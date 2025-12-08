Экс-чиновник МВД Грузии рассказал о химическом веществе, применяемом против демонстрантов

«Вещество, протестированное в 2009 году или ранее, оказалось слишком токсичным и было запечатано», – рассказал в эфире передачи «Дроеба» телеканала «Формула» бывший начальник отдела вооружений Управления специальных операций МВД Грузии Лаша Шергелашвили. Экс-чиновник прокомментировал возможное применение запрещённых веществ против участников акций.

«Мы всегда проверяли любые средства, чтобы выяснить, какова будет реакция. Во время испытаний присутствовало много людей, я был не один. Очень немногие знали состав этих соединений. Я знал, потому что был ответственным, поскольку это было в моих записях. Моё руководство, которое контролировало эти процессы сверху, включая высокопоставленных чиновников, знало. Во время этого процесса, когда мы обнаружили, что оно намного сильнее любого ранее полученного перцового газа, который мы тестировали много раз, мы сообщили о существовании таких процессов. У человека долго развиваются процессы отравления, затем рвота и т.д. Мы предположили во время испытаний, что его нежелательно использовать. И, кстати, они сразу сказали, что, если это такая тема, использовать его не будем. Поэтому оно и было запечатано», — сказал Шергелашвили.

На вопрос ведущего передачи Георгия Таргамадзе, почему у него возникло подозрение, что 8 ноября 2020 года, после парламентских выборов, против участников протестной акции у здания ЦИК было применено именно это вещество, Шергелашвили сказал:

«Я точно знаю, что оно было использовано».

Шергелашвили отметил, что не знает состава вещества, которое применялось против демонстрантов, однако уверен, что «в СГБ лгут. Они скрыли многое».

Напомним, что в материале Би-би-си были представлены данные о том, что во время разгона демонстраций в ноябре–декабре 2024 года водомёты, предположительно, распыляли воду, смешанную с бромбензилцианидом (камитом) – токсичным веществом времён Первой мировой войны, способным вызывать ожоги, рвоту, одышку и другие тяжёлые травмы.

СГБ после публикации журналистского расследования начала проверку, чтобы – «детально установить, на какой информации основывались интервью людей, использованных Би-би-си как источник распространённых сведений, какие данные они озвучили и насколько релевантной может быть эта информация». Производство было начато по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности.

6 декабря в СГБ рассказали о веществах, которые, по их данным, применялись при разгоне антиправительственных акций. Ведомство утверждает, что использованные составы не относятся к категории запрещённых. В частности, по информации СГБ, в ночь на 4–5 декабря 2024 года для разгона демонстрантов применяли хлорбензилиденмалонитрил, разведённый раствором пропиленгликоля.

Что касается бромбензилцианида, так называемого «камита» — вещества, упомянутого в журналистском расследовании Би-би-си, — в СГБ повторили утверждение, озвученное грузинским премьером Ираклием Кобахидзе и главой МВД Гелой Геладзе, что это вещество никогда не закупалось Грузией и не использовалось.









Amnesty International 5 декабря заявила, что реакция грузинских властей на обвинения в использовании запрещённых токсичных химикатов против участников протестов в 2024 году требует «независимого международного расследования» и введения полного эмбарго на поставки полицейского оборудования в Грузию.