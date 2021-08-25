МВФ выдал Беларуси и другим странам СНГ рекордный по размеру грант

В понедельник, 23 августа, МВФ подтвердил, что выпустил исторический по размеру грант, предназначенный для развивающихся стран. Значительную его часть получила Беларусь, несмотря на то, что представители белорусской диаспоры, живущие в США, последние несколько дней протестовали против выделения денег администрации Лукашенко, считая ее нелигитимной, и требовали не давать денег Минску:

Совет управляющих МВФ одобрил грант на общую сумму в $650 млрд в начале августа. Деньги будут распределены в виде специальных прав заимствования (SDR). Впервые идея выделить эти деньги была озвучена весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева тогда назвала их "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса".

В предыдущий раз МВФ выпускал аналогичные SDR на $250 млрд в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

По данным РБК, около $25 млрд средств нового гранта выделено именно различным государствам СНГ и Грузии.



Россия получила от МВФ в виде SDR $18 млрд,



Украина — $2,72 млрд,



Казахстан — $1,5 млрд,



Беларусь — чуть менее $1 млрд ($0,92),



Узбекистан — $0,7 млрд,



Азербайджан — $0,5 млрд,



Таджикистан — чуть менее четверти миллиарда ($0,23),



Грузия — $0,28 млрд,



Молдова — $0,23 млрд,



Армения — $0,17 млрд.

Узнав о выделении денег администрации Лукашенко, белорусская диаспора в США последние недели круглосуточно пикетировала штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне. Активисты расположились на газоне перед офисом и требовали, чтобы МВФ отменил выдачу денег Беларуси. Они подчеркивали, что "Лукашенко ничем не лучше "Талибана", финансовую помощь которому МВФ все-таки отменил, и настаивали, что он "захватил власть в стране военным способом".

Большинство стран Запада не признали результатов выборов 9 августа 2020 года, на которых ЦИК Беларуси объявил победителем Лукашенко, а как минимум часть стран Запада официально считает победителем этих выборов Светлану Тихановскую. В Беларуси уже год продолжаются протесты в связи с результатами выборов. Власти жестко подавляют протесты. В Беларуси за год более 600 человек были арестованы и получили приговоры по политическим статьям, а сама Тихановская и многие ее соратники были вынуждены уехать за границу.