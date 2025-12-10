В правящей партии «Грузинская мечта» с воодушевлением цитируют тезисы из новой стратегии безопасности президента США Дональда Трампа. Охотно комментируют там и полемику, развязавшуюся между европейскими лидерами и их заокеанскими американскими коллегами. Критики власти связывают ужесточенную риторику «Грузинской мечты» с предстоящими дебатами по Грузии в Европарламенте и Еврокомиссии.

Устами Трампа глаголит истина «Грузинской мечты», следует из поста в соцсети спикера парламента Шалвы Папуашвили. Обнародованная администрацией президента Трампа 4 декабря новая стратегия безопасности США, а также интервью самого Дональда Трампа изданию Politico, в части отношений США с ЕС, спикером Папуашвили воспринимается ни как иначе, чем подтверждение его и его партии «Грузинской мечты» критических слов по отношению к ЕС и его бюрократии.

«Важно, что о проблемах, на которые мы давно указываем Брюсселю, сегодня говорит и Америка, являющаяся главным партнером Евросоюза и основным гарантом безопасности. Это уже не предупреждение только властей Грузии, это уже тревожный звонок изнутри Запада, который пробуждает Европу к разрешению обрушившегося на нее, все более нарастающего, системного и глубокого политического кризиса. Безответственная политика лидеров ЕС привела Европу к краю цивилизационной пропасти. Туда, где теряется экономическая стабильность, разрушается культурная идентичность и ставится под сомнение ценностная основа европейской идеи. ЕС больше не сможет игнорировать эти процессы. Необходимы четкие политические решения и пересмотр существующих подходов», — пишет Папуашвили.

О том, что ЕС в глубоком кризисе, убежден и премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В доказательство своих слов он напомнил журналистам, что недавно Еврокомиссия, из-за отката от европейских ценностей и демократии, не пригласила Грузию на форум по расширению в направлении восточно-европейских стран. Более того, глава правительства «Грузинской мечты» не считает релевантным говорить о невыполнении Грузией обязательств как страны-кандидата по вхождению в ЕС.

Ираклий Кобахидзе не согласился с журналистами по поводу жесткой риторики со стороны правящей партии, брани, порой переходящей за грани дипломатических и этических норм:

— Вот приведите мне пример брани, — обратился Кобахидзе к журналистам.

— Например, «акацуки», как вы назвали министра иностранных дел Финляндии и председателя ОБСЕ Элину Валтонен, — ответили журналисты.

— Мы не ругаем ЕС, это обоюдная критика, — заявил в ответ Ираклий Кобахидзе, назвав ситуацию в европейской бюрократии и политических кругах сложной. А в слове «акацуки» он не видит ничего бранного.

«Это не ругань с нашей стороны. Это критика, это действительно критика, ведь когда стоишь среди 50 человек, то, что она сделала, заслуживало соответствующей критики. Это критика, кто-то может воспринять критику как оскорбление, но это не было оскорблением, это была критика, которую она заслуживала за абсолютно позорный поступок, который она совершила…» — сказал Кобахидзе, не простив финскому министру Валтонен общение с демонстрантами на проспекте Руставели в октябре этого года. По её отъезду из Тбилиси грузинские власти даже оштрафовали её за «незаконное перекрытие» проспекта Руставели.

Кроме этого, председатель правительства и партии «Грузинская мечта» Кобахидзе сегодня обвинил ЕС во вмешательстве в демократические процессы других стран:

«Они утратили свой суверенитет, и европейская бюрократия только навредит Европейскому союзу», — заключил премьер-министр Кобахидзе.

Ему вторили депутаты «Мечты» в парламенте, цитируя, как болезненно отреагировали лидеры ЕС на критику президента Трампа. Правда, при этом опускали детали о том, что в этом споре американских и европейских политиков США и ЕС остаются союзниками. Депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил:

«Фактически, Европейский союз находится в изоляции. США с ним не общаются. Они не разговаривают с его лидерами, не разговаривают с его чиновниками, и критикуют Европейский союз за то, что он полностью утратил ценности, за которые выступала Европа, теряет свою идентичность, переживает экономический кризис и прочее».

По мнению депутата Левана Мачавариани, не имеют значения и запланированные на 17 декабря дебаты по Грузии в Европарламенте. «Демократический кризис в Грузии» — так называются дебаты, которые состоятся в Европейском парламенте через неделю. Они были внесены в повестку дня после скандального расследования Би-би-си по поводу возможного отравления запретным веществом «камит» граждан во время разгона прошлогодних проевропейских акций протеста в Грузии.

«Если рассматривать заявления Кошты и Урсулы фон дер Ляйен в контексте Грузии, они не только вызывают улыбку, но и оскорбительны, поскольку они не просто вмешиваются во внутренние дела страны, а прямо участвуют в них», — заявил лидер фракции «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия, довольный действиями президента Трампа.

«Дональд Трамп сорвал маску с большой схемы — той огромной и злой машины, которая действует в Брюсселе. Мы испытали несправедливое отношение к себе, и это продолжается и сегодня. Дональд Трамп оценивает это реалистично, и мы с ним согласны», — заключил депутат Кирцхалия.

«Ужасный год для тех, кто управляет страной»

Оппоненты власти сегодня напомнили правящей силе, что несмотря на совпадение мнений «Грузинской мечты» с мнениями президента Трампа, при новой президентской администрации США стратегическое партнёрство с Грузией не возобновилось, а основатель правящей силы Бидзина Иванишвили не был изъят из санкционного списка США, попав туда в прошлом году за «проведение российских интересов».

Член политсовета партии «Гахария — За Грузию», депутат Гига Парулава, отмечает:

«Это часть пропаганды «Мечты». Она не совпадает с избранным европейским курсом большинства населения Грузии, который отражен в Конституции. И каждая власть страны, в том числе «Грузинская мечта», ежедневно должна заботиться об укреплении отношений с нашими европейскими партнёрами, вести правильную политику, а не наносить вред внешнеполитическому курсу страны своей пропагандой».

В оппозиции ожидают, что европарламентарии поддержат резолюцию, призывающую к международному расследованию использования правительством Грузии химических веществ. Одним из вопросов, которые будут обсуждаться, станет также возможность введения санкций против Бидзины Иванишвили, считает Георгий Бутикашвили, член коалиции «За перемены».

«Дебаты по Грузии в ЕС не были запланированы на 17 декабря, однако расследование Би-би-си и события вокруг «камита» ясно показали, что в ЕС необходимы еще одни слушания и дебаты по Грузии, поскольку это является фундаментальным нарушением прав человека. Вопрос касается отравления людей, что противоречит международным конвенциям, участником которых является Грузия. К концу года мы узнаем позицию ЕС по отношению к «Грузинской мечте», включая приостановку безвизового режима для членов «Грузинской мечты», а также для представителей бизнеса и судебной системы, поддерживающих режим Иванишвили», — говорит оппозиционер Бутикашвили.

На реагирование западных партнёров рассчитывает и пятый президент Саломе Зурабишвили. Заявление, которая она сделала сегодня вечером, было приурочено к Международному дню защиты прав человека:

«Этот год был годом систематических репрессий, систематического нарушения прав человека, угнетения, насилия, арестов, нарушения человеческого достоинства, несправедливости и даже отравления — хотя последнее еще требует доказательств <…>. Это был ужасный год для тех, кто управляет страной и пытается превратить её в типичный российский тоталитарный режим со всеми его чертами», — сказала Саломе Зурабишвили.

О решении Еврокомиссии по возможной приостановке безвизового режима в отношении определенных групп лиц, ответственных за нарушение прав человека в Грузии, станет известно 18–19 декабря.

