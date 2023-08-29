«Ленком» ответил на отмену гастролей, назвав израильтян «клоунами»

Театр «Ленком» выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал отмену гастролей в Израиле.

В открытом письме, которое опубликовано в «Российской газете», труппа театра обвиняет в произошедшем русскоязычных израильтян, называя их «распоясавшейся шпаной», «клоунами», «корчащимися в бессильной злобе израильскими Иванами, не помнящими родства», «защитниками Украины, сыто сидящими на государственных шеях различных стран» и «шариковыми, громко тявкающими и оскорбляющими простых соотечественников».

В тексте также упоминаются израильские власти. «К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили», - говорится в письме, которое подписано «коллективом Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», без указания конкретных фамилий.

Ранее израильский продюсер Гади Орон, организатор гастролей театра «Ленком» в тель-авивском театре «Габима», сообщил, что из-за протестов русскоязычных израильтян приезд труппы переносится на неопределенный срок. В заявлении Орона говорится, что ни он сам, ни руководство «Габимы» не ожидало такого негодования, и что он не хочет «подливать масла в огонь».

«Ленком» вез в Израиль спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. В интернете был объявлен сбор подписей под призывом отменить гастроли из-за того, что ведущие артисты театра поддерживают агрессию России. Например, актер Андрей Леонов пожертвовал свою машину российским войскам, а Виктор Раков и Олеся Железняк напрямую высказывались в поддержку войны против Украины.