человек воздержался, ещё один голосовал против, передаёт Армянская служба Радио Свобода.
Оппозиция требовала отменить военное положение с ноября. Однако власти каждый раз отказывались это делать. На этот раз провластная фракция «Мой шаг» поддержала инициативу двух оппозиционных партий.
Ранее критики премьер-министра Никола Пашиняна заявляли, что отказ от отмены военного положения после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе связан с желанием главы правительства удержать власть. Во время действия режима были запрещены митинги, кроме того нельзя было запустить процедуру отставки правительства.
Противники обвиняют Пашиняна в проигрыше военного конфликта в Карабахе. По мирному договору Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Сторонники политика утверждают, что ответственность за поражение вместе с премьер-министром должны разделить военные и бывшие руководители страны, не подготовившие её к боевым действиям.
В марте Пашинян после массовых протестов и требований известных армянских политиков согласился провести в стране досрочные выборы. Они должны состояться в июне.
В Абхазии поддержали «призыв к консолидации общества»
Абхазская провластная партия «Амцахара» поддержала обращение оппозиционной общественной организации «Аидгылара», восприняв его как «призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства». «Историческим шансом» назвала инициативу и ветеранская организация «Абааш».
Ранее оппозиционная сила «Аидгылара» обратилась к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания с предложением начать диалог – чтобы «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране».
«Мы согласны с авторами Обращения, что «наша государственность переживает сложные времена. Противостояние в обществе приобретает новые, ещё более опасные формы, ежедневно накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает. Такие понятия как ответственность, обоснованность, объективность, да и просто уважение к оппоненту стали неприемлемыми».
Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться, оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан.
Нам необходимо возрождение отношений между людьми и создание прочной основы «новой политико-правовой культуры», что, безусловно, «предопределит стабильное социально-экономическое развитие» страны», – говорится в заявлении партии «Амцахара».
«Мы, как и весь абхазский народ, встревожены внутриполитической ситуацией в стране. Нагнетание, которое может вылиться в очередное противостояние в обществе, опасно. Дабы не допускать очередных потрясений мы призываем общественных деятелей, общественно-политические движения и партии поддержать инициативу РОО «Аидгылара», – сказано в заявлении ветеранской организации «Абааш».
Отметим, что 11 марта в Сухуми прошел съезд организации ветеранов «Аруаа», на котором абхазскому президенту Аслану Бжания предложили добровольно уйти в отставку.
В Грузии отменили ограничение на количество пассажиров в такси
В Грузии сегодня отменили запрет на ограничение количества пассажиров в такси категории М1 – до этого в автомобиле могли передвигаться не больше трех человек, включая водителя.
Соответствующее изменение было внесено 23 марта в постановление правительства Грузии от 23 мая 2020 года «Об утверждении Правил изоляции и карантина». Водитель и пассажиры такси категории M1 должны во время поездки носить маски.
«Новости-Грузия» напоминает, что маски все еще обязательны для ношения во всех общественных помещениях и открытых пространствах. Также сохраняется «комендантский час» – ограничение на передвижение по улицам с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
- К машинам категории М1 относятся легковые автомобили, которые осуществляют перевозку не более 8 человек, а масса транспортного средства не более трех с половиной тонн.
На югоосетинском участке Транскама сошли две лавины
Транскавказская автомагистраль, связывающая Северную Осетию с Южной, остаётся закрытой. Дорога была закрыта накануне вечером из-за ухудшения погодных условий и снегопада.
Как сообщил «Рес» дежурный МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия, ночью на дорогу сошли лавины, снегопад в настоящее время продолжается.
«На югоосетинский участок Транскама ночью сошли две лавины, дорожники оперативно расчистили трассу. На Северном портале также сошло несколько лавин. Снегопад продолжается и давать прогнозы по открытию дороги пока сложно, все зависит от погодных условий», – уточнили в МЧС.
