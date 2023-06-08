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Отравление «Мистером Сидром»: жидкость была похищена со склада МВД РФ
Полицейские в ходе расследования массового отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД по Самарской области. Об этом сообщило в четверг МВД России.
«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что задержаны двое жителей Самары, предположительно причастные к хищению, и сержант полиции, «осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию».
В связи со случившимся от должности освобождены заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, а также начальник самарского центра хозяйственного обслуживания МВД.
Из сообщения неясно, были ли похитители связаны с производителями сидра, и была ли именно эта жидкость причиной отравления тех, кто пил «Мистер Сидр».
По официальным данным, общее число пострадавших в результате отравления в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались. Большинство отравилось в Ульяновской области, однако погибшие и пострадавшие есть и в других регионах, прежде всего в Поволжье. В напитке «Мистер Сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата.
Другие новости дня
О’Брайен: Грузия входит в число стран, создающих проблему с точки зрения уклонения РФ от санкций
Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций. Об этом сообщает издание POLITICO.
Выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям, О’Брайен среди этих стран наряду с Грузией назвал также Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.
Он акцентировал внимание на вопрос реализации материалов европейскими компаниями в другие страны, после чего они продаются в Россию. Эта практика позволила России к началу 2023 года произвести повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия.
«Это важная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места», – добавил О’Брайен.
Сухумский суд удовлетворил жалобу активиста молодежного движения
Сухумский Городской суд под председательством судьи Беллы Хасая сегодня, 8 июня удовлетворил жалобу представителя молодежного движения «ҲАРАҲПИЦУНДА» («Наша Пицунда») Рашида Тания.
Суд, в частности, отменил постановление управления внутренних дел МВД самопровозглашенной республики Абхазия о привлечении Тания к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначении ему наказания в виде штрафа в размере 120 рублей. Суд также постановил прекратить дело об административном правонарушении.
Напомним, что утром 4 мая абхазские силовики доставили в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» восемь граждан – шесть девушек и двое юношей. Активисты, выступающие против строительства апартаментов и приватизации энергетических объектов, расклеивали по городу баннеры с цитатами Владислава Ардзинба, Фазиля Искандера, действующих лидеров Абхазии.
Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания завели дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Их отпустили через шесть часов, предупредив, что цитаты, размещенные на баннерах, проверят на экстремизм.
Отметим, что завтра, 9 июня сухумский городской суд рассмотрит вопрос об отмене постановления об административном правонарушении в отношении Айнара Хашига.
Шойгу заявил об отбитом наступлении, Украина - о локальных боях
Украинские силы ведут локальные бои на Запорожском направлении, стремясь выйти на более выгодные рубежи на будущее. Об этом заявил в четверг представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Более подробных сведений он не привёл.
Российские провоенные блогеры с минувшей ночи сообщают об ожесточённых боях и наступлении крупных украинских сил южнее города Орехов в направлении подконтрольного России города Токмак. Утверждается, что украинские силы несут большие потери, в том числе в бронетехнике.
Днём в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пресечена попытка вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По утверждениям Шойгу, «на всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл». Российский министр утверждает, что Украина потеряла 945 человек и более 30 танков. О российских потерях в этот раз Шойгу не сказал.
Российский министр уже во второй раз за последнюю неделю выступил с заявлением об отражении украинского наступления. В прошлый раз он называл ещё более впечатляющие цифры украинских потерь – более 3 тысяч украинских военных и сотни единиц бронетехники, включая восемь танков «Леопард».
Каких-либо независимых подтверждений таких больших потерь и самих попыток крупного наступления нет. Российские провоенные телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых видна подбитая техника, как утверждается, украинская, однако неясно, где и когда сделана эта съёмка. В частности, нет документального подтверждения потери Украиной хотя бы одного «Леопарда».
Украинское командование обычно воздерживается от информации об активных действиях своих войск. Ряд комментаторов называют нынешние операции украинских сил в Запорожской области разведкой боем. В условиях активных боевых действий независимо подтвердить утверждения сторон весьма затруднительно.
