НАСА предложило «Роскосмосу» продлить работу на МКС до 2030 года

Глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением. Об этом говорится в сообщении российской корпорации.

Рогозин также отметил, что ряд предприятий российской космической отрасли находятся под санкциями США. Это, по его словам, затрудняет взаимодействие стран.

В заявлении НАСА говорится, что стороны продуктивно обсудили продолжение сотрудничества в космосе между Россией и США. Нельсон назвал существующее партнерство двух стран на МКС эффективным. О сроках продления эксплуатации станции не сообщается.

Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято.

Создать национальную станцию Россия сначала планировала к 2023 году, но она не вошла в Федеральную космическую программу.