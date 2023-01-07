Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине

Великобритания организует в марте этого года широкое международное обсуждение сведений о военных преступлениях, совершенных в ходе широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины.

На конференции в Лондоне с участием министров юстиции разных стран, как ожидается, будет председательствовать руководитель британского профильного ведомства, заместитель главы правительства Доминик Рааб совместно со своим коллегой из Нидерландов, отмечает в субботу агентство DPA.

Планируется, что участники встречи заслушают отчет прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о результатах работы этой структуры и о роли мирового сообщества в поддержке расследования.

О подготовке конференции объявлено на фоне все новых сообщений об ударах российской армии по объектам критической инфраструктуры в Украине. Вследствие атак жители украинских городов и других населенных пунктов столкнулись с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с водо- и теплоснабжением в период осенних и зимних холодов.

Прокурор (МУС) Карим Хан в настоящий момент расследует обвинения Киева в адрес российских военных. Украинские власти утверждают, что в ходе боевых действий, которые продолжаются уже 11 месяцев, солдаты вторгшейся в страну российской армии совершали внесудебные расправы над мирным населением, прибегали к пыткам, были случаи изнасилований. Бомбежки гражданской инфраструктуры Киев также расценивает как военные преступления.

«Российским военным следует знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока не восторжествует правосудие», – подчеркивает Доминик Рааб.

В прошлом году британское правительство предложило Международному уголовному суду пакет помощи, который включал дополнительное финансирование на сумму в 1,2 миллиона долларов и полицейское содействие.