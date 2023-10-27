В Ялте ранен бывший народный депутат Украины Олег Царёв

В Ялте в аннексированном Крыму совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады четырёх созывов Олега Царёва, сообщили российские источники. Позднее в его телеграм-канале появилось подтверждение этой информации со ссылкой на родственников.

Политик, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Украины в 2014 году, был одним из представителей пророссийских сепаратистов в начале конфликта на востоке Украины и вёл от их имени переговоры с украинскими властями. Какое-то время сепаратисты называли его «спикером парламента Новороссии».

Царёв заочно приговорён украинским судом к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны и попытки насильственного свержения конституционного строя. Против него заведены ещё несколько уголовных дел. В 2022 году он призывал власти Кривого Рога сдать город российской армии.

Издание Mash сообщает, что ночью около дома Царёва в Ялте скопились машины оперативных служб. Украинские телеграм-каналы распространяют видео с машиной скорой помощи, стоящей предположительно у места событий.

Член назначенной Россией администрации занятой части Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил, что в Царёва стреляли. Утверждается, что он находится в реанимации. Несколько источников сообщают, что у бывшего депутата ножевые ранения.

В телеграм-канале Царёва со ссылкой на родственников сообщается, что политик был ранен на территории принадлежащего ему санатория им. Кирова в центре города. Утверждается, что в него стреляли дважды около полуночи 26 октября.

«На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Информации о преступнике нет», – говорится в сообщении.

Российские источники на момент публикации новости не выдвигали версий случившегося. Советник российского главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал дождаться официальной информации по инциденту. Ранее ряд пророссийских сепаратистов на занятых Москвой территориях Украины стали жертвами покушений. Российское следствие обвиняет в них украинские спецслужбы. Киев это напрямую не подтверждает.