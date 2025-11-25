Грузинская неправительственная природоохранная организация Nature Conservation Georgia рассказала, что спасённый ими несколько лет назад ягнятник или бородач (Gypaetus barbatus) – редкий хищник из семейства стервятников – сформировал пару и, предположительно, занял место для гнездования в Армении.

Птицу с идентификатором «Yajiri-001» в 2022 году нашёл житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета. Ослабевшего ягнятника передали в Тбилисский зоопарк для обследования и реабилитации. В ходе исследований выяснилось, что птица проглотила канцелярский нож – вероятно, приняв его за кость. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и после нескольких месяцев восстановления в большом вольере хищник был готов к возвращению в природу.

Перед выпуском специалисты оснастили птицу GPS-передатчиком, чтобы отслеживать её передвижения и состояние. Как отметили в Nature Conservation Georgia, к моменту выпуска бородач уже достиг половой зрелости – поэтому ожидалось, что он вернётся на привычную территорию или найдёт себе пару.

Судя по данным телеметрии, ягнятник долго перемещался по Кавказу – поднимался на север, затем несколько раз останавливался на юге Грузии. В конце концов птица перелетела в Армению и обосновалась в районе Алаверди, в Лорийской области.

Грузинские исследователи при содействии коллег и добровольцев из Армении организовали экспедицию в предполагаемый район гнездования – вблизи села Качачкут.

Поднявшись на нужную точку наблюдения, группа обнаружила ягнятника на одном из скальных выступов. Спустя несколько минут рядом с ним появилась вторая птица того же вида. По словам исследователей, это стало прямым подтверждением того, что спасённый хищник нашёл себе пару. Вскоре орнитологи визуально подтвердили и потенциальное место гнезда.

«Мы увидели, что наш хищник не только восстановился, но и создал пару. Это значимое событие и для вида, и для всего региона», – отметили в организации.

Специалисты планируют продолжить наблюдение за птицами и надеются собрать средства на ещё один GPS-передатчик, чтобы, при появлении птенца, позже пометить и его.

В Nature Conservation Georgia подчёркивают, что эта история стала примером успешного трансграничного сотрудничества – грузинские и армянские исследователи совместно продолжают мониторинг редкого хищника, реабилитация которого финансировалась за счёт частных пожертвований.