Ранее мы сообщали, что Южная Осетия ночью полностью осталась без света из-за аварии на линии электропередачи. Место аварии пока не обнаружено.
Из-за отключения электроэнергии сегодня будут закрыты цхинвальские детсады, – заявила начальник управления образования города Ольга Сиукаева,
«Из-за отключения электроэнергии образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных образовательных учреждениях Цхинвала, кроме ДОУ 1 и ДОУ 17, которые оборудованы дизельными генераторами. Такая вынужденная мера принята в связи с тем, что садики не могут отапливаться без света», – сказала она.
Сиукаева при этом добавила, что «школы продолжают работу, но без продленки».
Сёстры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о насилии со стороны отца
Следствие признало сестёр Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян потерпевшими по делу о сексуальном насилии и истязаниях, сообщила накануне РБК адвокат одной из сестёр Мари Давтян. Подозреваемым по делу стал их отец, в убийстве которого их обвиняют.
Защита настаивает, что именно насилие со стороны отца вынудило девушек убить его. "Мы продолжаем утверждать, что именно те события, многолетняя жизнь в условиях пытки, по сути, и стали причиной того, что девочки были вынуждены поступить так, как они поступили", – заявила Давтян.
Уголовное дело против отца девочек Михаила Хачатуряна было заведено 11 марта этого года по статьям о истязаниях и изнасиловании.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Их дело вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало дискуссию о домашнем насилии в России.
Следственный комитет проверит выставку человеческих тел в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов "Мир тела" в Москве.
Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие её российскому законодательству, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Она состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации доктора Гюнтера фон Хагенса, при котором все жидкости организма заменяют на твердеющий пластик. Это позволяет телу застывать в любой позе. Для экспозиции, которая позиционируется как образовательный проект, используются только тела доноров.
Как заявили в Следственном комитете, поводом для проверки послужили негативные комментарии в СМИ о выставке, а в интернете распространяется петиция с требованием закрыть экспозицию. Общественники полагают, что она нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих, добавили в ведомстве.
На выставку, в частности, жаловались представители движения "Сорок сороков" и глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Партия "Коммунисты России" обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки "Мир тела". В партии считают, что демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть психику человека.
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Земцов обратился в Генпрокуратуру. Он считает, что организаторов выставки надо привлекать к ответственности по статье за надругательство над телами умерших.
Впервые выставка "Мир тела" была представлена в Токио в 1995 году. С тех пор она демонстрировалась в 35 странах, её посетили более 50 миллионов человек .
COVID-19 в Грузии: 450 новых случаев, выздоровели 254
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3722 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 450 новых случаев коронавируса. Провели 23 293 теста: PCR-тестов – 9542, экспресс‐тестов на антиген – 13 751.
Выздоровели еще 254 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 278 628, выздоровевших – 270 922.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,93%, за последние 14 дней – 1,59%, за последнюю неделю – 1,92%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировался лишь 4021 медработник.
«Грузия заслуживает лучшего» – в Сенате США призвали Тбилиси укрепить демократию
В подкомитете по международным отношениям и сотрудничеству в Европе Сената США накануне состоялись слушания под названием «Поддержка демократии в Грузии».
Участники заседания рассмотрели и оценили состояние демократии в Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», свою оценку во вступительном слове сделала руководитель слушаний – сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин. Она заявила, что «нынешняя ситуация в Грузии критическая, её разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия».
«Хотя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что выборы парламента 2020 года были «конкурентными и проводились эффективно, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19», она также подчеркнула необходимость реформы выборов, к чему и я настоятельно призываю правительство Грузии. Недостаточно провести выборы на грани легитимности. Демократические выборы должны иметь сильные механизмы для разрешения споров, механизмы, которые все участники демократического процесса сочтут справедливыми», – сказала она.
Шахин говорит, что правительство Грузии должно предпринять немедленные шаги для обеспечения независимости судебной системы, а также работать со всеми оппозиционными партиями, чтобы найти решение кризиса путем переговоров.
