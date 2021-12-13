Рашкину предъявили обвинение. Следствие выбрало меру пресечения

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в понедельник следствие предъявило обвинение по статье Уголовного кодекса о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил адвокат Рашкина. Он подчеркнул, что свою вину депутат не признал.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее Госдума согласилась со снятием с Рашкина неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.

Следствие утверждает, что Рашкин в октябре нынешнего года, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося в Саратовской области, в результате которой лось был убит. Рашкин, который сначала отрицал свое участие в охоте, впоследствии признал, что стрелял в животное. При этом он заявил, что принял лося за кабана, а также что не знал о том, что охота на лося запрещена. Уголовное преследование он считает политически мотивированным и не исключает, что стал жертвой провокации.

Басманный суд Москвы, как ожидается, в понедельник изберет для Рашкина меру пресечения. Следствие ходатайствует о запрете определенных действий. В частности, депутату хотят запретить посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по делу, а также без разрешения следователя покидать место жительства в ночные часы.