ABC News со ссылкой на двух неназванных представителей украинских властей сообщает, что наступление Украины, о подготовке к которому говорилось последние месяцы, уже началось. Официально представители украинского руководства говорят, что о начале наступления говорить пока рано. Президент Владимир Зеленский заявил, в частности, что, когда оно начнётся, это «все увидят».
Расмуссен: некоторые страны НАТО могут ввести войска в Украину
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал в интервью The Guardian, что некоторые страны альянса могут разместить в Украине свои войска, если Киеву не предоставят гарантий безопасности на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле.
«Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины [к вступлению в альянс], существует явная возможность того, что некоторые страны по отдельности могут принять меры», — заявил он.
Как пишет «Новая газета-Европа», Расмуссен не исключает, что такие шаги могут предпринять Польша и страны Балтии.
«Поляки чувствуют, что слишком долго Западная Европа не прислушивалась к их предупреждениям против истинно русского менталитета», — сказал экс-генсек НАТО.
Расмуссен заявил, что Украине «крайне необходимо получить письменные гарантии безопасности, желательно — до саммита, но вне рамок НАТО». Они должны охватывать обмен разведданными, совместную подготовку Украины, увеличенное производство боеприпасов и достаточные для сдерживания России поставки оружия.
По мнению датского политика, «сейчас набирает силу движение за эти идеи», в том числе во Франции.
Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год. После него на пост генсека альянса заступил норвежский политик Йенс Столтенберг. С 2016 по 2019 год Расмуссен являлся внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
В Канаде сотни пожаров – дым накрыл Нью-Йорк и Вашингтон
В Канаде зафиксировано несколько сотен лесных пожаров – десятки тысяч канадцев эвакуированы, дым накрыл американские города, жителям раздают респираторы.
По признанию местных властей, около ста пожаров на востоке Канады вышли из-под контроля. Сообщается, что среди людей жертв нет, однако 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Столицу Оттаву и крупнейший город страны – Торонто – заволокло дымом.
Дым дошёл и до городов США. Десятки миллионов американцев получили предупреждения о плохом качестве воздуха – жителей восточного побережья просят оставаться дома. Из-за дыма в городах отменены авиарейсы, театральные постановки, спортивные состязания, уличные экскурсии. По данным компании IQAir, сейчас в Нью-Йорке самое плохое качество воздуха среди крупных городов мира.
Синоптики надеются на смену направления ветра. Канадские чиновники опасаются, что нынешний сезон лесных пожаров может стать худшим за всю историю страны. Он начался раньше, чем обычно, из-за сухой почвы и быстро развивается.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
В России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию
Туристы и туроператоры в России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию. Статьи об этом опубликовали российские СМИ.
Запуск авиарейсов в Грузию не оправдал ожиданий, пишут «Аргументы и факты», добавляя, что самолеты летают полупустыми. Издание публикует комментарии жителей трех российских городов.
- Алексей Скоричев, Санкт-Петербург: «Ужас как дорого. Билеты из Москвы до Тбилиси на Georgian Airways стоят от 60 тысяч до 66 тысяч рублей туда-обратно (730-800 долларов – ред.), наши авиакомпании лишь на 3 тысячи рублей дешевле. Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!»
- Анастасия Воротникова, Москва: «Я не понимаю, зачем запускали рейсы в Грузию. Это направление всегда было для бюджетных туристов, для людей, у которых денег в обрез. Проще снова полететь в Армению за 15-20 тысяч рублей туда-обратно, и оттуда добираться до Тбилиси маршруткой. Лучше бы запрет оставался!».
- Владимир Хмаров, Тюмень: «Я поражён, что ещё и продвигают – мол, летите через Тбилиси в Европу. Да билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономней полететь в Дели, цены на Грузию бешеные».
Как пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на туроператоров, спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.
«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии. Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», — пояснили в пресс-службе туркомпании «Интурист».
