Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали совместную декларацию о «Пути Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Документ предусматривает создание транспортного коридора, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Трамп заявил, что Армения создаст исключительное партнёрство с США для развития этого коридора. Управление им будет осуществляться в течение 99 лет с возможностью продления.

«Они воевали 35 лет, а теперь стали друзьями. И останутся друзьями надолго», – заявил президент США во время церемонии.

Кроме того, стало известно о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Трамп поблагодарил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за готовность к миру, отметив, что достичь этого не смогли ни Европейский союз, ни Россия, ни «спящий Джо Байден».

«Они обязались прекратить боевые действия навсегда, открыть торговлю и туризм, установить дипломатические отношения и уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга», – подчеркнул он.

Трамп назвал Алиева и Пашиняна «двумя по-настоящему особенными людьми» и отметил, что между ними сложились «очень хорошие личные отношения». «Вы войдёте в историю», – добавил он, обращаясь к лидерам Армении и Азербайджана.

Азербайджан и США становятся стратегическими партнёрами

Ильхам Алиев сообщил, что в течение нескольких месяцев будет подготовлена Хартия о стратегическом партнёрстве между Баку и Вашингтоном. Ранее, при администрации Джо Байдена, США установили стратегические отношения с Арменией, а с Грузией их приостановили.

Алиев также заявил, что Дональд Трамп принял решение об отмене 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы», которая запрещала оказывать Азербайджану государственную помощь США.

«Я хотел бы поблагодарить господина президента за отмену спустя 33 года ограничения, введённого в отношении Азербайджана всего через год после восстановления нашей независимости в 1992 году. Это произошло именно сегодня. Азербайджанский народ будет помнить этот день с большой честью и огромной благодарностью», – сказал Алиев.

«Уверен, что Азербайджан и Армения найдут в себе силы для примирения. Наши народы тоже примирятся. Мы перевернём страницу вражды и кровопролития», – добавил он.

Пашинян: «Это очень большое достижение»

Премьер-министр Армении назвал достигнутые договорённости «очень большим достижением» и поблагодарил Дональда Трампа, особо подчеркнув его роль в мирном процессе.

После церемонии в Белом доме Алиев предложил Пашиняну совместно выдвинуть Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

«Премьер-министр Пашинян, может, мы договоримся направить совместное письмо в Нобелевский комитет, чтобы президент Трамп получил Нобелевскую премию мира?» – сказал Алиев.

Он отметил, что это письмо будет особенно значимым, поскольку его авторами станут лидеры двух стран, которые враждовали 35 лет, но достигли мира благодаря Трампу. «Кто ещё заслуживает Нобелевскую премию мира, если не президент Трамп?!» – добавил он.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что полностью поддерживает выдвижение Трампа:

«Он её заслуживает. Мы этому поспособствуем. Сегодняшнее событие – наглядное тому подтверждение».

«Надеюсь, вы нас пригласите», – обратился он к Трампу.

«В первый ряд!» – ответил американский лидер.

В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выдвинул Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длился с конца 1980-х годов. После распада СССР населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».

За период первого вооруженного конфликта 1988–1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек. В результате Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. Сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Несмотря на объявление «Нагорно-Карабахской республикой» независимости, официально она не была признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

В конце сентября 2020 года за регион началась вторая война. Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами, спровоцировав их массовый выезд из Карабаха в Армению и другие страны.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую «антитеррористическую операцию» в районах Карабаха, населенных этническими армянами: она закончилась капитуляцией властей самопровозглашенной республики. 28 сентября глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Официальные лица в Ереване теперь признают Карабах суверенной территорией Азербайджана.

После второй войны за Карабах Армения и Азербайджан предприняли значительные шаги по восстановлению отношений. Пашинян и Алиев провели несколько личных встреч, а марте 2025 года после многих лет двусторонних переговоров было объявлено о завершении работы над текстом мирного соглашения, получившем международное признание. Однако этот документ до сих пор не подписан.

Азербайджан неоднократно обусловливал подписание документа тем, что Армения должна убрать из своей конституции ссылку на Декларацию независимости 1990 года, которая, в свою очередь, ссылается на Акт об объединении 1989 года, принятый законодательными органами Советской Армении и Нагорного Карабаха. Также, по заявлениям Баку, Армения должна согласиться распустить Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — единственный международный посреднический орган, возглавляемый США, Францией и Россией, который на протяжении десятилетий стремился к мирному урегулированию карабахского конфликта.

Армения фактически согласилась с обоими требованиями, заявив, однако, что принятие новой конституции в ближайшие пару лет в принципе должно оставаться внутренним делом Армении.

Подписывайтесь на нас в соцсетях