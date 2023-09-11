Лула да Силва уже не уверен, что Путина не арестуют в Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, заявивший накануне, что российский президент Владимир Путин «ни в коем случае» не будет арестован, если приедет в Бразилию в будущем году на саммит G20, в понедельник фактически взял свои слова назад, сказав на пресс-конференции, что решение о возможном аресте российского лидера будут принимать судебные власти страны, а не правительство.

При этом Лула отметил, что изучит вопрос о членстве Бразилии в Международном уголовном суде, который ранее выдал ордер на арест в отношении Путина по подозрению в совершении преступлений в Украине. Лула отметил, что удивлен тем, что Бразилия ратифицировала Римский статут о создании МУС, а такие страны, как США и Россия, – нет. Президент выразил надежду, что к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит, «война закончится и все вернется в норму».

При этом теоретически Путин в ноябре 2024 года может и не быть президентом России – в марте в стране должны пройти президентские выборы, и Путин пока не объявил, что будет в них участвовать, хотя это и ожидается.

Заявление Лулы да Силвы о том, что Путин не будет арестован в случае приезда в Бразилию, вызвало в стране критику, отмечает Reuters. Ряд комментаторов отметили, что президент продемонстрировал недостаток опыта и понимания, позволив предположить, что он готов вмешаться в дела судебной власти.

После выдачи ордера на арест Международного уголовного суда Путин фактически не выезжал за границу, он отказался от личного участия в двух важных саммитах – группы БРИКС в Южно-Африканской Республике (власти этой страны тоже делали противоречивые заявления относительно возможности его ареста, но в конце концов прямо ее не отвергли) и G20 в Индии. Не приехал он и в Турцию, встреча с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом прошла в Сочи.