«В условиях пандемии и тяжелой экономической ситуации мы не можем упускать из виду тот факт, что грузинский народ страдает. Неспособность политиков предпринять решения не улучшает эту ситуацию. В настоящее время побеждает только одна сторона: Россия. Россия стремится к беспорядкам и хаосу и каждый день, когда представитель оппозиции садится в тюрьму, это победа России. Каждый день, когда места в парламенте Грузии пустуют, это наносит ущерб гражданам Грузии и является победой России. Именно поэтому я удивлена и разочарована тем, что все партии допустили то, что нынешний кризису продолжается так долго. Сегодня мы призываем все стороны отказаться от своих краткосрочных политических интересов и подумать об укреплении демократии в Грузии», – заявила сенатор.
Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что в последние годы грузинская демократия испытывает откат назад, что прискорбно, так как Грузия «заслуживает лучшего». Он также отметил, что «сейчас в Грузии растут олигархические влияния на суд, СМИ и большую часть политической жизни».
«За кризис, перед которым сейчас стоит Грузия, и который стал кульминацией напряженной ситуации последних лет и проваленных реформ, отвественны все стороны. Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязанности перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса», – подчеркнул сенатор Риш.
Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что Грузии предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии. Он сказал, что и правящая партия «Грузинская мечта», и оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации. Арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия представитель Госдепа назвал опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии и шагом назад для грузинской демократии.
«Мы призываем грузинские партии пойти на трудные компромиссы, чтобы положить конец политическому кризису…», – заявил представитель Госдепартамента.
Заместитель помощника госсекретаря США Кара Макдональд заявила, что США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии.
«Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего», – заявила Кара Макдональд.
Арестованного в Крыму журналиста Есипенко могли пытать током
Арестованного в аннексированном Россией Крыму внештатного корреспондента Радіо Свобода (проект Крым.Реалии Украинской службы РСЕ/РС) Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России два дня пытали электричеством, чтобы получить признательные показания.
"Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на "Крым24", - написал на своей странице в Facebook главный редактор издания "Ґрати" Антон Наумлюк.
По его словам, информация о пытках Есипенко стала известна от источника в СИЗО, который говорил с арестованным журналистом.
После публикации этих показаний Есипенко отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на 51 статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. По словам задержанного, сейчас на него оказывают только психологическое давление, сообщают "Грати".
Крым.Реалии не располагают подтверждением этой информации из других источников.
Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств. ФСБ утверждает, что Есипенко занимался сбором материалов интересах спецслужб Украины , в частности, фото- и видеосъёмкой объектов массового пребывания людей на территории Крыма. По предъявленной статье журналисту грозит до шести лет лишения свободы.
Арест Есипенко осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй", – заявил Флай.
Украинские правозащитники опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от российских властей освободить Есипенко, а Украину и международное сообщество призвали усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове.
Решительный протест выразило министерство иностранных дел Украины.
Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Самопровозглашенная республика Южная Осетия ночью полностью осталась без света из-за аварии на линии электропередачи.
Ремонтные бригады компании «Энергоресурс» пока не нашли место обрыва на ЛЭП, сказал «Рес» гендиректор предприятия Алан Габараев.
«Место аварии пока не обнаружено. Наши бригады на протяжении всей ночи обследовали ЛЭП, которая проходит по трассе, обрыв на ней не обнаружен, по всей вероятности авария произошла в горах, где уже несколько дней идет сильный снег, поиски продолжаются», – уточнил Габараев.
Между тем, проблемы с отоплением, связанные с отключением света, возникли у жителей Цхинвали. Потребности республиканской больницы, хлебопекарни и госучреждений обеспечиваются с помощью дизельных генераторов.
Электроэнергия поступает в Южную Осетию через Рокский перевал. Линия электропередачи идет из Северной Осетии через труднодоступные места в горах.
Владимир Путин привился «одной из трех российских вакцин»
Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил агентству ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.
