Шесть украинских детей будут возвращены на родину из России в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара. Об этом заявил во вторник представитель Дохи, участвующий в организации возвращения. Он уточнил, что дети находились в России или на неподконтрольных Киеву территориях. Дети направляются к семьям через Москву и Минск.

Мать одного 11-летнего мальчика в группе - украинская военнослужащая, которая находится в российском плену, утверждает один из собеседников издания The Washington Post. Отец ребенка умер около десяти лет назад, поэтому мальчик будет передан родственнице. До сих пор ребенок жил у родственников в подконтрольной России части Донецкой области.

Это уже вторая группа украинских детей, которые возвращаются на родину при посредничестве Катара. В октябре по такой схеме на территорию Украины вернулись четыре ребенка.

Катар согласился на просьбу Украины о посредничестве с Россией в деле возвращения детей. Соглашение было достигнуто во время визита в Киев в июле премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бин Абдель Рахмана аль Тани.

Вопрос незаконного вывоза украинских детей в Россию или на оккупированные ею территории Украины находится на рассмотрении Международного уголовного суда (МУС). Ранее он выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



The Washington Post пишет, что Катар также способствовал возвращению в Украину Богдана Ермохина, которого во время войны вывезли из Мариуполя в Россию и вручили повестку в военкомат. Ермохин вернулся на родину в ноябре.



Об участии Катара в процессе воссоединения украинских детей с семьями также сообщала Львова-Белова. 3 декабря она опубликовала пост в своем телеграм-канале, посвященный воссоединению подростка из Херсонской области с матерью.