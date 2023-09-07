Россия несколько часов атаковала беспилотниками Одесскую область

Российская армия в ночь на 7 сентября несколько часов атаковала юг Одесской области беспилотниками «Шахед». Это уже четвёртая атака за последние пять дней, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Пострадал один человек. В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. На месте находятся оперативные службы, они ликвидируют последствия атаки.

Воздушные силы ВСУ в утренней сводке утверждают, что в ночь на четверг были нанесены воздушные удары по двумя областям Украины - Одесской и Сумской. Зафиксированы пуски 33 дронов-камикадзе, 25 из них – сбиты, говорится в сводке ВСУ.

Накануне 17 человек погибли в результате обстрела центрального рынка в городе Константиновка в Донецкой области Украины. Удар был нанесён российскими войсками, утверждают украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку на Константиновку как преднамеренную.