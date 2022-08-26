СБУ обвинила Кадырова в военных преступлениях. Он пообещал «приехать и разобраться»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что собрала "бесспорные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, говорится в сообщении ведомства.

СБУ утверждает, что в феврале и марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием ряда военных операций, которые проводились чеченскими подразделениями Росгвардии и тактической группой 249-го отдельного моторизированного батальона "Юг" Росгвардии. Этими подразделениями руководили Даниил Мартынов и Хусейн Межидов, соответственно. Кадыров, как говорится в пресс-релизе, лично отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей указанных подразделений.

Рамзана Кадырова СБУ подозревает по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "ведение агрессивной войны", "совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям", а также "признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины".

Даниил Мартынов, в прошлом спецназовец ФСБ, сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова. В СБУ утверждают, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериартрическим отделением. По его приказу были взяты в заложники более 500 человек: пациенты и персонал диспансера, местные жители. Подходы к интернату были заминированы, а его здание стало огневой позицией российских военных.

По приказу Хусейна Межидова, по данным СБУ, в период с 25 февраля по 13 марта военнослужащие его тактической группы взяли в заложники около двухсот жителей Гостомеля, которых все это время держали в подвалах многоэтажек.

Мартынов и Межидов обвиняются СБУ по статье "нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением" УК Украины.

Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ, разместив в своем телеграм-канале два аудиосообщения. В первом он признал, что "участвовал, участвует и будет участвовать в специальной операции" в Украине и не стал отрицать предъявленных ему обвинений. Кадыров также пообещал "приехать и разобраться" в Украину.

Во втором аудиосообщении он уточнил, что Мартынов уже не работает в управлении Росгвардии по Чеченской республике, а также признал участие Межидова в войне в Украине, сказав, что тот "защищал стариков и женщин".