Ранее Песков пояснял, что Кремль сознательно не называет вакцину, которой привьется президент, добавив, что «все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны».
Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах, отмечается в публикации ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Путин не хотел делать прививку под камеры, «ему это не нравится».
Би-би-си, сообщая о проведенной вакцинации Путина и отметив, что никаких фотографий этого события Кремль не представил, разместила на своем сайте фотографии других политических лидеров, сделанные во время инъекции. Это, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Венесуэлы Николас Мадуро и ряд других.
В Абхазии за сутки подтверждено 19 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 205 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, коронавирус подтвержден у 19 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек медиками оценивается как тяжелое, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ -2.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 274 человека. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12 708 человек.
Норвегия блокирует продажу россиянам завода Bergen Engines
Норвегия сообщила о блокировке сделки по продаже подразделению российского "Трансмашхолдинга" компанией Rolls-Royce завода Bergen Engines по производству двигателей.
Причиной названы опасения, что в руки россиян могут попасть чувствительные технологии.
"Продажа усилит возможности российских военных, что в определённой степени противоречит интересам Осло и его союзников в сфере безопасности", - заявила, выступая в норвежском парламенте, министр юстиции и общественной безопасности страны Моника Мэланн.
По её словам, норвежские власти располагают достаточной информаций для того, чтобы заключить, что предотвратить такую сделку является абсолютно необходимым шагом.
Вопросы и опасения в связи с продажей возникли вскоре после того, как Rolls-Royce объявила о своих намерениях в прошлом году. Британская фирма, известная в основном выпуском автомобилей класса люкс и двигателей для авиаотрасли, пояснила, что продаёт свой норвежский актив в рамках плана по сохранению прибыли в условиях пандемии коронавируса.
Bergen Engines, основанный в 1946 году, производит и обслуживает дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели для морских нужд, для предприятий, занятых выработкой электроэнергии. Среди поставщиков завода – военный флот Норвегии, входящей в число государств-членов НАТО.
"Трансмашхолдинг", как отмечает ТАСС, считается крупнейшим в России производителем железнодорожной техники.
Гахария вместо Иванишвили: популярная Facebook-страница поменяла название
Популярная страница в социальной сети Facebook, поддерживающая Бидзину Иванишвили, изменила название и теперь вместо Bidzina Ivanishvili & Media называется Gakharia & Media.
Страница Bidzina Ivanishvili & Media зарегистрирована в Facebook в 2011 году и была связана с партией «Грузинская мечта». Аккаунт в основном публиковал фотографии и мнения представителей «Грузинской мечты», партийные рекламные плакаты, а также видеообращения, письма, высказывания и интервью основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. У страницы более 97 тысяч подписчиков, – пишет «Новости-Грузия».
По данным телекомпании «Имеди», администрированием страницы занимается Габриэл Цулая, возглавлявший в период премьерства Георгия Гахария департамент стратегических коммуникаций.
Перед изменением названия на странице было опубликовано следующее объявление: «Когда определенная часть общества указывает нам на общие ценности, неправдой является то, что якобы нас объединяет ненависть к одному человеку. Нет, господа. Мечтой Бидзины Иванишвили и всех его сторонников было то, чтобы в Грузии политические силы и СМИ имели возможность нести свою долю ответственности перед этой страной. Именно мы, свободные СМИ, должны создать такие медиастандарты, чтобы у наносящих ущерб стране политических сил и их медиасредств просто не было аудитории. Чтобы не вводить в заблуждение общественность меняется название нашей страницы, в котором не будет имени и фамилии Бидзины Иванишвили. Тут же отметим, что его роль в создании свободных СМИ в Грузии неоценима. Скоро мы вернемся с новостями, настало время правды!!!»
22 марта, перед тем как название страницы изменилось, там было размещено заявление Георгия Гахария, в котором бывший премьер сообщает о намерении вернуться в политику и обещает в ближайшее время рассказать общественности о своих планах.
