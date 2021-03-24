В Израиле на парламентских выборах лидирует партия Биньямина Нетаньяху

В подкомитете по международным отношениям и сотрудничеству в Европе Сената США накануне состоялись слушания под названием «Поддержка демократии в Грузии».

Участники заседания рассмотрели и оценили состояние демократии в Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», свою оценку во вступительном слове сделала руководитель слушаний – сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин. Она заявила, что «нынешняя ситуация в Грузии критическая, её разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия».

«Хотя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что выборы парламента 2020 года были «конкурентными и проводились эффективно, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19», она также подчеркнула необходимость реформы выборов, к чему и я настоятельно призываю правительство Грузии. Недостаточно провести выборы на грани легитимности. Демократические выборы должны иметь сильные механизмы для разрешения споров, механизмы, которые все участники демократического процесса сочтут справедливыми», – сказала она.

Шахин говорит, что правительство Грузии должно предпринять немедленные шаги для обеспечения независимости судебной системы, а также работать со всеми оппозиционными партиями, чтобы найти решение кризиса путем переговоров.

«В условиях пандемии и тяжелой экономической ситуации мы не можем упускать из виду тот факт, что грузинский народ страдает. Неспособность политиков предпринять решения не улучшает эту ситуацию. В настоящее время побеждает только одна сторона: Россия. Россия стремится к беспорядкам и хаосу и каждый день, когда представитель оппозиции садится в тюрьму, это победа России. Каждый день, когда места в парламенте Грузии пустуют, это наносит ущерб гражданам Грузии и является победой России. Именно поэтому я удивлена и разочарована тем, что все партии допустили то, что нынешний кризису продолжается так долго. Сегодня мы призываем все стороны отказаться от своих краткосрочных политических интересов и подумать об укреплении демократии в Грузии», – заявила сенатор.

Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что в последние годы грузинская демократия испытывает откат назад, что прискорбно, так как Грузия «заслуживает лучшего». Он также отметил, что «сейчас в Грузии растут олигархические влияния на суд, СМИ и большую часть политической жизни».

«За кризис, перед которым сейчас стоит Грузия, и который стал кульминацией напряженной ситуации последних лет и проваленных реформ, отвественны все стороны. Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязанности перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса», – подчеркнул сенатор Риш.

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что Грузии предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии. Он сказал, что и правящая партия «Грузинская мечта», и оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации. Арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия представитель Госдепа назвал опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии и шагом назад для грузинской демократии.

«Мы призываем грузинские партии пойти на трудные компромиссы, чтобы положить конец политическому кризису…», – заявил представитель Госдепартамента.

Заместитель помощника госсекретаря США Кара Макдональд заявила, что США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии.

«Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего», – заявила Кара Макдональд.