Прокурор Чувашии 1 июля утонул во время заплыва в Волге. Об этом сообщают издания «База« и Mash. 57-летний Андрей Фомин был назначен на должность в 2020 году, до этого он работал в аннексированном Крыму.
Там он был заместителем назначенного Россией прокурора республики Натальи Поклонской, а затем исполнял ее обязанности, когда она была избрана в Госдуму.
Как пишет издание «База», Фомин участвовал в традиционном заплыве в Чебоксарах chebswim. Прокурор плыл дистанцию 2 километра 200 метров. Примерно через половину пути ему стало плохо. Причины случившегося на момент публикации новости неизвестны.
- Наталья Поклонская исчезла из публичного пространства вскоре после начала российского вторжения в Украину. Она критиковала войну, заявив, что буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Президент Владимир Путин снял ее с должности заместителя главы Россотрудничества. В Госсовете Крыма тогда заявили, что могут лишить бывшего прокурора государственных наград.