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
Ахвледиани не согласна с мнением, что в Сухуми готовы к диалогу, а в Тбилиси – нет
В грузинском правительстве вновь заявили о готовности вести переговоры с абхазской стороной. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани не согласна с мнением, что в Сухуми готовы к диалогу, а Тбилиси от него отказывается. Об этом пишет издание Netgazeti.
«Это ошибочно. На высшем уровне много раз, в том же публичном пространстве и тем же путем мы не раз отвечали и заявляли, что готовы к диалогу по деполитизированным темам, о вопросах, которые входят в интересы обоих обществ – в любое время, в любом месте, на любом уровне», – заявила госминистр на заседании комитета парламента по восстановлению территориальной целостности.
«Это было заявлено президентом Грузии, премьер-министром, мной, другими коллегами. Правительство Грузии никогда не прекращало диалог с абхазами и у этих результатов есть конкретные имена. Часто неформальная коммуникация и диалог приносили решающий результат. Мы также помним, что представители бывших де-факто властей Абхазии не раз выражали готовность к подобному диалогу. Результата не последовало», – заявила она.
Госминистр также предложила депутатам обсудить данный вопрос в закрытом формате. Ахвледиани упомянула и инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему».
«Мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» является подтверждением готовности правительства Грузии к расширению диалога с абхазской и осетинской общинами с учетом интересов и потребностей населения», – заявила она.
По словам Ахвледиани, используя деполитизированные подходы и статус–нейтральные инструменты, эта инициатива создает пространство для диалога и сотрудничества по экономическим вопросам.
Лавров: отношений между РФ и ЕС сейчас не существует
Евросоюз уничтожил отношения с Россией, сломав все механизмы взаимодействия, созданные за долгие годы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что ответственность за этот кризис несет Брюссель.
«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», – сказал он.
Представитель Евросоюза после слов Лаврова заявил РИА Новости, что это РФ конфронтационно настроена к ЕС.
«Мы не комментируем комментарии. Отношения ЕС с Россией основаны на пяти принципах, и наше единство в этих рамках является нашим важнейшим достоянием. Председатель (Евросовета) Шарль Мишель говорил с президентом (РФ Владимиром) Путиным не далее как вчера, и он очень четко (дал понять - ред.), что это подход ЕС к России», – сказал представитель союза.
«Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому союзу. Когда Россия нарушает международное право и нарушает права человека, нам необходимо реагировать, и это то, что мы делали и будем продолжать делать, преследуя ценности и интересы безопасности ЕС», – продолжил представитель ЕС.
Собеседник агентства отметил, что лидеры стран Евросоюза обсудят отношения между ЕС и Россией на саммите на текущей неделе.
Под Калугой в результате ЧП погиб экипаж бомбардировщика
На аэродроме под Калугой в результате аварийной ситуации с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 погибли три члена экипажа.
По информации Минбороны России, к гибели лётчиков привело нештатное срабатывание системы катапультирования в ходе плановой подготовки на земле к полёту. "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.
"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что сам самолёт цел. В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования бомбардировщика на аэродром направлена комиссия Воздушно-космических сил России.
Ремонтные работы на «Ингури ГЭС» произведены на 60%
Ремонтные работы на «Ингури ГЭС» будут завершены к маю и в первых числах электростанция будет запущена, сообщил «Апсныпресс» председатель правления станции Леван Мебония.
«Работы идут по графику, мы укладываемся в заявленные сроки. Уже проделано около 60% работ. 5 мая максимальный срок запуска Ингури ГЭС. Мы постараемся 1-2 мая подключить станцию», – сказал Мебония.
Для проведения ремонта деривационного тоннеля Ингурская гидроэлектростанция была полностью остановлена 20 января текущего года. Длина тоннеля – более 15 километров. Ремонтные работы проводятся в наиболее проблемных местах, что позволит в будущем избежать крупных аварий и сократить на половину потери электроэнергии, которые из-за утечек воды в тоннеле достигали 250 миллионов киловатт-часов в год.
