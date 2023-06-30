Со дня неудачного марша на Москву ЧВК «Вагнер» прошла неделя. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следили ли они над несостоявшимся мятежом Евгения Пригожина и как эти события могли повлиять на Южную Осетию.

Ирина: Следила. Возможно, это был какой-то заказ Запада, может, пытались раскачать ситуацию внутри страны. Может, это эйфория от успехов или что-то такое. Но хорошо, что все обошлось без мятежа, а то это все могло приобрести нехорошие последствия для России, для нас для всех. Для всего мира это было бы не очень хорошо. Не зря Путина поддержали лидеры большинства дружеских стран.

Лана: Я не следила. Следила только за мемами. Понятно ничего не стало, просто мемы были угарные. Всерьез воспринимать ничего не получалось, потому что получала информацию по мемам, а если бы это были не мемы, мне кажется, было бы намного страшнее. Мне кажется, сюда это не доберется. Кажется, даже в России это все уже позабыли. Была один день паника, потом все.

Геннадий: По моему глубокому убеждению, слова «частный» и «военный» несовместимы. Только у государства может быть монополия на насилие, на принуждение, на оборону и безопасность. Поэтому то, что частная военная компания вдруг приобрела такую силу, что могла позволить себе организовать марш на Москву, – эта ситуация иррациональна. К тому же нужно учитывать еще одно обстоятельство. Психология заключенного, даже бывшего, не предполагает уважения к государству, приверженности к какой-то нации, традиционным человеческим понятиям, таким как дружба, благородство и т.д. Я могу сказать только одно: его (Пригожина) не поддержал народ Российской Федерации, а то бы он вряд ли остановился. Если бы у него была такая мощная поддержка, он бы пошел до конца. На нас это вряд ли может как-то отразиться. Я думаю, нам надо решать свои проблемы, а их у нас накопилось очень много.

Заира: Я поздно узнала об этом и очень нервничала. Даже плакала. Это плохо. Такого не должно быть у нас. Там много наших ребят, очень много. И за российский народ тоже переживала. Я опасаюсь и надеюсь, что такого не повторится. Сейчас не время для этого, такого не должно быть.

Марина: Следила. Было интересно, конечно. Было трудно поверить, что это может произойти, особенно в такое время. И так у людей нервы на пределе, ребята воюют. И вдруг такое. Именно это событие не особо повлияет на нашу жизнь. Было ясно, что это какое-то недопонимание, и вообще никто ничего не понял. Тем более, ничего не поняли в других странах, чего только не придумали и не говорили.

Светлана: Следили, конечно, следили. Нас же тоже интересует политическая ситуация и то, как проходит СВО на Украине. В общем, это неприятное событие, я думаю, что это спровоцировано. И не нами, в смысле, не Россией. Во всяком случае, мне хочется думать, что это спровоцировали другие силы. Пригожин тоже мог, может, присутствует эйфория, поскольку успехи явные. Внимание ему уделяли, и руководству нравились его действия… Может быть, человека заклинило. И бойцы его любили, и командиры ему льстили. Но вот, получилось то, что получилось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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