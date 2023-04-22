ООН выпустила доклад о состоянии климата ко Дню Земли

Накануне Дня Земли, который отмечается сегодня, 22 апреля, Всемирная метеорологическая организация ООН выпустила доклад о глобальном состоянии климата.

По данным ВМО, в 2021 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных значений. Содержание углекислого газа увеличилось на 149%, метана – на 262%, закиси азота – на 124% по сравнению с доиндустриальным периодом.

Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления. Годы с 2015 по 2022 стали самыми теплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C ученые считают критическим.

Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.

Около 90% избыточной энергии, которая накапливается в атмосфере из-за увеличения концентрации парниковых газов, поглощается океаном. Потепление воды, а также стремительно тающие морские льды и ледники повышают уровень моря. За 30 лет темпы повышения увеличились вдвое, а вода поднялась более чем на десять сантиметров.

Из-за потепления, окисления и повышения уровня океана разрушаются экосистемы, обесцвечиваются кораллы, гибнут и мигрируют организмы.

ВМО считает, что для торможения глобального потепления «необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов от ископаемого топлива везде, где возможно». Одно из решений – использование возобновляемых источников энергии. По данным ВМО, в 2022 году доля ветровой и солнечной энергии в глобальном производстве электричества достигла рекордных 12%.