«Тоннель расположен в скале, наша задача укрепить бетонные стены, заделать трещины, чтобы предотвратить утечку воды. Также ведутся работы по ремонту водоприемника», – пояснил Мебония.
В ремонтных работах задействованы 550 человек. Ремонт электростанции обойдется в 45 миллионов евро, 7 из которых выделены в Грузии в качестве гранта Еврокомиссией. 38 млн евро предоставил в кредит Европейский банк реконструкции и развития.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями, часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
В зоне оползня в Тбилиси будет установлена специальная система мониторинга
В тбилисском районе Вашлиджвари, в зоне оползня для дополнительной безопасности будет установлена специальная система мониторинга. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани. Он отметил, что процесс исследования на месте будет продолжаться, – передаёт Общественный вещатель.
По словам Бенделиани, вчера в мэрии прошло заседание рабочей группы. На встрече обсудили оползневые процессы близ улицы Мачавариани. Бенделиани говорит, что на встрече присутствовали специалисты в соответствующих областях из различных ведомств, а также немецкие инженеры-геологи.
«На встрече мы рассмотрели все вопросы, связанные с путями решения текущих процессов. Мы также договорились, что на следующем заседании рабочей группы у нас уже будут конкретные исходные данные о работе, которую предстоит проделать в будущем. Предварительные данные исследования рабочей группы будут доступны к концу недели. Коммуникация с местным населением продолжается. Ограничения, которые были у нас на прилегающей территории, остаются в силе. Я хочу призвать всех соблюдать эти правила», – заявил Ираклий Бенделиани.
На прошлой неделе в сети появились сделанные с дрона фотографии местности, на которых видны глубокие трещины в холме. Фотографии вызвали большой общественный интерес и обеспокоенность. К изучению оползневой зоны уже подключились немецкие специалисты.
Блинкен участвует во встрече НАТО в рамках первой поездки в Брюссель
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает первую официальную поездку в Брюссель, где 23-24 марта он участвует во встрече министров НАТО.
Помимо переговоров с главами МИД у Блинкена запланированы консультации с лидерами ЕС – в рамках усилий президента США Джо Байдена по восстановлению трансатлантических связей.
"Соединённые Штаты стремятся выстроить заново свои партнёрские отношения, прежде всего, с союзниками по НАТО, мы хотим оживить этот альянс", - сказал Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой Североатлантического союза Йенсом Столтенбергом. Блинкен подчеркнул, что приехал в Брюссель, чтобы подтвердить обязательства Вашингтона перед НАТО.
Среди ключевых тем министерской встречи НАТО – вызовы, связанные с Китаем и Россией, и будущее международной миссии в Афганистане с учётом заключенного при прежней администрации США во главе с Дональдом Трампом соглашения с талибами о выводе американских войск к 1-му мая.
И в Вашингтоне, и в Брюсселе подчёркивают, что продолжают консультации по Афганистану и вопросам дальнейшего пребывания там сил коалиции, рассматривая все возможные варианты.
Глава Минздрава Грузии в прямом эфире вакцинировалась препаратом AstraZeneca
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.
Ранее Тикарадзе выразила готовность привиться китайской вакциной, которая также должна поступить в страну. Однако после смерти медсестры в Ахалцихе возросло недоверие общества к вакцине производства AstraZeneca. Глава Минздрава заявила, что препарат – безопасный, и она готова дать пример медработникам и всем гражданам.
Отметим, что большинство граждан Грузии выступает против вакцинации от коронавируса, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).
До конца недели в Грузию также должна поступить первая партия вакцины Pfizer (29 250 доз). Накануне стало известно, что с 25 марта, помимо медиков, привиться в Грузии смогут и лица старше 65-ти лет.
«Очень редкий случай» – ВОЗ о смерти медсестры после вакцинации в Грузии
На пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения назвали «очень редким случаем» факт гибели в Грузии после вакцинации 27-летней медсестры, которая, по мнению медиков, скончалась от анафилактического шока – аллергической реакции.
