Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, встретилась с президентом страны Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства поздравил Мариам Квривишвили с назначением на пост министра и подчеркнул, что её визит в Азербайджан – показатель тесных отношений государств.

«Двусторонние отношения имеют широкую повестку дня, охватывающую различные направления. На встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической и транспортной сферах, а также совместно реализуемые проекты имеют стратегическое значение не только для двух стран, но и для всего региона», – говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан является основным торговым партнером Грузии, отмечено наличие большого потенциала для увеличения товарооборота, а также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

«Особый акцент был сделан на таких стратегических проектах, как энергетический кабель, который будет способствовать углублению сотрудничества в энергетической сфере. Было отмечено значение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, что этот проект, находящийся на завершающей стадии, значительно увеличит транзитный потенциал Грузии и Азербайджана. Стороны договорились продолжить работу и предпринять эффективные шаги для реализации новых стратегических проектов, которые будут способствовать развитию стратегической инфраструктуры Грузии и Азербайджана и повышению взаимосвязанности между двумя странами», – говорится в заявлении Министерства экономики Грузии.

Мариам Квривишвили поблагодарила азербайджанскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ.

Для представителей правительства «Грузинской мечты», легитимность которого ставят под сомнение пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности, визит в Баку в качестве первого зарубежного визита стал уже традицией.