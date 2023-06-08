Отравление «Мистером Сидром»: жидкость была похищена со склада МВД РФ

Полицейские в ходе расследования массового отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД по Самарской области. Об этом сообщило в четверг МВД России.

«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что задержаны двое жителей Самары, предположительно причастные к хищению, и сержант полиции, «осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию».

В связи со случившимся от должности освобождены заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, а также начальник самарского центра хозяйственного обслуживания МВД.

Из сообщения неясно, были ли похитители связаны с производителями сидра, и была ли именно эта жидкость причиной отравления тех, кто пил «Мистер Сидр».

По официальным данным, общее число пострадавших в результате отравления в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались. Большинство отравилось в Ульяновской области, однако погибшие и пострадавшие есть и в других регионах, прежде всего в Поволжье. В напитке «Мистер Сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата.