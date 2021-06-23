Республиканцы в США заблокировали проект избирательной реформы

Республиканцы в Сенате США заблокировали инициированный демократами проект реформы избирательных правах граждан. Инициатором документа стала группа законодателей во главе с демократом Джо Манчином.

Законопроект, принятый Палатой представителей в марте, должен был упростить регистрацию для голосования. Документ потребует от штатов отводить не менее 15 дней на досрочное голосование, позволить людям голосовать заочно без объяснения причин, а также передать перераспределение избирательных округов в руки беспартийных комиссий, а не законодательных собраний штатов.

Республиканцы утверждают, что документ нарушает права штатов. После выборов 2020 года контролируемые республиканцами законодательные собрания многих штатов вводят новые ограничения. Экс-президент Дональд Трамп неоднократно делал заявления о фальсификации выборов, но суды не нашли доказательств его утверждениям.

Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл назвал законопроект попыткой демократов навсегда подстроить правила выборов в свою пользу. По словам Макконнелла, демократы пытаются лишить штаты возможности контролировать собственные законы о выборах.

Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в заявил, что усилия республиканцев являются попыткой получить партийное преимущество на выборах путем усложнения доступа к голосованию для избирателей, которые склонны голосовать за демократов.

Белый дом заявил, что администрация президента не собирается мириться с попытками республиканцев заблокировать реформу избирательного права. Президент США демократ Джо Байден раскритиковал своих оппонентов и назвал их действия "ещё одной атакой на право голосования".