Ранее в Российском союзе туриндустрии также отметили отсутствие ажиотажного спроса на поездки в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты, однако, как считают в организации, запуск дополнительных рейсов будет шагом к восстановлению массового турпотока из России.
Напомним, что в авиакомпании Georgian Airways предлагают россиянам транзитные рейсы в Европу. Однако и в данном случае стоимость билетов довольно высока. К примеру, минимальная стоимость билетов Москва-Тбилиси-Париж и Париж-Тбилиси-Москва составляет 1200 долларов. С 15 июня грузинская авиакомпания запускает новый рейс в Салоники, с 5 июня –– в Ниццу.
Глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили недавно сказал «Эху Кавказа», что он недоволен загруженностью рейсов между Тбилиси и Москвой.
- 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Грузинские авиационные власти уже выдали разрешение на выполнение полетов авиакомпании «Азимут», которая начала полеты между Москвой и Тбилиси с 19 мая, и Georgian Airways, начавшей полеты с 20 мая. С июня рейсы планирует выполнять Red Wings по маршрутам Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси.
Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область. Об этом сообщается в его социальных сетях.
Зеленский отчитался о проведении координационного совещания по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, где поднимались вопросы эвакуации населения, ликвидации чрезвычайной ситуации, организации жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы региона и военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.
«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины», – говорится в сообщении.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на шестое июня. Она расположена выше Херсона по течению Днепра в поселке Новая Каховка. Назначенный Россией глава «городской администрации» оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что погибли пять человек, 41 человек пострадал.
В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, людей вывозили с территорий, которые прилегают к Днепру – для этого пустили эвакуационные поезда. Однако глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что украинские власти эвакуируют людей только с правого берега Днепра: левый берег оккупирован российскими войсками.
Мэр города Олешки Евгений Рыщук в комментарии «Суспiльне» сказал, что оккупационные власти к вечеру седьмого июня начали эвакуировать людей с крыш. По его словам, люди собираются в больнице, рядом находится дом культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.
Украина, ЕС и Великобритания возложили ответственность за произошедшее на Россию, Киев считает, что речь идет о «подрыве конструкций изнутри» в надежде остановить контрнаступление ВСУ. Российская сторона отвергает обвинения и называет прорыв Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией Украины».
Власти Херсонской области сообщили о затоплении 600 км² территории
Украинские экстренные службы продолжают усилия по спасению тысяч жителей районов, оказавшихся в зоне затопления после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на юге Украины. Отмечается, что работу спасателей затрудняют, в частности, продолжающиеся обстрелы с левого берега Днепра, который находится под контролем российских сил, а также риски, связанные с наземными минами.
С рабочим визитом в Херсонскую область 8 июня прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он провёл координационное совещание по ликвидации последствий прорыва плотины, передаёт РБК Украина.
Как сообщил в четверг глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, утром средний уровень подтопления составлял более 5,5 метра. Под водой 600 квадратных километров области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – левый берег, говорится в сообщении Прокудина в телеграм-канале.
Говоря о продолжающейся эвакуации жителей Херсонской области, глава региона сказал, что опасные районы по состоянию на утро 8 июня покинули почти 2 тысячи человек, больше всего из района Корабел в Херсоне – примерно полторы тысячи жителей.
В МЧС России сообщили, что за минувшие сутки сотрудникам ведомства удалось эвакуировать с подтопленных территорий более 300 человек, в том числе 70 детей. Ранее оккупационные власти заявляли, что всего с левого берега эвакуированы четыре тысячи человек.
Мэр оккупированной российскими войсками Новой Каховки, вблизи которой расположена ГЭС, сообщил в четверг о гибели пяти человек после разрушения станции. По словам Владимира Леонтьева, все они занимались выпасом скота и утонули, ещё двух - пытаются эвакуировать. Ранее Леонтьев говорило семи пропавших без вести в городе.
По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уровень воды в районах Украины, затопленных после разрушения плотины Каховской ГЭС, продолжает расти, но медленнее, чем раньше. В ведомстве тоже отметили, что в Херсоне вода поднялась на 5,5 метра. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплены более 50 населенных пунктов.