Отвечая на вопрос одного из грузинских каналов, в ВОЗ отметили, что готовы поддержать процесс повышения доверия к вакцинации в Грузии. Специалисты подчеркивают, что пользы от вакцинации в целях предотвращения коронавируса гораздо больше, чем рисков.
В ВОЗ отметили, что острая аллергическая реакция на компоненты вакцины проявляется редко и для управления подобных случаев необходимо проводить прививки в учреждениях с соответствующим медицинским оснащением, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы понимаем, что это был случай анафилаксии, который является очень тяжелой реакцией на компонент вакцины и это было зафиксировано и в случае других вакцин. Для доведения до минимума таких случаев есть указание, в первую очередь, убедиться, что все прививки делаются в таких условиях, где есть медперсонал, есть доступ к медикаментам, которые нужны для лечения человека, у которого будет острая аллергическая реакция или анафилактический шок. Обычно это можно лечить, если случай происходит в оснащенном медучреждении», – заявила представитель ВОЗ Сумиа Сваминатан.
Она напомнила, что в течение 30 минут после прививки нужно следить за состоянием всех вакцинированных людей, особенно за теми, у кого в прошлом была история анафилаксии.
«Думаю, важно отправить сообщение о том, что это очень редкие случаи и мы стараемся минимизировать воздействие с помощью осторожности», – отметила Сваминатан.
Недоверие общества Грузии к вакцине от коронавируса возросло после того, как в Ахалцихе – городке на юге страны, умерла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после прививки развился анафилактический шок. Её вакцинировали в клинике «Имеди», где, как утверждается, была и реанимация, и все необходимые медикаменты. Началось расследование этого случая.
Несмотря на случай в Ахалцихе, эксперты системы здравоохранения страны и Минздрав приняли решение продолжить процесс вакцинации, начавшийся 15 марта.
В настоящее время в Грузии прививают только британо-шведским препаратом AstraZeneca. На первом этапе в стране вакцинируют медиков, однако активность врачей довольно низкая.
С 25 марта в Грузии помимо врачей разрешено регистрироваться на вакцинацию лицам старше 65 лет.
В Израиле проходят выборы в Кнессет - четвёртые за два года
В Израиле проходят четвёртые за последние два года парламентские выборы.
По прогнозам, правая партия "Ликуд" по главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху может получить наибольшее число голосов. Но ни одна из политических сил не наберёт абсолютного большинства в Кнессете для самостоятельного формирования нового кабинета.
Эксперты не исключат вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если результаты нынешнего голосования, как и трёх предыдущих, повлекут за собой трудные переговоры о коалиции и ничем в итоге не завершатся.
Нетаньяху, непрерывно возглавляющий правительство Израиля уже 12 лет, рассчитывает на поддержку избирателей благодаря успешным мерам по борьбе с коронавирусом в стране и восстановлению экономики в условиях пандемии. Темп вакцинации населения в Израиля называют самым быстрым в мире. Полностью привиты почти половина граждан.
Успехом для 71-летнего Нетаньяху считается также установление, при посредничестве США, дипломатических контактов с монархиями Персидского залива, а также с Суданом и Марокко.
Одновременно против политика ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции и получении взяток, что Нетаньяху отрицает. Его оппоненты полагают, что он стремится заручиться поддержкой в Кнессете, чтобы остановить уголовное преследование.
После выборов в марте прошлого года Биньямин Нетаньяху и глава партии "Кахоль-Лаван" центрист Бени Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля. Однако позднее между Ненаньяху и Ганцем вновь возникли разногласия. Кнессет 23-го созыва был официально распущен примерно спустя 9 месяцев после последних выборов.
На 120 кресел в парламенте претендуют кандидаты от 37 партий. Главным соперником Биньямина Нетаньяху называют бывшего министра финансов Яира Лапида, который возглавляет центристскую партию "Еш атид" (Есть будущее).
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