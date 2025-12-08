Трамп: Зеленский ещё не ознакомился с мирным планом США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский «не готов» подписать американский план по прекращению российско-украинской войны и ещё даже не ознакомился с предложением. Об этом Трамп рассказал журналистам перед церемонией вручения наград Центра Кеннеди, пишет The Hill. Неясно, идёт ли речь о ранее обсуждавшемся плане или о новом варианте.

«Должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский ещё не ознакомился с предложением — так было несколько часов назад. Его людям он понравился, но ему — нет», – сказал Трамп.

По словам президента США, Москва «предпочла бы получить всю» Украину, но согласна на условия мирного плана. «Россия, как я понимаю, согласна, но не уверен, что Зеленского он устраивает», — добавил он.

6 декабря Зеленский сообщил о «долгом и содержательном» разговоре с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он заявил, что стороны обсудили «ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России».

«Я благодарю [их] за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать», – сообщил Зеленский в телеграме.

Президент Украины отметил, что ожидает от секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова подробный отчёт о переговорах в Майами.

2 декабря Кушнер и Уиткофф встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В Кремле заявили, что по ряду вопросов согласия не было, но назвали переговоры «нормальным рабочим процессом поиска компромисса».

Первоначальная версия плана предполагала передачу всего Донбасса России, вывод украинских войск с удерживаемых территорий и заморозку боёв в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения. После контактов с украинской делегацией США обновили документ и, по данным The New York Times, исключили территориальные пункты, предложив вынести их на «будущие переговоры».