Несколько российских независимых изданий сообщили, ссылаясь на волонтеров и местные онлайн-сообщества, что в городе Алешки и других населенных пунктах на оккупированном Россией левом берегу Днепра в результате наводнения на крышах и чердаках застряли сотни местных жителей, пишет Русская служба Би-би-си.
Также в четверг приводится комментарий главы компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты о том, что восстановлению Каховская ГЭС не подлежит, а на строительство новой гидроэлектростанции на её месте потребуется как минимум пять лет и не менее одного миллиарда гривен (это около 27 миллионов долларов). Заявление обнародовал штаб гидроэлектростанции.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Власти Украины обратились в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать разрушение плотины.
- Многие лидеры западных стран, оказывающих поддержку Украине в условиях российского военного вторжения в страну, возложили ответственность за разрушение гидроэлектростанции на Москву. В частности, глава НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее «возмутительным актом, который ещё раз демонстрирует жестокость войны России в Украине».
- Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием намеренной диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
100 стран поддержали в ООН резолюцию по грузинским беженцам
Генеральная Ассамблея ООН на 77-ой сессии в 16-й раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 100 стран – это самая большая поддержка Грузии с 2008 года, когда резолюция впервые была внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеей.
Против в этот раз голосовали лишь девять стран – Россия, Сирия, Никарагуа, Судан, Зимбабве, Бурунди, Беларусь, Куба и Северная Корея. 59 государств воздержались.
В 2022 году резолюцию поддержали 95 стран, 12 были против, 56 воздержались.
Отметим, что Китай, Лаос и Вьетнам в прошлом году голосовали против резолюции. В этом году Китай воздержался, а Лаос и Вьетнам в голосовании участия не приняли.
Армения и в этом году в голосовании участия не принимала (ранее голосовала «против»), Азербайджан поддержал резолюцию. Соавторами документа в этом году выступили 63 страны (в прошлом году – 61).
В МИД Грузии заявили, что резолюция уже стала «глобальной инициативой». Её поддержку в Тбилиси назвали «большим успехом грузинской дипломатии».
Официальное название резолюции – «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».
- Ранее Москва, Цхинвали и Сухуми не раз призывали Тбилиси отказаться от продвижения «ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН».
Захарова: авиарейсы между Россией и Грузией не нарушают санкции
Отменит ли Россия решение о возобновлении авиасообщения с Грузией, если Тбилиси присоединится к санкциям? Этот вопрос на брифинге задали официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она ответила, что это – «гипотетически-провокационный стиль вопроса», добавив, что Россия исходит из «существующих реалий», а не «гипотетических предположений».
Захарова говорит, что авиасообщение было возобновлено «для людей, у которых нет возможности использовать какие-то объездные пути, частную авиацию».
«Но им, при этом, нужно постоянно пересекать границу, навещать родственников, заниматься бизнесом, решать проблемы. Это было не отдельные запросы, а набат, звучавший длительное время с обеих сторон», – отметила она.
Захарова говорит, что некоторым «внешним силам это не по душе».
«Вы прекрасно знаете, о ком мы говорим. Хочу еще отметить, что много слышали о том, что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты. Авиарейсы между Россией и Грузией не нарушают никакие действующие санкционные режимы, даже несмотря на всю их незаконность. Как видите, это не смущает представителей США и ЕС, которые не оставляют попыток диктовать свою волю, навязывая двойные стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе», – заявила она.
- Решение о возобновлении авиасообщения с Грузией принял президент России Владимир Путин. 19 мая рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва начала авиакомпания «Азимут», с 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.
- В США заявили, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах. Власти Грузии уверяют, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.
В Италии впервые кормящая мать приехала в парламент с ребенком
Младенец впервые занял место в кресле итальянского парламента, вместе со своей матерью. Как сообщает Reuters, в среду во время рабочего заседания Палаты депутатов Джильда Спортелло кормила грудью своего сына Федерико, чем вызвала аплодисменты всех присутствующих в зале коллег.
