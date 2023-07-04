Российские войска обстреляли город Первомайский в Харьковской области

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обновила данные о пострадавших в результате удара по городу Первомайский в Харьковской области. Согласно последним сведениям, пострадал 41 человек, в том числе 12 детей. До этого во вторник сообщалось о более чем 30 пострадавших, из которых девять - это дети.

Отмечалось, что среди пострадавших есть 10-месячный младенец и годовалый ребенок. Об этом написал, в частности, в телеграм-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По информации Синегубова, в городе было повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, повреждены 5 автомобилей, четыре из которых загорелись. Позднее появились данные, что повреждены 8 машин.

Ранее Синегубов сообщил о взрыве в Первомайском во втором часу дня. Он также упомянул «обстрел фугасным снарядом». В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. По данным генпрокурора Андрея Костина, удар был нанесен по центру города из ракетного комплекса «Искандер».

Реакции российской стороны на произошедшее нет. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине, утверждая, что российская армия атакует лишь военные цели.