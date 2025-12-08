В мэрии Тбилиси назвали новый новогодний слоган – «Город, наполненный добром». В социальных сетях разгорелись споры вокруг того, насколько он уместен в условиях нескончаемых акций и задержаний демонстрантов. Своим мнением пользователи поделились и с «Эхом Кавказа».

Считаете ли вы уместным такой слоган?

Бакур: «Действительно, случается так, что Тбилиси наполняется добром, однако в основном это происходит за счет ребят, которые выходят на акции. Вы помните случаи, когда демонстранты даже полицейским помогали, которые до этого бросались на них с дубинками? Я видел такое и могу сказать, что – это настоящее проявление добра. Поэтому Тбилиси – действительно добрый город, просто сейчас ведется борьба с большим злом в лице Каладзе и других членов его команды, которые и придумывают эти слоганы. Думаю, чтобы столица полноценно могла называться городом, наполненным добром, мы должны избавиться от этих людей, которые травят и калечат своих граждан. И добра всем тем, кто борется за лучшее будущее своей страны».

Тамар: «Это нечто парадоксальное – да, каждый день в Тбилиси проходят акции. Сегодня выясняем, был ли использован против демонстрантов «камит». Но несмотря на это, люди помогают друг другу, помогают на акциях и за пределами митингов. В Тбилиси всегда это было и есть: сегодня люди оказывают помощь друг другу и наш город должен быть полным добра для всех нас. Естественно, было бы хорошо, чтобы не было существующего негативного фона, но на самом деле, добро – это ведь то, как ты общаешься с другими, а как бы тяжело нам ни было, всегда есть кто-то, кто протянет руку. Я бы сказала, что Тбилиси – город полный добра, потому что люди здесь полны добра, а города создают люди».

Николоз: «Каха Каладзе не живет в городе полном добра, место, где он живет не может быть полным добра, поскольку он и есть – главный распространитель зла. Как вообще говорить о каком-то добре человек, который каждый день, руками наёмников, избивает людей, сажает их в тюрьмы, притесняет народ новыми законами? Это лицемерие, которое, в принципе, присуще лидерам «Грузинской мечты». В общем, всё что они делают – это не добро».

Ната: «Думаю – это неправильно называть Тбилиси городом полным добра. Это больше похоже на попытку подшутить над людьми, которые больше года не могут добиться справедливости в собственной стране. Каладзе каждый день выступает и говорит лишь один негатив, как такой человек может о каком-то добре думать? Единственные добрые слова, что он произносил за последние годы – это заявления в адрес Бидзины Иванишвили. В остальном, они ничего доброго не сделали для своего народа».

Александр: «После того, что произошло в прошлом году – когда силовики травили мирных демонстрантов, слоган «город, наполненный добром» звучит как насмешка. Добра в этом городе, как и во всех других городах страны, не было с тех пор, как к власти пришла пророссийская сила. Возможно для Каладзе передача власти Кремлю и есть добро, поэтому выдумывают такие лозунги, что для любого грузина – это предательство. Поэтому, лозунг «город полный предательства» в этой ситуации намного больше бы подошел. То, что они хотят добра для народа – это ложь».

Элисо: «Это не хорошая идея – назвать Тбилиси городом, наполненным добром. Всё, чего хотели этим добиться в мэрии – это посмеяться над людьми, которые каждый вечер выходят на проспект Руставели и сталкиваются со злом. Мне очень жаль, что Каладзе и его команда используют такие методы, чтобы высмеять несогласных с ними людьми. Это очень подлый шаг. Столица не наполнится добром до тех пор, пока у власти будут люди, готовые проливать кровь невинных ради того, чтобы оставаться как можно дольше у власти. Народ не верит, что «Мечта» может принести добро людям, поэтому проводят митинги и днем, и ночью».

Каха: «С ума сходят они, не знают, как еще позлить людей, вот и придумывают разные лозунги. Каждый год это делают, то у них был «Тбилиси – европейский город», то «город, полный побед». Они знают, что людей злит подобное, вот и придумывают самые неприемлемые лозунги. Нет, Тбилиси не полон добра и не будет, пока мэром остается Каладзе, который ежедневно оправдывает насилие над гражданами Грузии. Вообще, до тех пор, пока мы не сменим власть, каждый город в стране будет полным зла».