Подобное событие было бы обычным делом во многих странах. Но в данном случае спикер палаты обратил на это событие особое внимание, поскольку в Италии в институтах власти явно преобладают мужчины.
Впервые представители всех парламентских партий поддержали демонстративное проявление материнского права на кормление младенцев в рабочее время. Председатель сессии Джорджио Муле пожелал младенцу Федерико «долгой, свободной и мирной жизни».
В ноябре прошлого года парламентская группа по рабочим вопросам разрешила женщинам-депутатам кормить грудью своих малышей в течение первого года жизни.
«Очень многие женщины досрочно прекращают кормить детей грудью не по своему выбору, а в связи с необходимостью выходить на работу», сказала Джильда Спортелло, депутат от левого «Движения пяти звезд».
В октябре прошлого года правительство Италии впервые возглавила Джорджиа Мелони. Однако около двух третей итальянских законодателей составляют мужчины, отмечает агентство Reuters. 13 лет назад нынешний сенатор от правоцентристской партии Forza Italia, Лициа Ронзулли, демонстративно кормила грудью свою дочь на сессии Европейского парламента в Страсбурге.
Лионель Месси заявил о переходе в американский клуб «Интер Майами»
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил о переходе в американский клуб «Интер Майами». Сейчас спортсмен играет за французскую команду «Пари Сен-Жермен». Он пробудет в ней до конца сезона.
По словам Месси, сделка пока не закрыта, но решение о переходе в американскую команду принято.
Месси выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2021 года. На прошлой неделе аргентинец сообщил, что покинет команду. СМИ писали, что футболист может вернуться в «Барселону», за которую играл на протяжении своей карьеры – до перехода во французский клуб. Кроме того, сообщалось, что Месси рассматривает предложение одного из клубов Саудовской Аравии.
- В составе «Пари Сен-Жермен» Месси дважды выиграл чемпионат Франции. В составе сборной Аргентины в прошлом году футболист выиграл чемпионат мира в Катаре.
- В составе «Барселоны» Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.
- «Интер Майами» — американский клуб, принадлежащий группе инвесторов во главе с английским футболистом Дэвидом Бекхемом. Команда входит в высший дивизион футбольных лиг в США и Канаде (MLS).
Додон призвал власти Молдовы брать пример с руководства Грузии
Пророссийский политик, экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что руководство его страны должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Как пишет ТАСС, об этом Додон заявил в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».
«Власти должны договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики», – отметил Додон.
«Заявления властей о том, что соглашения с СНГ нужно отменить, потому что они противоречат курсу на интеграцию в ЕС, – ложь. Декларации о том, что эти договоренности нужно аннулировать, потому что они не работают, – еще большая ложь. Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», – сказал Додон.
Он также назвал ложью обещания руководства Молдовы о вступлении страны в ЕС к 2030 году.
«Не нужно обманывать граждан. Молдова не станет членом ЕС. Там хватает своих проблем и стран, которые ждут очереди на вступление», – сказал он.
- Додон был избран президентом Молдовы от Партии коммунистов и занимал этот пост в 2016–2020 годах. Недавно он вернулся в руководство оппозиционной Партии социалистов.
- Додону предъявлены обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. В частности, следствие считает, что в 2019 году он получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Додону, в то время действующему президенту, чёрный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал «опять вы с кульком» и попросил передать некоему «Косте».
- Будучи президентом, Додон неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС
«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС. Перед зданием парламента собрались украинцы, проживающие в Грузии. Участники держали в руках баннеры с надписями «Россия - государство-террорист», «Путин - убийца», «Россия топит мой дом» и другие. Они считают, что Россия уничтожает будущее планеты.
Организаторы акции протеста - украинская молодежная организация Svitanok и неправительственная организация Ukrainian activists in Sakartvelo, сообщает SOVA.
