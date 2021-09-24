Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. 23 сентября сотрудники ведомства провели переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Российские власти попросили "принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции".

Россельхознадзор также сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. По данным ведомства, за 2021 год было выявлено 79 случаев "превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов" во ввозимой продукции.

Сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. 29 сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения.

22 сентября Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает "аннексию Крыма". 20 сентября МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России.

Россия неоднократно приостанавливала ввоз продуктов в страну из различных стран, используя эту меру в качестве инструмента внешней политики. Так, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.