До начала митинга организаторы просили желающих выразить протест против действий РФ в Украине, которая, по информации Киева, в ночь на 6 июня взорвала плотину на Каховской ГЭС, приносить аквариумы с табличками городов которые попали в зону затопления.
В Украине, в Богдановке, погиб еще один грузинский боец
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец. Взрыв произошел 6 июня в Богдановке. Жертвами взрыва стали еще пять украинских бойцов.
Тело погибшего грузинского бойца, который воевал с первых дней войны в Украине, пока не вывезено из зоны боевых действий, пишет SOVA.
Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 44 бойца из Грузии.
Воевавший на стороне РФ этнический грузин, предположительно, попал в плен
Украинские военные, предположительно, взяли под Бахмутом в плен этнического грузина, воевавшего на стороне России. Информация об этом появилась 6 июня в соцсетях. В частности, в телеграм-каналах опубликовали видео, которое, вероятно, было снято вскоре после пленения бойцов. На видео украинский военный спрашивает у «грузина» место его проживания. Тот отвечает, что он из дальневосточного города Тында.
В телеграм-канале Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова после этого появилось еще одно видео, в котором пленные называют свои имена. Один из них представляется как Бахтуридзе Нодар Георгиевич из города Тында Амурской области.
Всего в плен, по неподтвержденным данным, попали восемь человек. Все они говорят, что состояли в ЧВК «Ветераны». Точные обстоятельства произошедшего неизвестны. В условиях войны мы не можем оперативно по независимым источникам проверить информацию.
«Эхо Кавказа» обнаружило профиль в соцсети, который, предположительно, принадлежит пленному Нодару Бахтуридзе. Там указано, что он окончил школу и жил в регионе Кахети. Является ли Бахтуридзе гражданином Грузии, неизвестно.
После опубликования первого видео в соцсетях предположили, что в плен попал Гиви Ванишвили – гражданин Грузии, воюющий в войне против Украины на стороне России. Однако эта информация не подтвердилась. Ванишвили – исполнительный секретарь грузинской неправительственной организации «Союз борцов за единую Грузию», участник проектов «Института Евразии». По информации СМИ, Гиви служил в Национальной гвардии, затем – во внутренних войсках МВД Грузии. Позднее стал командиром одного из резервных батальонов. Во время российско-грузинской войны отказался воевать против России, из-за чего был осужден, но в 2012 году, после смены власти в Грузии получил статус «политзаключенного» и был освобожден.
- ЧВК «Ветераны» СМИ называют «конкурентами Пригожина». Как пишет издание Republic, это сравнительно новое ультраправое вооруженное формирование, максимально эксплуатирующее образ президента РФ. На шевронах «Ветеранов» — изображение Путина с триколором, их девиз: «Мы Россия — Путина сила!».
Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию разрушения ГЭС
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров предложил президентам России и Украины создать комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
По словам Эрдогана, к расследованию должны присоединиться эксперты воюющих сторон, а также представители ООН и международного сообщества.
Президент Турции отметил, что Анкара готова сделать все возможное для проведения расследования. Эрдоган обратил внимание на роль своей страны в переговорах по зерновой сделке, когда Москва и Киев не общаются друг с другом напрямую, а действуют при участии международных посредников. Такой же метод Эрдоган предложил применить и при создании комиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции написал в телеграме, что передал Эрдогану список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Разрушение ГЭС Зеленский назвал российским терактом.
Кремль заявил, что Путин возложил ответственность за случившееся на Украину и назвал разрушение «варварской акцией». Это был первый комментарий Путина о прорыве дамбы в Херсонской области.
Об ответах Зеленского и Путина на предложение Эрдогана о создании комиссии не сообщается.
Страны Евросоюза заявили, что направят Украине помощь для ликвидации последствий разрушения станции и поддержки жителей. Германия предложила пять тысяч фильтров для воды и несколько десятков генераторов, Австрия – 20 контейнеров для воды и 10 насосов для грязевых вод. Литва и Германия готовы отправить оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.
Вместе с тем президент Украины в разговоре с изданием Bild отметил, что международные организации, включая Красный Крест, пока не ответили Киеву на запросы о помощи.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по берегам Днепра. По одной версии, плотину, которую контролируют российские власти, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украинские власти уверены, что плотину взорвали российские войска. Россия это отрицает, обвиняя Украину в обстреле плотины.
- На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра затопило около трех тысяч домов в 15 населенных пунктах, эвакуировано почти полторы тысячи человек.
- Местные жители сообщают, что более 650 домов оказались заблокированы на крышах зданий. Волонтеры рассказывают, что вынуждены сами покупать лодки для вывоза людей. Некоторые добровольцы, помогающие с эвакуацией, рассказывают, что местные власти помощи не оказывают не пропускают лодки. Есть сообщения о том, что тем, кто смог выбраться из зоны затопления, российские военные не разрешают покинуть город, отмечает «Верстка».
- Назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что их затопленных районов эвакуировано более четырех тысяч человек. По словам чиновника, в регионе свободны около 50 пунктов временного размещения на три тысячи мест.
- По данным украинских властей, в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населенных пунктов. Затоплены почти две тысячи домов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек.
- Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет. Семь человек считаются пропавшими без вести.
Швейцария решила, что реэкспорт оружия не противоречит нейтралитету
Верхняя палата парламента Швейцарии решила, что реэкспорт швейцарского оружия в воюющие страны не противоречит позиции нейтралитета страны и может быть разрешен при определенных условиях.
Сейчас страны, купившие швейцарское оружие, подписывают обязательство о запрете перепродажи. Совет кантонов постановил, что теперь государства, разделяющие швейцарские ценности, могут перепродавать оружие через пять лет без согласия Швейцарии.
Реэкспорт будет разрешён и тем воюющим странам, которые с точки зрения международного права используют оружие для самообороны.
Теперь проголосовать по поправке должен Национальный совет (нижняя палата парламента). 1 июня Национальный совет аналогичную инициативу отклонил.
Ранее с просьбой передать швейцарское оружие Украине к Швейцарии обращались несколько европейских стран, но получили отказ. В частности, в июне прошлого года Швейцария запретила Дании и Германии поставлять Киеву боеприпасы к зенитным установкам и бронемашины, объяснив свою позицию нарушением нейтралитета.
Швейцария присоединилась к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Москва в ответ заявила, что Швейцария утратила статус нейтральной страны.
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
Россиянка Софья Сапега, находившаяся в заключении в Беларуси, помилована указом авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Агентство БЕЛТА сообщает, что её выпустили из тюрьмы и передали российской делегации, приехавшей из Приморского края, откуда она родом.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил Лукашенко и сказал, что Сапега получила шанс "начать жить заново".
24-летняя на тот момент Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту.
Белорусский суд приговорил её к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. Сапегу также обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала оппозиционный телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур.
В апреле этого года Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Ранее она обращалась к Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда её обращение было отклонено.
Абхазский Верховный суд удовлетворил жалобу Адгура Ардзинба
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворила жалобу оппозиционера Адгура Ардзинба. Лидер Абхазского народного движения требовал отменить решение Сухумского городского суда, отказавшегося принять его иск.
Речь идет о расследовании возможного превышения сметной стоимости материалов и оборудования в ходе ремонта высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». Частное расследование, проведенное оппозиционными силами, выявило завышение расходов на десятки миллионов рублей.
Решением Верховного суда постановление Сухумского городского суда отменено, дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение иным составом суда.
Ардзинба просил признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Дамира Квициния по проведению проверки сообщения о возможном хищении средств при ремонте линии «Ачгуара». Он также просил признать бездействие со стороны генерального прокурора Агрба.
12 апреля судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия отказала в принятии жалобы Адгура Ардзинба.
- В ноябре 2022 года абхазский лидер Аслан Бжания поручил проверить данные о возможных хищениях при ремонте ЛЭП в течение 15 дней. Однако в Генпрокуратуре сообщили, что не могут провести проверку в короткие сроки. В мае текущего года Генпрокуратура направила международные поручения в ФСБ, МИД и администрацию президента России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных в отношении ремонта линии «Ачгуара».
В Харьковской области подорвали аммиакопровод
В Харьковской области подорвали аммиакопровод «Тольятти–Одесса». Есть пострадавшие, Украина и Россия обвиняют друг друга.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов утром сообщил, что российская армия снова обстреляла аммиакопровод: зафиксировано шесть ударов. При этом он отметил, что аммиака в воздухе пока не зафиксировано, ситуация находится под контролем.
Минобороны России заявило, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод ещё 5 июня. Ведомство назвало это терактом. По его информации, в результате взрыва пострадали жители. Сейчас через повреждённые участки трубопровода выходит аммиак, утверждает Минобороны.
Накануне провоенные российские блогеры опубликовали видео якобы с места взрыва.
По информации телеграм-канала «Сота», поставки аммиака по этому трубопроводу были прекращены в день российского вторжения в Украину, позже Россия неоднократно пыталась договориться об их возобновлении.
В Южной Осетии возбудили дела против Урузмага Джагаева и Алана Кулумбегова
В следственном управлении Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя ведомства – Урузмага Джагаева. Бывший генпрокурор подозревается в превышении должностных полномочий.
«Следствием установлено, что, будучи генеральным прокурором Урузмаг Джагаев распорядился выдать бывшему прокурору Ленингорского района Алану Кулумбегову денежные средства в размере 2 000 050 рублей из внебюджетного счета прокуратуры республики, таким образом совершив действия, выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенные нарушения охраняемых законом интересов государства», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Дело возбуждено и против Алана Кулумбегова. Он подозревается в присвоении или растрате, совершенных с использованием своего служебного положения.
По версии органов предварительного расследования, 24 ноября 2020 года Кулумбегов «с целью решения своих финансовых проблем, используя должностное положение, понимая противоправный характер своих действий, войдя в доверие к Урузмагу Джагаеву, с устного согласия последнего получил из внебюджетного счета денежные средства на общую сумму в размере 400 000 рублей, с условием их возвращения в течение одного месяца».
В прокуратуре говорят, что Кулумбегов не намеревался возвращать денежные средства и полученной суммой распорядился по своему усмотрению.
Напомним, что ранее Урузмага Джагаева обнинили в превышении должностных полномочий по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева.
Бывший вице-президент США объявил о своём участии в президентских выборах
Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил о своём участии в выборах президента страны, запланированных на ноябрь 2024 года. Он будет бороться за номинацию от Республиканской партии.
63-летний Пенс — 11-й республиканец, анонсировавший своё участие в гонке. Кроме него за номинацию будут бороться 45-й президент Дональд Трамп, в команде которого Пенс избирался вице-президентом, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.
Пенс — первый за 80 лет вице-президент, конкурирующий в предвыборной гонке с президентом, с которым избирался в Белым дом. В последний раз такое было в 1940 году, когда об участии в выборах одновременно с президентом Франклином Рузвельтом заявлял вице-президент Джон Нэнс Гарнер.
Однако в первом предвыборном видео, показанном утром 7 июня на консервативном канале Fox, Пенс избежал критики Трампа, раскритиковав лишь действующего главу государства Джо Байдена, избравшегося от Демократической партии.
- Согласно предварительным опросам республиканцев, реальная борьба за номинацию развернётся между Трампом и Десантисом, тогда как остальных кандидатов не готовы проголосовать и 10 процентов сторонников партии. Однако у кандидатов ещё есть 8 месяцев до начала праймериз.
СГБ Грузии: оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии
В СГБ Грузии заявили об очередном незаконном задержании гражданина Грузии у разделительной линии – близ села Ахмаджи в Ахалгорском муниципалитете.
По сообщению ведомства, об инциденте незамедлительно были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий. Активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
«Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного лица в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.
По информации грузинской службы Радио Свобода, задержан не местный житель – он прибыл к разделительной линии из Тбилиси.
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